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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 beta vs. iOS 13.5.1 hız karşılaştırması

    iOS 14 performansı, iOS 13.5.1 ile karşılaştırıldı. İşte birçok yenliğe sahne olan iOS 14 işletim sisteminin, iOS 13.5.1 ile kıyaslamalı hız testi:
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,2b
    105
    6
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 beta vs. iOS 13.5.1 hız karşılaştırması
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    Birçok yeniliği beraberinde getiren iOS 14 işletim sistemi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de performans ve hız. iAppleBytes isimli YouTube kanalı, geliştiriciler için yayınlanan iOS 14 beta 1 ile iOS 13.5.1 sürümlerini karşılaştırmalı olarak test ettiği video ile iOS 14 performansı hakkında fikir edinmemizi sağladı. 

    Ayrıca Bkz. "macOS Big Sur ile tahmini kullanım süresi özelliği geri geliyor"

    iOS 14 performansı nasıl?

    iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone XR modelleri üzerinde gerçekleştirilen iOS 14 beta 1 vs. iOS 13.5.1 hız testi karşılaştırmasında; ana ekrana dönme, telefon açılış ve uygulama açılış hızları hem iOS 14 beta 1 hem de iOS 13.5.1 sürümlerinde mukayese edildi.

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    Özellikle eski nesil iPhone modellerini tercih eden YouTube kanalı, iOS 14 güncellemesinin eski iPhone'larda kasma/donma sorunlarına yol açıp açmadığını uygulamalı bir biçimde gözler önüne serdi.

    Hız testi; iOS 14 beta yüklü iPhone'ların iOS 13.5.1 çalıştıran iPhone modelleriyle oldukça benzer performans sergilediğini ortaya koyarken, ön yükleme hızının ise iOS 13.5.1'de biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor.

    iOS 14 vs. iOS 13.5.1 hız testi karşılaştırması

    Hız testleri sonunda gerçekleştirilen Geekbench ve AnTuTu testleri de iki işletim sistemi arasındaki performans farkını ortaya koyan diğer bir kıstas oluyor.

      Geekbench 5 AnTuTu
    iPhone SE (iOS 14)
    • Tek çekirdek: 558
    • Çok çekirdek: 1033
    		 28.323
    iPhone SE (iOS 13.5.1)
    • Tek çekirdek: 557
    • Çok çekirdek: 1041
    		 28.719
    iPhone 6s (iOS 14)
    • Tek çekirdek: 552
    • Çok çekirdek: 1034
    		 27.588
    iPhone 6s (iOS 13.5.1)
    • Tek çekirdek: 555
    • Çok çekirdek: 1036
    		 28.313
    iPhone 7 (iOS 14)
    • Tek çekirdek: 717
    • Çok çekirdek: 1291
    		 25.095
    iPhone 7 (iOS 13.5.1)
    • Tek çekirdek: 765
    • Çok çekirdek: 1383
    		 30.058
    iPhone 8 (iOS 14)
    • Tek çekirdek: 928
    • Çok çekirdek: 2071
    		 38.308
    iPhone 8 (iOS 13.5.1)
    • Tek çekirdek: 933
    • Çok çekirdek: 2174
    		 40.083
    iPhone XR (iOS 14)
    • Tek çekirdek: 1117
    • Çok çekirdek: 1826
    		 42.227
    iPhone XR (iOS 13.5.1)
    • Tek çekirdek: 1114
    • Çok çekirdek: 2348
    		 43.959

    Bu sonuçlar iOS 14'ün ilk beta sürümüne ait olduğu için, performansın sonraki beta sürümlerinde değişiklik göstermesi mümkün. Bu çerçevede final sürümde bu tablodan daha iyi ya da daha kötü bir sonuçla karşılaşabilmek de muhtemel. Ancak ilk betadan gelen sonuçlar bu şekilde.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 16 dk.
    birde ilk lanse edilen sürümlerle karsılastırsınlar. o zaman daha anlasılır bir fark cıkar ortaa
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    drjacob (... ) 37 dk.
    uygulama paneli dışında sevdim iOS 14'ü
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    Clusive 48 dk. (düzenlendi)
    Şu anda yavaşlama olması normal diye düşünüyorum sonuçta daha beta aşamasında. Final sürümde bu fark olmayacak ya da daha az olacaktır diye düşünüyorum.
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 49 dk.
    Iphone 7 ve ıphone 8 için çöp olma vakti geldi çattı desenize :)
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 sa.
    Ufak ta olsa bir yavaslama var sanki SE de. Ama ip6 nin ios10-12 arasinda yasadigi kadar dramatik degil sanki. Zamanla gorecegiz
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 sa.
    Planlı yavaşlatma devam mı ediyor?
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