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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung dizüstüler için OLED panellerini çeşitlendirecek

    Geçtiğimiz yıl artışa geçen taşınabilir bilgisayarlarda OLED panel kullanımı görünüşe göre Samsung yeni hamlesiyle daha da ileriye taşınacak. Firma farklı ebatlarda 10 panel sunacak.
    5 gün
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    Monitör
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    Samsung dizüstüler için OLED panellerini çeşitlendirecek
    Tam Boyutta Gör

    OLED ekranıyla akıllı telefonlarda kullanıcılara zengin bir görüntü deneyimi sunan Samsung tecrübesini taşınabilir bilgisayar pazarında da yaygınlaştırmak istiyor.

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    Dizüstülerde OLED deneyimi

    Samsung tarafından yayınlanan yeni içeriğe göre CES 2021’de farklı ebatlarda dizüstü panelleri tanıtılacak. 13.3-16’’ aralığında 10 farklı seçenek sunacak firma 1080p 15.6’’ paneliyle önümüzdeki Şubat ayında açılışı yapacak.

    Samsung dizüstüler için OLED panellerini çeşitlendirecek
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli isime göre yeni paneller DCI-P3 skalasının %120’sini kapsarken 0.0005 nite kadar düşük parlaklığa da inebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Mobil RTX 3080 masaüstü RTX 3070’in önünde"

    Dikkat çeken konu olarak firma yeni çözümlerinin daha çok görüntü kalitesini vurgulamış. Tazeleme hızıyla ilgili herhangi bir detay vermekten kaçınan Samsung yalnızca 10 kata kadar daha düşük tepki süresini vurgulamış.



    https://videocardz.com/newz/samsung-to-introduce-10-more-oled-laptop-displays-in-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    görev çubuğunun olduğu yerde hayalet görüntüye hazır olalım o zaman
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung TV departmanı reklamlarda Oledi gömüyor ama diğer bölümleri oled laptop ve telefon üretiyor:)
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    SeniorGrandMaster 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oledin kalite farkı karanlıkta anlaşılır. Aydınlıkta Qled daha canlı görüntü verir. Cep telefonunda oledin yanma problemi yok gibi. Masaustunde ve laptopta Oled kullanmak isterim.
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    scientia 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzundur Macbook kullanıyorum. Dell XPS 13 hariç diğer laptoplara bakınca kör oluyorum. Özellikle de şirketin verdiği HP Probook resmen renksiz bir şey.
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    gidi (gidi gidi) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    vakti zamanında iyice araştırmadan mal gibi lasik ameliyatı oldum. 10 yıl geçmeden göz numaram yeniden ilerledi. Gözlük takmama rağmen gözlerim çok çabuk yoruluyor. Tek oturuşta 100 sayfa okuyamam, okursam başım ağırıyor. Eink kullanmadım ama gözlerim en çok amoled panelde rahat ediyor. Umarım amoled işi tutar ve yaygınlaşır...
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    khytr89 (Hakan ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    görev çubuğunun olduğu yerde hayalet görüntüye hazır olalım o zaman
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Artık gözle görülmeyen zamanlarda paneller bir kaç kare değiştirerek bile oled’lerin yanmalarına engel olabiliyorlar.



    Kısaca yazılımsal bir şey o yüzden sorun olmayacaktır. Olsa zaten tüm cep telefonlarında yanıklar oluşurdu ki olmuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Windows olede hiç uygun değil ama belki koruma önlemleri vardır
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