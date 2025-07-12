Galaxy Watch 8'in yeni saat kadranları eski modellere gelecek

One UI 8 Watch ile gelen yeni saat kadranları
- Sporty Classic: Gerçekçi kronograf, aydınlatma, materyal detaylarıyla sportif ve şık bir görünüm sunar.
- Heritage Classic: Tarihi Guilloché deseninden esinlenen bu tasarım, her daim bir zarafet sunar.
- Daily Dashboard: Doğadan ilham alan yumuşak geçişler günün saatine göre değişerek huzurlu atmosfer yaratır.
- Circle Dashboard: Egzersiz odaklı renkler ve dinamik grafiklerle enerjik görünüm sağlar.
- Minimal Analog: Sade ve net hatlara sahip analog saat kadranı.
- Minimal Digital: Canlı renkler ve kabartmalı detaylarla şık ve sade bir dijital kadran.
- Dynamic Digits: Yarıştan ilham alan rakamlar ve kontrastlı bloklarla enerjik dijital tasarım.
Yeni saat kadranları Galaxy Wearable uygulaması üzerinden indirilebilecek ve ilk olarak Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 6 gibi en yeni modellere gelecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre