Samsung Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung, 9 Temmuz’da TSİ 17.00’de başlayan Unpacked etkinliğinde yeni cihazlarını tanıttı. Katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Flip 7 FE’nin yanında Galaxy Watch 8 serisi ve Galaxy Watch Ultra 2025 modeli tanıtıldı.
Samsung Galaxy Watch 8 neler sunuyor?
Şimdiye kadarki en ince Galaxy Watch
İstatistiklerinizi güneş altında bile rahatça görüntüleyebilmeniz için 3000 nit parlaklığa ulaşan ekran ve hızlı ve akıcı etkileşim için yeni nesil 3nm işlemciyle donatılan Samsung Galaxy Watch 8 modeli sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor.
Antioksidan seviyesini ölçen ilk akıllı saat
Uyku koçluğu
Galaxy Watch 8, uyurken kalp sağlığınızı takip ediyor. Ölçümleri görebilmeniz için saati 3 gece boyunca her gün en az 4 saat takmanız gerekiyor. Değerleriniz yukarı yönlü bir değişim gösterdiğinde daha fazla taze yiyecek tüketimi, uyku alışkanlığını değiştirme veya stres seviyesini düşürme gibi öneriler sunuyor.
Samsung Galaxy Watch 8 özellikleri
- Ekran: 1.34 inç (40mm), 1.47 inç (44mm), 3000 nit, Super AMOLED
- İşlemci: Exynos W1000
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 32 GB
- Batarya: 325 mAh (40mm), 435 mAh (44mm)
- Kasa boyutu: 40 mm / 44 mm
- Materyal: Alüminyum Armor, Safir Cam
- İşletim sistemi: One UI 8 Watch
Samsung Galaxy Watch 8 fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy Watch 8 Türkiye fiyatı 13.999 TL'den başlıyor. Kasa boyutuna göre fiyatlandırma şu şekilde:
- Samsung Galaxy Watch 8 (Bluetooth, 40 mm): 13.999 TL
- Samsung Galaxy Watch 8 (Bluetooth, 44 mm): 14.999 TL
Samsung Galaxy Watch 8 Classic neler sunuyor?
Samsung, Galaxy Watch 8 serisinde Exynos W1000 işlemcisini kullanıyor. Bu, 5 çekirdekli 3nm bir işlemci. Samsung, hızlı ve akıcı performansla gecikmesiz kullanım deneyimi sunacağını, uygulamalarda arasında geçiş yaparken takılma yaşamayacağımızı iddia ediyor. Saatin hafızasından müzik dinleyenler için de 64 GB depolama alanı sunduğunu belirtelim.
Samsung Galaxy Watch 8 Classic özellikleri
- Ekran: 1.34 inç, 3000 nit, Super AMOLED
- İşlemci: Exynos W1000
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 64 GB
- Batarya: 445 mAh
- Kasa boyutu: 46 mm
- Materyal: Paslanmaz Çelik, Safir Cam
- İşletim sistemi: One UI 8 Watch
Samsung Galaxy Watch 8 Classic fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy Watch 8 Classic Türkiye fiyatı 19.999 TL olarak açıklandı. Bu, Galaxy Watch 8 Classic Bluetooth, 46mm model için açıklanan fiyat.
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