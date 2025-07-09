Samsung Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Samsung, 9 Temmuz’da TSİ 17.00’de başlayan Unpacked etkinliğinde yeni cihazlarını tanıttı. Katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Flip 7 FE’nin yanında Galaxy Watch 8 serisi ve Galaxy Watch Ultra 2025 modeli tanıtıldı.

Samsung Galaxy Watch 8 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch 8, her zamankinden kompakt tasarımı, yapay zeka destekli sağlık özellikleri ve güçlü işlemcisiyle öne çıkarken; Galaxy Watch 8 Classic, ikonik döner çerçeve tasarımını geri getiriyor ve Google Gemini’a hızlı erişim ve işlemci gücüyle dikkat çekiyor. İşte Samsung Galaxy Watch 8 özellikleri:

Şimdiye kadarki en ince Galaxy Watch

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch 8’in şimdiye kadarki en kompakt Galaxy saat olacak şekilde yeniden tasarlandığını söylüyor. Yeni profil, Galaxy Watch 7’ye göre %11 daha ince. Ekrandan gövdeye uzanan zarif çizgiler, şık bir görünüm sunarken, ikonik taban tasarımı bu estetiğe karakteristik bir dokunuş ekliyor. Günlük kullanımda, egzersiz yaparken ve hatta uyurken daha konforlu bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

İstatistiklerinizi güneş altında bile rahatça görüntüleyebilmeniz için 3000 nit parlaklığa ulaşan ekran ve hızlı ve akıcı etkileşim için yeni nesil 3nm işlemciyle donatılan Samsung Galaxy Watch 8 modeli sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor.

Antioksidan seviyesini ölçen ilk akıllı saat

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch 8’in antioksidan seviyesini ölçen dünyadaki ilk akıllı saat olduğunu söylüyor. Parmağınızı sensöre yerleştirdiğinizde ciltteki karotenoid seviyesini ölçmeye başlıyor; böylece mevcut beslenme şeklinizin ve yaşam tarzınızın ne kadar sağlıklı olduğunu görebiliyorsunuz.

Uyku koçluğu

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch 8, uyku koçluğu özelliğiyle uykunuzu iyileştirmenize yardımcı oluyor. Saat, ideal uyku zamanınızı bulmak için üç günlük uyku verisini analiz ediyor. İdeal uyku saatinizle ilgili akıllı önerilerde bulunuyor. Sabaha dinlenmiş, enerjik ve güne hazır bir şekilde uyanmanızı sağlıyor; hem de size özel bir uyku programıyla. Uyku evreleri, süreklilik, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi gibi detaylı bilgilerle, daha önce farkında olmadığınız uyku alışkanlıklarına ışık tutuyor.

Galaxy Watch 8, uyurken kalp sağlığınızı takip ediyor. Ölçümleri görebilmeniz için saati 3 gece boyunca her gün en az 4 saat takmanız gerekiyor. Değerleriniz yukarı yönlü bir değişim gösterdiğinde daha fazla taze yiyecek tüketimi, uyku alışkanlığını değiştirme veya stres seviyesini düşürme gibi öneriler sunuyor.

Samsung Galaxy Watch 8 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 1.34 inç (40mm), 1.47 inç (44mm), 3000 nit, Super AMOLED

İşlemci: Exynos W1000

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 32 GB

Batarya: 325 mAh (40mm), 435 mAh (44mm)

Kasa boyutu: 40 mm / 44 mm

Materyal: Alüminyum Armor, Safir Cam

İşletim sistemi: One UI 8 Watch

Samsung Galaxy Watch 8 fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Watch 8 Türkiye fiyatı 13.999 TL'den başlıyor. Kasa boyutuna göre fiyatlandırma şu şekilde:

Samsung Galaxy Watch 8 (Bluetooth, 40 mm): 13.999 TL

Samsung Galaxy Watch 8 (Bluetooth, 44 mm): 14.999 TL

Samsung Galaxy Watch 8 Classic neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Samsung’un ikonik döner çerçeveli tasarımı Galaxy Watch 8 Classic ile geri döndü. Döner çerçeve, saate estetik ve işlevsellik katıyor. Hızlı Düğme (Quick Button) olarak adlandırılan fiziksel düğme, uygulamalara hızlı erişmenizi sağlıyor ya da özellikleri rahatça kullanmanıza yardımcı oluyor.

Samsung, Galaxy Watch 8 serisinde Exynos W1000 işlemcisini kullanıyor. Bu, 5 çekirdekli 3nm bir işlemci. Samsung, hızlı ve akıcı performansla gecikmesiz kullanım deneyimi sunacağını, uygulamalarda arasında geçiş yaparken takılma yaşamayacağımızı iddia ediyor. Saatin hafızasından müzik dinleyenler için de 64 GB depolama alanı sunduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 1.34 inç, 3000 nit, Super AMOLED

İşlemci: Exynos W1000

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 64 GB

Batarya: 445 mAh

Kasa boyutu: 46 mm

Materyal: Paslanmaz Çelik, Safir Cam

İşletim sistemi: One UI 8 Watch

Samsung Galaxy Watch 8 Classic fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Türkiye fiyatı 19.999 TL olarak açıklandı. Bu, Galaxy Watch 8 Classic Bluetooth, 46mm model için açıklanan fiyat.

içerik güncelleniyor...

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung Galaxy Watch 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: