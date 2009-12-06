Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujitsu'dan ultra-taşınabilir bilgisayar: LifeBook UH900

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,7b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fujitsu'dan ultra-taşınabilir bilgisayar: LifeBook UH900
Tam Boyutta Gör

Satış rakamlarının hızla arttığı netbook pazarıda üreticiler yeni çözümlerle farklılık yaratmayı ve daha fazla pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Japon elektronik devi Sony'nin VAIO P serisi ile olağan netbook tasarımlarından farklı bir yol izlemesi, ayrı bir tasarım kulvarının önünü açarken, benzer bir adım Fujitsu'dan geldi ve firma donanım olarak netbook'larla aynı platformu kullanan MID tarzı ultra-taşınabilir bilgisayar hazırladı. Firmanın 20.4 x 10.65 cm boyutlarında ve 500 gram ağırlığındaki LifeBook UH900 isimli ultra-mobil bilgisayarına ait ilk detaylar gün ışığına çıktı.

Intel Atom platformunu temel alan ve 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisini kullanan mini-bilgisayarda depolama çözümü olarak 62GB kapasiteli SSD kullanılıyor. 2GB bellek ve GMA 500 entegre grafik birimiyle gelmesi beklenen LifeBook UH900, çoklu dokunmatik desteği sunan 1280 x 800 çözünürlüğünde 5.6-inç WXGA ekrana sahip. Kablosuz iletişim için WiFi (b/g/n) , 3.5G ve Bluetooth desteği sunan cihaz, 1800mAH pil ile 3 saat civarında kullanılabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 kullanacak ultra-taşınabilir bilgisayar 17 Aralık'ta 1400$ civarınad bir fiyatla satışa sunulacak.

Fujitsu'dan ultra-taşınabilir bilgisayar: LifeBook UH900
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SIRADANUS 9 yıl
Ekran ne öyle? Ufacık kalmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Th3InferNal 9 yıl
Asıl fiyatı şaşırtıcı olmuş ultra fiyat:).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Assassin's Creed 2 İnceleme Videosu 9 yıl Gigabyte Ürün Müdürü Thomas Chang ile röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim