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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Watch 3 resmi basın görseliyle karşımızda: Klasik saatleri aratmıyor

    Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 3, ilk kez bu kadar net görüntülendi. Resmi basın görseli sayesinde tasarımı netleşen Galaxy Watch 3, klasik saatleri aratmayan şık bir görünüme sahip.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Watch 3 resmi basın görseliyle karşımızda: Klasik saatleri aratmıyor
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    Samsung'un yaklaşmakta olan yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 3, en net haliyle karşımızda. Sızıntı camiasının ünlü isimlerinden Evan Blass tarafından paylaşılan basın görselleri, Galaxy Watch 3'ün tasarımına dair merak uyandıran bir şey bırakmadı. 

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    Klasik bir saati aratmıyor

    Galaxy Watch 3'ün paslanmaz çelik gövdeli 45 mm'lik versiyonuna ait olan görüntü, akıllı saatin dönebilir fiziksel çerçevesini, sağ tarataki fiziksel düğmelerini, 22 mm'lik beyaz dikişli siyah deri kayış opsiyonunu ve kalp atış hızı sensörünü net bir şekilde ortaya koyuyor.  

    41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutu seçeneğine sahip olacak olan Galaxy Watch 3'ün 5 Ağustos tarihinde düzenleneceği tahmin edilen Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Note 20 serisiyle birlikte duyurulması bekleniyor. 

    Galaxy Watch 3 resmi basın görseliyle karşımızda: Klasik saatleri aratmıyor
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    Galaxy Watch 3 özellikleri

    Klasik bir saati aratmayacak olan Galaxy Watch 3'ün 41 mm'lik modeli 41 x 42,5 x 11,3 mm ebatlarında olacakken, saatin üzerindeki ekran ise 1.2 inç büyüklüğünde olacak. Daha büyük kasalı model ise 45 x 46,2 x 11,1 mm boyutlarında olacak ve ekranı da 1.4 inç büyüklüğünde olacak.

    Her iki modelin de LTE bağlantısı, 1 GB RAM ve 8 GB depolama kapasitesi, Tizen OS 5.5 işletim sistemi, EKG, Gear S2 ve S3 modellerinde olduğu gibi döndürülebilir fiziksel çerçeve, 5W hızında kablosuz şarj, tansiyon ölçme, uyku takibi, Bluetooth 5.0, dahili GPS alıcısı, Gorilla Glass DX cam, 5 ATM'ye kadar suya mukavemet gösterebilme özelliklerine ve MIL-STD-810G sertifikasına sahip olacağı biliniyor. 

    Batarya noktasında ise 41 mm'lik modelde 247mAh, 45 mm'lik modelde ise 340 mAh kapasiteli bir pil yer alacağı bildiriliyor. Ayrıca her iki saatin de paslanmaz çelik ve titanyüm versiyonları olacak.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-watch-3-leaked-press-render-images/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 sa. en beğenilen
    tipi güzel olmuş. 3 seneye alırız artık :)
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 43 dk.
    Harika görünüyor
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    ona97 45 dk.
    Sadece deri kordon sevmiyorum. Titanyum versiyonunu beğenebilirim.
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    Berringer (Ahmet ) 1 sa.
    Saatin arka tarafı Apple Watch series 4 çok benziyor.
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    Ibrahim Akca 1 sa.
    Apple watch varken bir sene sonra kullanilmaz oluyor cogu saat. Kac tane model cikti? Ben kimsede gormuyorum bu saatleri.
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    Mütercim Bey (Faruk Özcan) 1 sa.
    Tam istediğim gibi saat yapıyorlar, şu Apple da kare saat saçmalığından bir çıksa...
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 sa. en beğenilen
    tipi güzel olmuş. 3 seneye alırız artık :)
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 sa.
    teknolojik ürünlerin de modası çok hızlı geçmeye başladı. vatandaş galaxy watch 1 in rüyasını bitirmeden 3 ün reklamları dönüyor:
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    cand. 2 sa.
    Klasik saat istesem klasik saat takarım
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    paco_ct (cenk tez) 1 sa. cand.
    işte bu noktada tam olarak zevkler ve renkler devreye giriyor bende klasik görünümlü akıllı saatleri seviyorum apple tasarımı bana daha çok çocuk veya kadın saati gibi geliyor :)
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