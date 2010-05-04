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Full HD video kayıt özellikli Samsung HMX-U20 ön siparişte

Full HD video kayıt özellikli Samsung HMX-U20 ön siparişte
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Full HD video kayıt özellikli Samsung HMX-U20 ön siparişte
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Samsung'un yeni video kamerası HMX-U20'nin ön siparişli satışları başladı. Amazon'da ön siparişli satışlarına başlanan Samsung HMX-U20, mini video kamera yapısıyla ve Full HD video kayıt özelliği ile dikkat çekiyor. 2 inç'lik LCD ekrana sahip olan Samsung HMX-U20, HDMI çıkışına, USB ve SD/SDHC kart girişine sahip. 10 mp'lik fotoğraf çekebilme özelliğine de sahip olan video kamerada 3x optik yaklaştıma fonksiyonu yer alıyor. 30 FPS oranında H.264 formatında 1920x1080 çözünürlükte video çekebiliyor.

Samsung'un Full HD video çekebilen kompakt video kamerası Samsung HMX-U20'nin, 199$'lık satış etiketiyle ön siparişli satışları başladı

 

Full HD video kayıt özellikli Samsung HMX-U20 ön siparişte
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DH Misafiri 9 yıl
gittigidiyor'da 500 tl'ye satışa çıktı, ilgilenenlere.
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ayzer 9 yıl
türkiyeye gelince fiyatı ne olur acaba??
bence 300-400$ gibi olur
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