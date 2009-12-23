Fujitsu'dan Atom 2 işlemcili yeni netbook: LifeBook MH380

Intel'in Atom 2 platformu için düzenlediği tanıtım etkinliklerine katılan isimler arasında Japon elektronik üreticisi Fujitsu da var. Atom 2 ailesinin lansmanıyla eş zamanlı olarak yeni netbook modelini duyuran Fujitsu, maliyet odaklı mini-bilgisayar pazarında pozisyonunu güçlendirmeyi umuyor. Firma tarafından tanıtımı yapılan ilk model LifeBook MH380 oldu. Entegre grafik (GMA 3150) ve entegre bellek kontrolcüsü gibi detaylarla donatılan Pineview kod adlı Atom 2 işlemci ailesinden N450 modeline yer verilen netbook, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip.

Depolama için 250GB kapasiteli diskin kullanıldığı netbook modelinin bellek kapasitesi ise 2GB. Çoklu dokunmatik touchpad ve kaydırma tekeri ile verimli kullanım tecrübesi ve ileri internet deneyimi sunmak isteyen Fujitsu tüm bunlara ek olarak çok formatlı kart okuyucusu, entegre olarak gelen 1.3MP çözünürlüğünde internet kamerası, 10/100 Ethernet ile kablosuz iletişim için 802.11b/g/n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklere yer veriliyor. 1.3Kg ağırlığındaki MH380 modelini yeni yılda satışa sunmayı planlayan Fujitsu, en popüle soru olarak cihazın fiyatı hakkındaysa henüz net bir açıklama yapılmadı.