iOS 14 beta vs. iOS 13.5.1 hız karşılaştırması

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Birçok yeniliği beraberinde getiren iOS 14 işletim sistemi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de performans ve hız. iAppleBytes isimli YouTube kanalı, geliştiriciler için yayınlanan iOS 14 beta 1 ile iOS 13.5.1 sürümlerini karşılaştırmalı olarak test ettiği video ile iOS 14 performansı hakkında fikir edinmemizi sağladı.

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iOS 14 performansı nasıl?

iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone XR modelleri üzerinde gerçekleştirilen iOS 14 beta 1 vs. iOS 13.5.1 hız testi karşılaştırmasında; ana ekrana dönme, telefon açılış ve uygulama açılış hızları hem iOS 14 beta 1 hem de iOS 13.5.1 sürümlerinde mukayese edildi.

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Özellikle eski nesil iPhone modellerini tercih eden YouTube kanalı, iOS 14 güncellemesinin eski iPhone'larda kasma/donma sorunlarına yol açıp açmadığını uygulamalı bir biçimde gözler önüne serdi.

Hız testi; iOS 14 beta yüklü iPhone'ların iOS 13.5.1 çalıştıran iPhone modelleriyle oldukça benzer performans sergilediğini ortaya koyarken, ön yükleme hızının ise iOS 13.5.1'de biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor.

iOS 14 vs. iOS 13.5.1 hız testi karşılaştırması

Hız testleri sonunda gerçekleştirilen Geekbench ve AnTuTu testleri de iki işletim sistemi arasındaki performans farkını ortaya koyan diğer bir kıstas oluyor.

Geekbench 5 AnTuTu iPhone SE (iOS 14) Tek çekirdek: 558

Çok çekirdek: 1033 28.323 iPhone SE (iOS 13.5.1) Tek çekirdek: 557

Çok çekirdek: 1041 28.719 iPhone 6s (iOS 14) Tek çekirdek: 552

Çok çekirdek: 1034 27.588 iPhone 6s (iOS 13.5.1) Tek çekirdek: 555

Çok çekirdek: 1036 28.313 iPhone 7 (iOS 14) Tek çekirdek: 717

Çok çekirdek: 1291 25.095 iPhone 7 (iOS 13.5.1) Tek çekirdek: 765

Çok çekirdek: 1383 30.058 iPhone 8 (iOS 14) Tek çekirdek: 928

Çok çekirdek: 2071 38.308 iPhone 8 (iOS 13.5.1) Tek çekirdek: 933

Çok çekirdek: 2174 40.083 iPhone XR (iOS 14) Tek çekirdek: 1117

Çok çekirdek: 1826 42.227 iPhone XR (iOS 13.5.1) Tek çekirdek: 1114

Çok çekirdek: 2348 43.959

Bu sonuçlar iOS 14'ün ilk beta sürümüne ait olduğu için, performansın sonraki beta sürümlerinde değişiklik göstermesi mümkün. Bu çerçevede final sürümde bu tablodan daha iyi ya da daha kötü bir sonuçla karşılaşabilmek de muhtemel. Ancak ilk betadan gelen sonuçlar bu şekilde.

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