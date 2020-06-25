Galaxy Watch 3 resmi basın görseliyle karşımızda: Klasik saatleri aratmıyor

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Samsung'un yaklaşmakta olan yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 3, en net haliyle karşımızda. Sızıntı camiasının ünlü isimlerinden Evan Blass tarafından paylaşılan basın görselleri, Galaxy Watch 3'ün tasarımına dair merak uyandıran bir şey bırakmadı.

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Klasik bir saati aratmıyor

Galaxy Watch 3'ün paslanmaz çelik gövdeli 45 mm'lik versiyonuna ait olan görüntü, akıllı saatin dönebilir fiziksel çerçevesini, sağ tarataki fiziksel düğmelerini, 22 mm'lik beyaz dikişli siyah deri kayış opsiyonunu ve kalp atış hızı sensörünü net bir şekilde ortaya koyuyor.

41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutu seçeneğine sahip olacak olan Galaxy Watch 3'ün 5 Ağustos tarihinde düzenleneceği tahmin edilen Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Note 20 serisiyle birlikte duyurulması bekleniyor.

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Galaxy Watch 3 özellikleri

Klasik bir saati aratmayacak olan Galaxy Watch 3'ün 41 mm'lik modeli 41 x 42,5 x 11,3 mm ebatlarında olacakken, saatin üzerindeki ekran ise 1.2 inç büyüklüğünde olacak. Daha büyük kasalı model ise 45 x 46,2 x 11,1 mm boyutlarında olacak ve ekranı da 1.4 inç büyüklüğünde olacak.

Her iki modelin de LTE bağlantısı, 1 GB RAM ve 8 GB depolama kapasitesi, Tizen OS 5.5 işletim sistemi, EKG, Gear S2 ve S3 modellerinde olduğu gibi döndürülebilir fiziksel çerçeve, 5W hızında kablosuz şarj, tansiyon ölçme, uyku takibi, Bluetooth 5.0, dahili GPS alıcısı, Gorilla Glass DX cam, 5 ATM'ye kadar suya mukavemet gösterebilme özelliklerine ve MIL-STD-810G sertifikasına sahip olacağı biliniyor.

Batarya noktasında ise 41 mm'lik modelde 247mAh, 45 mm'lik modelde ise 340 mAh kapasiteli bir pil yer alacağı bildiriliyor. Ayrıca her iki saatin de paslanmaz çelik ve titanyüm versiyonları olacak.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-watch-3-leaked-press-render-images/

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