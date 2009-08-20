Fujitsu'nun yeni oyuncu bilgisayarı detaylandı; CELSIUS Ultra

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Fujitsu ön tanıtımları uzunca bir süredir devam eden yeni oyuncu bilgisayarı CELSIUS Ultra'nın detaylarını açıkladı.GamesCon etkinliği çerçevesinde sistemini tanıtaın Fujitsu, CELSIUS Ultra ile oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. Intel platformunu temel alan ve 3.33GHz'de çalışan ve en hızlı masaüstü işlemcisi olarak lanse edilen Core i7 975 Extreme Edition ile gelen sistemde 12GB DDR3 bellek kullanılıyor.

Quad SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet EVGA GeForce GTX 295 ile donatılan CELSIUS Ultra, her biri 150GB kapasitesinde üç adet WD VelociRaptor (10,000 devir/dakika) ve iki adet 1TB kapasiteli 7200 devir/dakika sabit disk ile geliyor. Diğer detayları arasında Creative X-Fi Titanium ses kartı, Blu-ray sürücü ve 1000 Watt kapasiteli sabit disk gibi özelliklere yer verilen yeni oyunca bilgisayarına işletim sistemi olaraksa Windows Vista Business (64-bit) eşlik ediyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak CELSIUS Ultra'nın yurt dışı satış fiyatı ise 4000 Avro olarak belirlenmiş.