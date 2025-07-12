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    Galaxy Watch 8'in yeni saat kadranları eski modellere gelecek

    Samsung'un Galaxy Watch 8 serisi, yeni saat kadranlarıyla geliyor. Yeni saat yüzlerini beğenenler için güzel haber; Samsung, One UI 8 Watch güncellemesiyle eski modellere ekleyecek.

    Samsung Galaxy Watch 8 One UI 8 Watch yeni saat kadanları eski modellere gelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakın zamanda Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic ve yeni Galaxy Watch Ultra (2025) modellerini içeren yeni nesil akıllı saatlerini tanıttı. Yeni modeller, eski Galaxy Watch Ultra'ya benzer şekilde yuvarlak köşeli tasarıma sahip. Özellikle Galaxy Watch8 Classic, ikonik döner çerçeveyi geri getiriyor. Hem yeni Galaxy Watch 8 Serisi hem de Galaxy Watch Ultra (2025), One UI 8 Watch yazılımıyla geliyor ve yeni saat kadranları getiriyor. Samsung, geleneği sürdürerek yeni One UI Watch sürümüyle tanıttığı yeni saat kadranlarını eski modellere de getirecek.

    One UI 8 Watch ile gelen yeni saat kadranları

    Samsung Galaxy Watch 8 yeni saat kadranları Tam Boyutta Gör
    One UI 8 Watch, Galaxy Watch 8 serisi için yedi yeni saat kadranı getiriyor:
    • Sporty Classic: Gerçekçi kronograf, aydınlatma, materyal detaylarıyla sportif ve şık bir görünüm sunar.
    • Heritage Classic: Tarihi Guilloché deseninden esinlenen bu tasarım, her daim bir zarafet sunar.
    • Daily Dashboard: Doğadan ilham alan yumuşak geçişler günün saatine göre değişerek huzurlu atmosfer yaratır.
    • Circle Dashboard: Egzersiz odaklı renkler ve dinamik grafiklerle enerjik görünüm sağlar.
    • Minimal Analog: Sade ve net hatlara sahip analog saat kadranı.
    • Minimal Digital: Canlı renkler ve kabartmalı detaylarla şık ve sade bir dijital kadran.
    • Dynamic Digits: Yarıştan ilham alan rakamlar ve kontrastlı bloklarla enerjik dijital tasarım.

    Yeni saat kadranları Galaxy Wearable uygulaması üzerinden indirilebilecek ve ilk olarak Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 6 gibi en yeni modellere gelecek.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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