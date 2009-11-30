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Galaxy özel tasarımlı yeni bir GeForce GT240 hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı özel tasarımlı Nvidia ekran kartlarıyla tanınan Galaxy, DirectX 10.1 destekli GeForce GT240'ı da masaya yatırarak tek slot tasarımlı özel bir çözüm hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, üzerini tamamen örten dikkat çekici soğutucu tasarımıyla öne çıkıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının saat hızları henüz açıklanmış olmasa da fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulması da ihtimaller arasında yer alıyor.

PureVideo HD teknolojisiyle GPU tabanlı video hızlandırma desteği sunabilen ve üzerinde herhangi bir SLI konnektörü bulunmayan yeni ekran kartında DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Gerçek zamanlı güç tüketim değerlerini gösteren özel bir yazılımla geleceği belirtilen yeni model için henüz herhangi bir lansman ya da fiyat bilgisi bulunmuyor.


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waltran 9 yıl
şu physx olmasa varya hepde güzel oyunlarda oluyor olunca
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Batuist 9 yıl
40nm GPU ları ile üretilmiş pasif soğutuculu bir nvidia kart üretselerde hiç olmazsa ati kullanıcılarına physx kartı diye satsalar :)) buda onlara ayrı bir pazar olur işte.. ati kullanıcılarına bile nvidia kartı sattırmak.. ama bunun için önce physx destekli oyun sayısını ve içeriğini ciddi biçimde artırması gerekli...
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syler23 9 yıl
beyler
bana nvidianın bu yaptığına mantıklı bi açıklama getirecek bi arkadaş varmı??
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MÜŞAVİR 9 yıl

syler23

beyler
bana nvidianın bu yaptığına mantıklı bi açıklama getirecek bi arkadaş varmı??


40nm ye alışma süreci.
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tolgacem 9 yıl
fermi oncesi 40 nm ısınmaları syler23
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fx57 9 yıl
Görselle ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır. İyi forumlar dilerim.
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Trecc11 9 yıl
off çok çirkin bi kart
..

MÜŞAVİR

koyduğun kart çok daha estetik duruyor..
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MÜŞAVİR 9 yıl

fx57

Görselle ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır. İyi forumlar dilerim.


Keşke hiç düzenlemeseydiniz Erdi Bey. Hiç değilse gözümüze yazık etmezdik, bu çirkinliğe bakarak.
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MÜŞAVİR 9 yıl
Bu kart olabilir mi? Güzel görünüyor ama tek slot değil sanki?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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acbold 9 yıl
görseniz ne olacakki bu saatten sonra :D 10 tane gt 240 gördük bu haftada xD
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acbold 9 yıl
sen eksik kalmıştın sende yap tam olsun :)
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wacd 9 yıl
Resim neden gözükmüyor
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