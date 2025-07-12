Galaxy Watch 8'in yeni saat kadranları eski modellere gelecek

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Tam Boyutta Gör Samsung, yakın zamanda Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic ve yeni Galaxy Watch Ultra (2025) modellerini içeren yeni nesil akıllı saatlerini tanıttı. Yeni modeller, eski Galaxy Watch Ultra'ya benzer şekilde yuvarlak köşeli tasarıma sahip. Özellikle Galaxy Watch8 Classic, ikonik döner çerçeveyi geri getiriyor. Hem yeni Galaxy Watch 8 Serisi hem de Galaxy Watch Ultra (2025), One UI 8 Watch yazılımıyla geliyor ve yeni saat kadranları getiriyor. Samsung, geleneği sürdürerek yeni One UI Watch sürümüyle tanıttığı yeni saat kadranlarını eski modellere de getirecek.

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One UI 8 Watch ile gelen yeni saat kadranları

Tam Boyutta Gör One UI 8 Watch, Galaxy Watch 8 serisi için yedi yeni saat kadranı getiriyor:

Sporty Classic : Gerçekçi kronograf, aydınlatma, materyal detaylarıyla sportif ve şık bir görünüm sunar.

: Gerçekçi kronograf, aydınlatma, materyal detaylarıyla sportif ve şık bir görünüm sunar. Heritage Classic : Tarihi Guilloché deseninden esinlenen bu tasarım, her daim bir zarafet sunar.

: Tarihi Guilloché deseninden esinlenen bu tasarım, her daim bir zarafet sunar. Daily Dashboard: Doğadan ilham alan yumuşak geçişler günün saatine göre değişerek huzurlu atmosfer yaratır.

Doğadan ilham alan yumuşak geçişler günün saatine göre değişerek huzurlu atmosfer yaratır. Circle Dashboard : Egzersiz odaklı renkler ve dinamik grafiklerle enerjik görünüm sağlar.

: Egzersiz odaklı renkler ve dinamik grafiklerle enerjik görünüm sağlar. Minimal Analog : Sade ve net hatlara sahip analog saat kadranı.

: Sade ve net hatlara sahip analog saat kadranı. Minimal Digital : Canlı renkler ve kabartmalı detaylarla şık ve sade bir dijital kadran.

: Canlı renkler ve kabartmalı detaylarla şık ve sade bir dijital kadran. Dynamic Digits: Yarıştan ilham alan rakamlar ve kontrastlı bloklarla enerjik dijital tasarım.

Yeni saat kadranları Galaxy Wearable uygulaması üzerinden indirilebilecek ve ilk olarak Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 6 gibi en yeni modellere gelecek.

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Galaxy Watch 8'in yeni saat kadranları eski modellere gelecek

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