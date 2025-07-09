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    Samsung Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, Unpacked etkinliğinde yeni akıllı saatlerini tanıttı. Şimdiye kadarki en ince model Galaxy Watch 8 ve döner çerçeveli Galaxy Watch 8 Classic, özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla sizlerle.

    Samsung, 9 Temmuz’da TSİ 17.00’de başlayan Unpacked etkinliğinde yeni cihazlarını tanıttı. Katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Flip 7 FE’nin yanında Galaxy Watch 8 serisi ve Galaxy Watch Ultra 2025 modeli tanıtıldı.

    Samsung Galaxy Watch 8 neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Watch 8 akıllı saat ekran, işlemci, batarya, sağlık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch 8, her zamankinden kompakt tasarımı, yapay zeka destekli sağlık özellikleri ve güçlü işlemcisiyle öne çıkarken; Galaxy Watch 8 Classic, ikonik döner çerçeve tasarımını geri getiriyor ve Google Gemini’a hızlı erişim ve işlemci gücüyle dikkat çekiyor. İşte Samsung Galaxy Watch 8 özellikleri:

    Şimdiye kadarki en ince Galaxy Watch

    Samsung Galaxy Watch 8 tasarım Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Watch 8’in şimdiye kadarki en kompakt Galaxy saat olacak şekilde yeniden tasarlandığını söylüyor. Yeni profil, Galaxy Watch 7’ye göre %11 daha ince. Ekrandan gövdeye uzanan zarif çizgiler, şık bir görünüm sunarken, ikonik taban tasarımı bu estetiğe karakteristik bir dokunuş ekliyor. Günlük kullanımda, egzersiz yaparken ve hatta uyurken daha konforlu bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

    İstatistiklerinizi güneş altında bile rahatça görüntüleyebilmeniz için 3000 nit parlaklığa ulaşan ekran ve hızlı ve akıcı etkileşim için yeni nesil 3nm işlemciyle donatılan Samsung Galaxy Watch 8 modeli sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Antioksidan seviyesini ölçen ilk akıllı saat

    samsung watch 8 antioksidan karotenoid seviyesi ölçme Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Watch 8’in antioksidan seviyesini ölçen dünyadaki ilk akıllı saat olduğunu söylüyor. Parmağınızı sensöre yerleştirdiğinizde ciltteki karotenoid seviyesini ölçmeye başlıyor; böylece mevcut beslenme şeklinizin ve yaşam tarzınızın ne kadar sağlıklı olduğunu görebiliyorsunuz.

    Uyku koçluğu

    Samsung Watch 8 uyku rehberi özelliği Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch 8, uyku koçluğu özelliğiyle uykunuzu iyileştirmenize yardımcı oluyor. Saat, ideal uyku zamanınızı bulmak için üç günlük uyku verisini analiz ediyor. İdeal uyku saatinizle ilgili akıllı önerilerde bulunuyor. Sabaha dinlenmiş, enerjik ve güne hazır bir şekilde uyanmanızı sağlıyor; hem de size özel bir uyku programıyla. Uyku evreleri, süreklilik, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi gibi detaylı bilgilerle, daha önce farkında olmadığınız uyku alışkanlıklarına ışık tutuyor.

    Galaxy Watch 8, uyurken kalp sağlığınızı takip ediyor. Ölçümleri görebilmeniz için saati 3 gece boyunca her gün en az 4 saat takmanız gerekiyor. Değerleriniz yukarı yönlü bir değişim gösterdiğinde daha fazla taze yiyecek tüketimi, uyku alışkanlığını değiştirme veya stres seviyesini düşürme gibi öneriler sunuyor.

    Samsung Galaxy Watch 8 özellikleri

    Samsung Galaxy Watch 8 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.34 inç (40mm), 1.47 inç (44mm), 3000 nit, Super AMOLED
    • İşlemci: Exynos W1000
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Depolama: 32 GB
    • Batarya: 325 mAh (40mm), 435 mAh (44mm)
    • Kasa boyutu: 40 mm / 44 mm
    • Materyal: Alüminyum Armor, Safir Cam
    • İşletim sistemi: One UI 8 Watch

    Samsung Galaxy Watch 8 fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy Watch 8 Türkiye fiyatı 13.999 TL'den başlıyor. Kasa boyutuna göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • Samsung Galaxy Watch 8 (Bluetooth, 40 mm): 13.999 TL
    • Samsung Galaxy Watch 8 (Bluetooth, 44 mm): 14.999 TL

    Samsung Galaxy Watch 8 Classic neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Watch 8 Classic akıllı saat Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ikonik döner çerçeveli tasarımı Galaxy Watch 8 Classic ile geri döndü. Döner çerçeve, saate estetik ve işlevsellik katıyor. Hızlı Düğme (Quick Button) olarak adlandırılan fiziksel düğme, uygulamalara hızlı erişmenizi sağlıyor ya da özellikleri rahatça kullanmanıza yardımcı oluyor.

    Samsung, Galaxy Watch 8 serisinde Exynos W1000 işlemcisini kullanıyor. Bu, 5 çekirdekli 3nm bir işlemci. Samsung, hızlı ve akıcı performansla gecikmesiz kullanım deneyimi sunacağını, uygulamalarda arasında geçiş yaparken takılma yaşamayacağımızı iddia ediyor. Saatin hafızasından müzik dinleyenler için de 64 GB depolama alanı sunduğunu belirtelim.

    Samsung Galaxy Watch 8 Classic özellikleri

    Samsung Galaxy Watch 8 Classic teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.34 inç, 3000 nit, Super AMOLED
    • İşlemci: Exynos W1000
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Depolama: 64 GB
    • Batarya: 445 mAh
    • Kasa boyutu: 46 mm
    • Materyal: Paslanmaz Çelik, Safir Cam
    • İşletim sistemi: One UI 8 Watch

    Samsung Galaxy Watch 8 Classic fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy Watch 8 Classic Türkiye fiyatı 19.999 TL olarak açıklandı. Bu, Galaxy Watch 8 Classic Bluetooth, 46mm model için açıklanan fiyat.

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    S
    sonsabah 4 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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