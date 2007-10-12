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Futuremark 3DMark 03/05/06 ve PCMark 2005'i güncelledi

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Konu donanım testleri olduğunda sektörün en çok tercih ettiği uygulamalar olan Futuremark'ın 3DMark ve PCMark uygulamaları güncellendi. Yeni güncelleme özellike gpu ve bellek saat hızlarının tespit edilebilmesi için kullanılan kütüphane'de yapıldı. Bu güncellemenin özellikle yeni donanımlara destek sağlayabilmek adına hazırlandığı ifade ediliyor. Güncelleme ile eklenen yeni dosyalar; * Direcpll.dll (4.10.1.93) * Entech.sys (5.0.1.1) * Entech64.sys (5.0.1.1) Bu arada güncellemenin test sonuıçlarına olumlu yada olumsuz herhangi bir etkisi olmadığını da ifade edelim. Belirttiğimiz gibi güncelleme uyumluluk konusunda geliştirmeler ve yeni donanımlara destek sağlamak adına yapıldı. Futuremark'tan gelen bilgiye göre firma yakında son güncellemeyi içeren 3DMark 2006'ın yeni versiyonunu da kullanıma sunacak. Güncellemeyi indirmek için; http://www.futuremark.com/download/hotfix_oct07/Futuremark_SystemInfo_Hotfix_Oct07_installer.exe (dosya boyutu: 2,5MB)
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Gunwane 12 yıl
3dmark2007 ne zaman çıkacak yada çıkacak mı 2007 bitiyor artık yaw..dx10 testi yapacak ciddi bir 3d program eksikliği bulunuyor ne yazıkki..Varda ben mi bilmiyorum yoksa..
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dijilive 12 yıl

Orjinalden alıntı: Gunwane

3dmark2007 ne zaman çıkacak yada çıkacak mı 2007 bitiyor artık yaw..dx10 testi yapacak ciddi bir 3d program eksikliği bulunuyor ne yazıkki..Varda ben mi bilmiyorum yoksa..



eet çıksada dx10 uda tam olarak bi test edip aradaki farkı tam olarak görebilsek
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Uzaktan Kumandan 12 yıl
sorun yaşamayan kullanıcı için gereksiz bir şey o zaman...


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Gündoğdu 12 yıl
Özellikle Ati nin 2XXX serisi kullanıcılarının yaşadığı sıkıntılar vardı, nihayet düzeltildi ha !
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Batuist 12 yıl

Orjinalden alıntı: Uzaktan Kumandan

sorun yaşamayan kullanıcı için gereksiz bir şey o zaman...




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