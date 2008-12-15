Futuremark 10. yılında ödüllü video yarışması düzenliyor

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3DMark ve PCMark gibi endüstri standardı olmayı başaran ölçüm yazılımlarını geliştiren Futuremark firması 10. yıl dönümü için yeni bir yarışma düzenliyor. Yarışma dahilinde bu defa katılımcılardan dünya rekoru kırmaları istenmiyor, "Life of a Benchmarker" isimli video yarışmasında katılımcılardan, overclock yani hız aşırtmanın hayatlarındaki yeri ve anlamıyla ilgili video hazırlamaları talep ediliyor.

Kullanıcılar çektikleri video'yu Youtube'a aktardıktan sonra kaynak linki 3dmarkvideo@futuremark.com adresine yollayarak katılımcı olabilecekler. 18 Ocak'ta sona erecek yarışma sonunda kazanan yarışmacılar aralarında MSI'ın X58 yonga setli Eclipse SLI anakartı, Radeon HD 4870 serisi ekran kartları ve Enermax'ın Revolution85+ serisi güç kaynakları ve HDTV hediye edilecek.

Detaylı bilgi için;

http://www.futuremark.com/community/competitions/10yearanniversary/introduction/

