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Fujitsu'dan Atom 2 işlemcili yeni netbook: LifeBook MH380

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Atom 2 platformu için düzenlediği tanıtım etkinliklerine katılan isimler arasında Japon elektronik üreticisi Fujitsu da var. Atom 2 ailesinin lansmanıyla eş zamanlı olarak yeni netbook modelini duyuran Fujitsu, maliyet odaklı mini-bilgisayar pazarında pozisyonunu güçlendirmeyi umuyor. Firma tarafından tanıtımı yapılan ilk model LifeBook MH380 oldu. Entegre grafik (GMA 3150) ve entegre bellek kontrolcüsü gibi detaylarla donatılan Pineview kod adlı Atom 2 işlemci ailesinden N450 modeline yer verilen netbook, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip.

Depolama için 250GB kapasiteli diskin kullanıldığı netbook modelinin bellek kapasitesi ise 2GB. Çoklu dokunmatik touchpad ve kaydırma tekeri ile verimli kullanım tecrübesi ve ileri internet deneyimi sunmak isteyen Fujitsu tüm bunlara ek olarak çok formatlı kart okuyucusu, entegre olarak gelen 1.3MP çözünürlüğünde internet kamerası, 10/100 Ethernet ile kablosuz iletişim için 802.11b/g/n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklere yer veriliyor. 1.3Kg ağırlığındaki MH380 modelini yeni yılda satışa sunmayı planlayan Fujitsu, en popüle soru olarak cihazın fiyatı hakkındaysa henüz net bir açıklama yapılmadı.


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goztepeli_TR 9 yıl
guzelmiş.ama yine de forever LG x130 :)
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sahafiec 9 yıl
donanım çok iyi ya, bu cihazlar laptopları pek aratmayacak bu gidişle.
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Mertcan. 9 yıl
Tasarımı bence harika olmuş , teknik açıdan da başarılı bir dizüstü , fiyatı da tabii ki pahalı olacaktır :)
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Guest-EE6EF2C69 9 yıl
2 GB lık ram i olduğu için xp ile gelemez zaten. Bencede win. 7 ile gelecek.
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-dehşet- 9 yıl
Ekran çözünürlüğü iyimiş.Notebook tan işlemci dışında farkı kalmamış bunun.Kaça satmayı düşünüyorlar acaba.Netbook ların cazibesi fiyatında yüksek fiyat çekilirse bir anlamı kalmaz gider notebook alır insanlar.Yani ben öyle yapardım.
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baybahadir 9 yıl
Blog yazarına göre 449 dolar olacakmış /?p=10212http://blogs.zdnet.com/gadgetreviews/?p=10212
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nightsoldier 9 yıl
bence windows 7 ile satışa sunarlar.Özellikleri standart.Bu yeni işlemcinin hali hazırdaki özellikleri n280den çok az farkla daha iyi gibi.ama kullanmaya başlanılmadan da bir şey söylenilemez.
İon bekleniyordu,lenovo ve daha bir çok firma tanıtımını yaptı ama ülkemize gelmedi ne yazıkki.Umarım bu yeni işlemci gelir.
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