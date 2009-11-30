Galaxy özel tasarımlı yeni bir GeForce GT240 hazırlıyor

Hazırladığı özel tasarımlı Nvidia ekran kartlarıyla tanınan Galaxy, DirectX 10.1 destekli GeForce GT240'ı da masaya yatırarak tek slot tasarımlı özel bir çözüm hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, üzerini tamamen örten dikkat çekici soğutucu tasarımıyla öne çıkıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının saat hızları henüz açıklanmış olmasa da fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulması da ihtimaller arasında yer alıyor.

PureVideo HD teknolojisiyle GPU tabanlı video hızlandırma desteği sunabilen ve üzerinde herhangi bir SLI konnektörü bulunmayan yeni ekran kartında DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Gerçek zamanlı güç tüketim değerlerini gösteren özel bir yazılımla geleceği belirtilen yeni model için henüz herhangi bir lansman ya da fiyat bilgisi bulunmuyor.