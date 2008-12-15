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Futuremark 10. yılında ödüllü video yarışması düzenliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Futuremark 10. yılında ödüllü video yarışması düzenliyor
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3DMark ve PCMark gibi endüstri standardı olmayı başaran ölçüm yazılımlarını geliştiren Futuremark firması 10. yıl dönümü için yeni bir yarışma düzenliyor. Yarışma dahilinde bu defa katılımcılardan dünya rekoru kırmaları istenmiyor, "Life of a Benchmarker" isimli video yarışmasında katılımcılardan, overclock yani hız aşırtmanın hayatlarındaki yeri ve anlamıyla ilgili video hazırlamaları talep ediliyor.

Kullanıcılar çektikleri video'yu Youtube'a aktardıktan sonra kaynak linki 3dmarkvideo@futuremark.com adresine yollayarak katılımcı olabilecekler. 18 Ocak'ta sona erecek yarışma sonunda kazanan yarışmacılar aralarında MSI'ın X58 yonga setli Eclipse SLI anakartı, Radeon HD 4870 serisi ekran kartları ve Enermax'ın Revolution85+ serisi güç kaynakları ve HDTV hediye edilecek.

Detaylı bilgi için;
http://www.futuremark.com/community/competitions/10yearanniversary/introduction/


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dennjS 10 yıl
ne zaman çıkıcakki eğer bir kaynağınız varsa paylaşırsanız çok sevinirim
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max975 10 yıl
ilginç bakalım kim kazanacak
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Revolution 85+ daha çok var bence bekleme
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dennjS 10 yıl
yahu şu enermaxın Revolution85+ serisi ne zaman çıkıcak bilen varmı sözde ağustosta çıkıcaktı daha newegg falan hiçbiyerde yok bulamadım turkiye distribitörünede mail attım ondanda cevap gelmedi :S
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