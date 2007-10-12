Futuremark 3DMark 03/05/06 ve PCMark 2005'i güncelledi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Konu donanım testleri olduğunda sektörün en çok tercih ettiği uygulamalar olan Futuremark'ın 3DMark ve PCMark uygulamaları güncellendi. Yeni güncelleme özellike gpu ve bellek saat hızlarının tespit edilebilmesi için kullanılan kütüphane'de yapıldı. Bu güncellemenin özellikle yeni donanımlara destek sağlayabilmek adına hazırlandığı ifade ediliyor. Güncelleme ile eklenen yeni dosyalar; * Direcpll.dll (4.10.1.93) * Entech.sys (5.0.1.1) * Entech64.sys (5.0.1.1) Bu arada güncellemenin test sonuıçlarına olumlu yada olumsuz herhangi bir etkisi olmadığını da ifade edelim. Belirttiğimiz gibi güncelleme uyumluluk konusunda geliştirmeler ve yeni donanımlara destek sağlamak adına yapıldı. Futuremark'tan gelen bilgiye göre firma yakında son güncellemeyi içeren 3DMark 2006'ın yeni versiyonunu da kullanıma sunacak. Güncellemeyi indirmek için; http://www.futuremark.com/download/hotfix_oct07/Futuremark_SystemInfo_Hotfix_Oct07_installer.exe (dosya boyutu: 2,5MB)
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eet çıksada dx10 uda tam olarak bi test edip aradaki farkı tam olarak görebilsek
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