Samsung dizüstüler için OLED panellerini çeşitlendirecek

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OLED ekranıyla akıllı telefonlarda kullanıcılara zengin bir görüntü deneyimi sunan Samsung tecrübesini taşınabilir bilgisayar pazarında da yaygınlaştırmak istiyor.

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Dizüstülerde OLED deneyimi

Samsung tarafından yayınlanan yeni içeriğe göre CES 2021’de farklı ebatlarda dizüstü panelleri tanıtılacak. 13.3-16’’ aralığında 10 farklı seçenek sunacak firma 1080p 15.6’’ paneliyle önümüzdeki Şubat ayında açılışı yapacak.

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Güney Koreli isime göre yeni paneller DCI-P3 skalasının %120’sini kapsarken 0.0005 nite kadar düşük parlaklığa da inebilecek.

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Dikkat çeken konu olarak firma yeni çözümlerinin daha çok görüntü kalitesini vurgulamış. Tazeleme hızıyla ilgili herhangi bir detay vermekten kaçınan Samsung yalnızca 10 kata kadar daha düşük tepki süresini vurgulamış.

https://videocardz.com/newz/samsung-to-introduce-10-more-oled-laptop-displays-in-2021

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