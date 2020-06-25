iOS 14 beta vs. iOS 13.5.1 hız karşılaştırması

Birçok yeniliği beraberinde getiren iOS 14 işletim sistemi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de performans ve hız. iAppleBytes isimli YouTube kanalı, geliştiriciler için yayınlanan iOS 14 beta 1 ile iOS 13.5.1 sürümlerini karşılaştırmalı olarak test ettiği video ile iOS 14 performansı hakkında fikir edinmemizi sağladı.
Ayrıca Bkz. "macOS Big Sur ile tahmini kullanım süresi özelliği geri geliyor"
iOS 14 performansı nasıl?
iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone XR modelleri üzerinde gerçekleştirilen iOS 14 beta 1 vs. iOS 13.5.1 hız testi karşılaştırmasında; ana ekrana dönme, telefon açılış ve uygulama açılış hızları hem iOS 14 beta 1 hem de iOS 13.5.1 sürümlerinde mukayese edildi.İlginizi Çekebilir iOS 14, ses tanıma özelliğiyle alarm gibi önemli sesleri algılayarak kullanıcıları bilgilendirecek
Özellikle eski nesil iPhone modellerini tercih eden YouTube kanalı, iOS 14 güncellemesinin eski iPhone'larda kasma/donma sorunlarına yol açıp açmadığını uygulamalı bir biçimde gözler önüne serdi.
Hız testi; iOS 14 beta yüklü iPhone'ların iOS 13.5.1 çalıştıran iPhone modelleriyle oldukça benzer performans sergilediğini ortaya koyarken, ön yükleme hızının ise iOS 13.5.1'de biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor.
iOS 14 vs. iOS 13.5.1 hız testi karşılaştırması
Hız testleri sonunda gerçekleştirilen Geekbench ve AnTuTu testleri de iki işletim sistemi arasındaki performans farkını ortaya koyan diğer bir kıstas oluyor.
|Geekbench 5
|AnTuTu
|iPhone SE (iOS 14)
|
|28.323
|iPhone SE (iOS 13.5.1)
|
|28.719
|iPhone 6s (iOS 14)
|
|27.588
|iPhone 6s (iOS 13.5.1)
|
|28.313
|iPhone 7 (iOS 14)
|
|25.095
|iPhone 7 (iOS 13.5.1)
|
|30.058
|iPhone 8 (iOS 14)
|
|38.308
|iPhone 8 (iOS 13.5.1)
|
|40.083
|iPhone XR (iOS 14)
|
|42.227
|iPhone XR (iOS 13.5.1)
|
|43.959
Bu sonuçlar iOS 14'ün ilk beta sürümüne ait olduğu için, performansın sonraki beta sürümlerinde değişiklik göstermesi mümkün. Bu çerçevede final sürümde bu tablodan daha iyi ya da daha kötü bir sonuçla karşılaşabilmek de muhtemel. Ancak ilk betadan gelen sonuçlar bu şekilde.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: