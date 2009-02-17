Galaxy soğutucusuyla dikkat çeken GeForce GTX 260 modelini duyurdu

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve son günlerde Xtreme Tuner adını verdiği hız aşırtma uygulamasıyla gündemde olan Galaxy, ürün gamını yeni bir modelle genişletiyor. Firmanın GeForce GTX 260 tabanlı yeni ekran kartı, özel tasarım detayları ve arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Arctic Cooling'in segmentinde iddialı ekran kartı soğutucularından birisi olan ve çift fanlı yapısıyla öne çıkan Twin Turbo soğutucusunun kullanıldığı kartın grafik işlemcisi 625MHz'de, paralel işlem birimleri 1350MHz'de ve bellekleri de 2100MHz'de görev yapıyor.

448-bit bellek veri yolu desteğine, 898MB GDDR3 belleğe ve 216x paralel işlem birimine sahip olan grafik kartının fabrika çıkışı hız aşırtmalı tasarımıyla referans tasarım GeForce GTX 260 modeline kıyasla hem daha serin hem de %7 daha hızlı çalıştığı bildirilirken, Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartı CUDA, PhysX, DirectX 10 ve SLI gibi teknolojilere de destek veriyor. Xtreme Tuner yazılımıyla birlikte gelecek olan Galaxy GeForce GTX260+ 216SP modelinin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.