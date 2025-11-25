Koreli elektrikli araç üreticileri, Çinli ve Avrupalı rakiplerinin kıskacında

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Güney Kore'nin elektrikli araç teşviklerini 2026'da yüzde 20 artırmayı planladığını siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Bu durum her ne kadar olumlu bir hava oluştursa da ülkenin yerel otomotiv üreticilerini alarma geçirmiş durumda.

Kore hükümeti, 2026 yılı için elektrikli araç sübvansiyon bütçesini yüzde 20 artırarak 634 milyon dolara çıkarma kararı aldı. Bu artış, sürdürülebilir mobilite ve yerli elektrikli araç sektörünü desteklemek için yapıldı. Ancak teşviklerin büyümesi, aynı zamanda yabancı markalar için de önemli bir fırsat yaratmış durumda.

BYD yükselişte, yerli markalar baskı altında

Tam Boyutta Gör Çinli BYD, yalnızca bir yıl içinde Kore pazarında dikkat çekici bir başarı elde ederek ülkenin en çok satan dördüncü ithal elektrikli araç markası oldu. Ocak ayında faaliyetlerini başlatan BYD Kore, yılın ilk on ayında 3.791 adet EV satışıyla Tesla, BMW ve Audi’nin ardında yer aldı.

Bu performans sayesinde BYD; Mercedes-Benz, Volvo ve Porsche gibi markaları elektrikli araç satışlarında geride bırakmayı başardı. Uygun fiyat stratejisi, Hyundai, Kia ve KG Mobility gibi yerli üreticilere karşı baskıyı artırıyor.

Çin’in ilk büyük kapasiteli katı hal batarya üretim hattı kuruldu 22 sa. önce eklendi

BYD’nin yarattığı ivme, diğer Çinli üreticilerin de Kore pazarına hızlı giriş yapmasını teşvik etti. Geely'nin premium elektrikli araç markası Zeekr, ülkedeki kuruluş işlemlerini tamamladı ve gelecek yılın ilk çeyreğinde satışa başlamayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Xpeng ise haziran ayında Kore ofisini açtı ve 2026’da satışlara başlamayı hedefliyor. Uzmanlar, BYD’nin başarısının Zeekr ve Xpeng için güçlü bir işaret olduğunu, yerli markaların fiyat rekabetçiliğinin giderek daha fazla tehdit altında olduğunu belirtiyor.

Avrupalı markalar da tempoyu artırıyor

Avrupalı lüks üreticiler de Kore pazarında varlığını genişletmeyi hedefliyor. Porsche, yerel SUV talebini karşılamak için Cayenne’in tamamen elektrikli versiyonunu gelecek yılın ikinci yarısında tanıtacak.

Mercedes-Benz ise tamamen elektrikli GLC SUV ve yeni CLA sedan ile ürün gamını güçlendirecek. Bir yanda Çinli markalar, diğer yanda Avrupalı markalar, Koreli üreticileri kıskaca almış durumda.

