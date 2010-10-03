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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Tab'in İngiltere'yle buluşması 1 Kasım'da gerçekleşiyor

8 yıl
6,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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iPad'in şimdiye kadar ki en güçlü rakiplerinin başında gelen Galaxy Tab'in Britanya adasına çıkışı 1 Kasım'da gerçekleşiyor.

Samsung Mobile'dan yapılan resmi açıklamaya göre IFA'da gün yüzüne çıkan ve ilk açıklamalarda Eylül ayının ortalarında satışa sunulması beklenen güçlü Android tablet, Galaxy Tab'in İngiliz kullanıcılarla buluşması 1 Kasım günü gerçekleşecek. Açıklamada teknoloji severlerin Galaxy Tab'e Carphone Warehouse, Dixons Store Group gibi ülkenin önemli elektronik mağazalarında ulaşabilecekleri belirtilirken, cihazın birçok kullanıcıya ulaşması için geniş bir fiyat aralığında satışa sunulacağı dile getirildi. Anlaşılan Galaxy Tab, kontratlı ve kontratsız olmak üzere iki farklı şekilde İngiliz teknoloji severlerle buluşacak.

1 GHz frekansında çalışan ARM Cortex A8 işlemciden, 512 MB RAM'den ve PowerVR SGX540 grafik biriminden güç alan Galaxy Tab, Android 2.2 Froyo işletim sistemiyle gelecek ve dolayısıyla Adobe Flash Player 10.1 desteği sunacak. Bu desteğiyle bazı kullanıcıların gözünde iPad'in önüne geçen Galaxy Tab'in iPad'in ağırlığını hissettirdiği pazarda neler yapabileceğini zaman gösterecek.


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sotoxs 8 yıl
evet ve daha taşınabilir, kargo pant cebinde
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Rainbow6 8 yıl
ekran boyutu nedir acaba 7 inc gibi geldi bana
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Batuist 8 yıl
çok çok güzel bir iş çıkardı samsung.. ipade tercih ederdim..
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MajestiC 8 yıl
kullandığı işlemci bizim 3gs lerin işlemcisi değilmi ya

ARM Cortex A8
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bilgehankalkan 8 yıl
Fiyatları da belli olsa idi daha güzel olurdu. Neden bu kadar geç satışa sunuldu acaba?
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