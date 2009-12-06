Fujitsu'dan ultra-taşınabilir bilgisayar: LifeBook UH900

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Satış rakamlarının hızla arttığı netbook pazarıda üreticiler yeni çözümlerle farklılık yaratmayı ve daha fazla pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Japon elektronik devi Sony'nin VAIO P serisi ile olağan netbook tasarımlarından farklı bir yol izlemesi, ayrı bir tasarım kulvarının önünü açarken, benzer bir adım Fujitsu'dan geldi ve firma donanım olarak netbook'larla aynı platformu kullanan MID tarzı ultra-taşınabilir bilgisayar hazırladı. Firmanın 20.4 x 10.65 cm boyutlarında ve 500 gram ağırlığındaki LifeBook UH900 isimli ultra-mobil bilgisayarına ait ilk detaylar gün ışığına çıktı.

Intel Atom platformunu temel alan ve 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisini kullanan mini-bilgisayarda depolama çözümü olarak 62GB kapasiteli SSD kullanılıyor. 2GB bellek ve GMA 500 entegre grafik birimiyle gelmesi beklenen LifeBook UH900, çoklu dokunmatik desteği sunan 1280 x 800 çözünürlüğünde 5.6-inç WXGA ekrana sahip. Kablosuz iletişim için WiFi (b/g/n) , 3.5G ve Bluetooth desteği sunan cihaz, 1800mAH pil ile 3 saat civarında kullanılabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 kullanacak ultra-taşınabilir bilgisayar 17 Aralık'ta 1400$ civarınad bir fiyatla satışa sunulacak.

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