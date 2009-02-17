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Galaxy soğutucusuyla dikkat çeken GeForce GTX 260 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy soğutucusuyla dikkat çeken GeForce GTX 260 modelini duyurdu
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve son günlerde Xtreme Tuner adını verdiği hız aşırtma uygulamasıyla gündemde olan Galaxy, ürün gamını yeni bir modelle genişletiyor. Firmanın GeForce GTX 260 tabanlı yeni ekran kartı, özel tasarım detayları ve arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Arctic Cooling'in segmentinde iddialı ekran kartı soğutucularından birisi olan ve çift fanlı yapısıyla öne çıkan Twin Turbo soğutucusunun kullanıldığı kartın grafik işlemcisi 625MHz'de, paralel işlem birimleri 1350MHz'de ve bellekleri de 2100MHz'de görev yapıyor.

448-bit bellek veri yolu desteğine, 898MB GDDR3 belleğe ve 216x paralel işlem birimine sahip olan grafik kartının fabrika çıkışı hız aşırtmalı tasarımıyla referans tasarım GeForce GTX 260 modeline kıyasla hem daha serin hem de %7 daha hızlı çalıştığı bildirilirken, Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartı CUDA, PhysX, DirectX 10 ve SLI gibi teknolojilere de destek veriyor. Xtreme Tuner yazılımıyla birlikte gelecek olan Galaxy GeForce GTX260+ 216SP modelinin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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maviay1980 10 yıl
soğutucuyu 70$ a satın almazsınız gayet iyi seçim Sparkle'ı andırıyo.Referans kartlardan 5-10 derece daha serin olur buda yüksek oc.demektir tmm
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CaReTTa_99 10 yıl
Pcb rengi ve fanlar iğrenç bence... Zaten böyle bir soğutmaya ihtiyaç varmı ki ?
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StreamRolleR 10 yıl
karta uymamış kart kalmiş ordatada soutucu 4870 de tam oluodu kart boyuyla twin turbonun boyu ha buda güzel yeşil olsaymiş hihi
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maviay1980 10 yıl
Evet doğrudur;Accelero Twin Turbo daha önce de kullanılmıştı ama karta uymuş...
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After_Dark 10 yıl
Kart güzelde Boyun Uzamışmı nee??????????????
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aloneaqle 10 yıl
Connect3D HD4870'de de çok daha önce aynı soğutucu kullanıldı, tek fark fan yapraklarının rengi
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maviay1980 10 yıl
Kart Güzel olmuş...
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max975 10 yıl
çift fan moda oldu
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ozzzy222 10 yıl
nm nm diyorlar nm düştükce teknoloji geliştikçe fanlar büyüyor :D
eskiden ne güzel 4-5 cm lık fanlar ortalama yetiyordu
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