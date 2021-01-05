G.Kore, 2029 yılı itibariyle dizel yakıtla işleyen tüm yolcu trenlerini kullanımdan kaldıracak

2050 yılı itibariyle karbon nötr olmayı hedefleyen Güney Kore, bu planına katkı sağlamak maksadıyla dizel yakıtla işleyen tüm yolcu trenlerini kullanımdan kaldırmaya karar verdi. Söz konusu karar, 2029 itibariyle hayata geçirilmiş olacak.

Ülkenin Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’nin 4 Ocak tarihinde yaptığı duyuruyla gündeme gelen değişiklik neticesinde demiryolu seyahati kaynaklı karbon salınımlarında %30’a varan azalma kaydedilecek. Dizel trenlerin yerini ise yeni geliştirilen ve KTX-Eum adı verilen bir mermi tren alacak.

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Güney Kore'de Korail tarafından işletilen bir yüksek hızlı demiryolu hizmeti olan Korea Train eXpress (KTX) tarafından işletilen ve 300 km/s hıza ulaşan normal KTX trenlere kıyasla 260km/s hıza ulaşan ve Kore dilinde “bağlantı” anlamına gelen KTX-Eum’lar standart dizel trenlerin ürettiği emisyonların yaklaşık %70’ine denk gelen oranda salınıma neden oluyor. Bu haliyle bile oldukça verilimli olarak görülen trenlerin ise yılda 70 bin ton daha az sera gazı salınımına neden olacağı ifade ediliyor.

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Yeni trenler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Jae-in, “2029 itibariyle ülke çapında çevre dostu demiryolu ulaşımını hayata geçireceğiz. KTX-Eum’ların sera gazı salınımını azaltmasıyla ülkemize sağlayacağı katkı 10 milyon çam ağacı dikmekle eş değer olacak.” sözlerini sarf etti.

Hyundai Rotem Co tarafından üretilecek trenlerle birlikte ülkedeki yüksek hızlı tren seferleri oranının 2024 yılı ile birlikte %52’ler seviyesine gelmesi bekleniyor Bu oran resmi kaynaklara göre şuan %29’lar seviyesinde. Kore hükümeti söz konusu gelişme için demiryollarına 64.7 milyar dolar (yaklaşık 474 milyar lira) yatırım yapmayı planlıyor.

https://uk.reuters.com/article/us-climate-change-southkorea-train-idUKKBN299108

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