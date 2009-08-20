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Fujitsu'nun yeni oyuncu bilgisayarı detaylandı; CELSIUS Ultra

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu'nun yeni oyuncu bilgisayarı detaylandı; CELSIUS Ultra
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Fujitsu ön tanıtımları uzunca bir süredir devam eden yeni oyuncu bilgisayarı CELSIUS Ultra'nın detaylarını açıkladı.GamesCon etkinliği çerçevesinde sistemini tanıtaın Fujitsu, CELSIUS Ultra ile oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. Intel platformunu temel alan ve 3.33GHz'de çalışan ve en hızlı masaüstü işlemcisi olarak lanse edilen Core i7 975 Extreme Edition ile gelen sistemde 12GB DDR3 bellek kullanılıyor.

Quad SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet EVGA GeForce GTX 295 ile donatılan CELSIUS Ultra, her biri 150GB kapasitesinde üç adet WD VelociRaptor (10,000 devir/dakika) ve iki adet 1TB kapasiteli 7200 devir/dakika sabit disk ile geliyor. Diğer detayları arasında Creative X-Fi Titanium ses kartı, Blu-ray sürücü ve 1000 Watt kapasiteli sabit disk gibi özelliklere yer verilen yeni oyunca bilgisayarına işletim sistemi olaraksa Windows Vista Business (64-bit) eşlik ediyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak CELSIUS Ultra'nın yurt dışı satış fiyatı ise 4000 Avro olarak belirlenmiş.


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robotech3 9 yıl
fujitsu anakartlar gercekten dunyada 1 numara. acikcasi boyle profesyonel iş istasyonlari yapan bir firmadan oyun canavari yapmasini beklerdim ve beklentimde bosa cikmadi. japon ve alman birlesirse olacagi buydu ;)
@tembeler
adamlarin anakart yazilim destekleri harika. ve cok iyi anakartlari var sitesinde. sen sanirim siteyi cozemedin.
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QuakeM 10 yıl
"1000 Watt kapasiteli sabit disk gibi özelliklere yer verilen" power supply olmasın o... :)
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tembeler 10 yıl
fujitsu nun güncelleme ve web içeriği hiç iyi değil fujitsu sistem alıcakdım arkadaştan, sitede hiçbir anakart vs. güncellemesi yok official site içeriğide çok zayıf anakart btx olması ise cabası. btx ergonomi olarak daha güzel gibi ama pek yaygın değil heralde henüz. kısaca güncelleme olarak zayıf kalıyor gibi
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Tolgá 10 yıl
QUAD gtx295 e ne gerek var teki bile yetiyor
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husNUKE 10 yıl
donanım super bir cihaz olmuş, diğer oyun bilgisayarlarında ekran kartı ve hdd bu kadar performanslı donanımlar olmuyordu. İşlemci ve ram iyi gerisi ortanın ustu kartlar oluyordu.
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artenis 10 yıl
''1000 Watt kapasiteli sabit disk gibi'' burda bir yanlıslıkmı var acaba :)
Kasada Raptor yerıne SSD olmasını beklerdım, vista busıness ilginc,
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