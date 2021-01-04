Samsung dizüstüler için OLED panellerini çeşitlendirecek

OLED ekranıyla akıllı telefonlarda kullanıcılara zengin bir görüntü deneyimi sunan Samsung tecrübesini taşınabilir bilgisayar pazarında da yaygınlaştırmak istiyor.İlginizi Çekebilir Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı
Dizüstülerde OLED deneyimi
Samsung tarafından yayınlanan yeni içeriğe göre CES 2021’de farklı ebatlarda dizüstü panelleri tanıtılacak. 13.3-16’’ aralığında 10 farklı seçenek sunacak firma 1080p 15.6’’ paneliyle önümüzdeki Şubat ayında açılışı yapacak.
Güney Koreli isime göre yeni paneller DCI-P3 skalasının %120’sini kapsarken 0.0005 nite kadar düşük parlaklığa da inebilecek.
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Dikkat çeken konu olarak firma yeni çözümlerinin daha çok görüntü kalitesini vurgulamış. Tazeleme hızıyla ilgili herhangi bir detay vermekten kaçınan Samsung yalnızca 10 kata kadar daha düşük tepki süresini vurgulamış.
https://videocardz.com/newz/samsung-to-introduce-10-more-oled-laptop-displays-in-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Kısaca yazılımsal bir şey o yüzden sorun olmayacaktır. Olsa zaten tüm cep telefonlarında yanıklar oluşurdu ki olmuyor.