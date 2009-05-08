Futuremark, 3DMarkMobile ES 2.0 uygulamasını güncelledi

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Hazırladığı performans ölçüm ve değerlendirme yazılımları endüstri standardı olan ve hem son kullanıcılar hem de kullanıcılar tarafından adeta referans kabul edilen Futuremark, portföyünde yer alan ancak son kullanıcılar tarafından kısmen daha az bilinen 3DMarkMobile ES 2.0 uygulamasını güncelledi.

Kanzi kod adlı motoru kullanan yazılımın yeni versiyonunda, kullanıcı arabirimi senaryoları ve shader performansına ek olarak doku kaplama performasına odaklı iki testin daha devreye girdiği belirtiliyor. Mobil ve gömülü sistemlerin performansını değerlendirmek için geliştirilen 3DMarkMobile ES 2.0 uygulaması ve yeni versiyonu hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.