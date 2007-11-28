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Fujitsu'dan 320GB kapasiteli 2.5" hard disk

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hard disk dünyasındaki yarışta bir açıdan işlemci rekabetine dönüyor gibi gözüküyor. Zira üreticiler arasında daha küçük boyutlara daha yüksek kapasite sığdırma yarışı aldı başını gidiyor. Son olarak sektörün önemli isimlerinden Fujitsu, 2.5" form faktöre sahip olan 320GB kapasiteli yeni hard diskini sektörün beğenisine sundu. Firmanın MHZ2 BH kodlu yeni hard disk serisi dahilinde yer alan hdd, SATA-II ara birimini kullanıyor. 5400rpm dönüş hızına sahip olan Fujitsu'nun yeni hard diski ayrıca 8MB'lık dahili belleği ile de dikkat çekiyor. Kendi segmentinin en iddialı çözümlerinden biri olan yeni hdd'nin güç tüketim değerleri de dizüstü bilgisayar üreticilerini sevinderebilecek türden. Zira Fujitsu'nun yeni güzeli, okuma ve yazma işlemleri sırasında sadece 1.9 watt'lık güç tüketimi ile öne çıkıyor. Önümüzdeki Şubat ayında kullanıma sunulacak olan yeni hard disk'in fiyatı ise henüz netlik kazanmış değil.
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Zummet 12 yıl
Daha zamanı var diye düşünüyorum bu teknolojinin. Geniş geniş stacker lara hdd takmaya devam.

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max975 12 yıl
Bence hard diskler şimdi hala güç ve kapasite ile uğraşıyorlar bakalım ne zaman performansa dayanacaklar!!!
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