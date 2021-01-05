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    G.Kore, 2029 yılı itibariyle dizel yakıtla işleyen tüm yolcu trenlerini kullanımdan kaldıracak

    2050 yılı itibariyle karbon nötr olmayı hedefleyen Güney Kore, 2029 yılından itibaren dizel yakıtla işleyen tüm yolcu trenlerini kullanımdan kaldıracak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    G.Kore, 2029 yılı itibariyle dizel yakıtla işleyen tüm yolcu trenlerini kullanımdan kaldıracak
    2050 yılı itibariyle karbon nötr olmayı hedefleyen Güney Kore, bu planına katkı sağlamak maksadıyla dizel yakıtla işleyen tüm yolcu trenlerini kullanımdan kaldırmaya karar verdi. Söz konusu karar, 2029 itibariyle hayata geçirilmiş olacak.

    Ülkenin Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’nin 4 Ocak tarihinde yaptığı duyuruyla gündeme gelen değişiklik neticesinde demiryolu seyahati kaynaklı karbon salınımlarında %30’a varan azalma kaydedilecek. Dizel trenlerin yerini ise yeni geliştirilen ve KTX-Eum adı verilen bir mermi tren alacak.

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    Güney Kore'de Korail tarafından işletilen bir yüksek hızlı demiryolu hizmeti olan Korea Train eXpress (KTX) tarafından işletilen ve 300 km/s hıza ulaşan normal KTX trenlere kıyasla 260km/s hıza ulaşan ve Kore dilinde “bağlantı” anlamına gelen KTX-Eum’lar standart dizel trenlerin ürettiği emisyonların yaklaşık %70’ine denk gelen oranda salınıma neden oluyor. Bu haliyle bile oldukça verilimli olarak görülen trenlerin ise yılda 70 bin ton daha az sera gazı salınımına neden olacağı ifade ediliyor.

    G.Kore, 2029 yılı itibariyle dizel yakıtla işleyen tüm yolcu trenlerini kullanımdan kaldıracak
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    Yeni trenler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Jae-in, “2029 itibariyle ülke çapında çevre dostu demiryolu ulaşımını hayata geçireceğiz. KTX-Eum’ların sera gazı salınımını azaltmasıyla ülkemize sağlayacağı katkı 10 milyon çam ağacı dikmekle eş değer olacak.” sözlerini sarf etti.

    Hyundai Rotem Co tarafından üretilecek trenlerle birlikte ülkedeki yüksek hızlı tren seferleri oranının 2024 yılı ile birlikte %52’ler seviyesine gelmesi bekleniyor Bu oran resmi kaynaklara göre şuan %29’lar seviyesinde. Kore hükümeti söz konusu gelişme için demiryollarına 64.7 milyar dolar (yaklaşık 474 milyar lira) yatırım yapmayı planlıyor.



    https://uk.reuters.com/article/us-climate-change-southkorea-train-idUKKBN299108 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkandinçay 4 gün ( Mesaj Silindi )
    dizel tren mi vardı la?
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    makine26 4 gün ( Mesaj Silindi )
    sigarayıda bırakın tam olsun.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    10 milyon ağaç dikme etmez. O ağaçlar ömürleri boyu devamlı karbon yakalayacaklar ve bölgeyi ormanlaştırıp yeni ağaçlara vesile olacaktır.
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