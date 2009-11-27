Gameloft, Android platformuna geri dönüyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobil oyun pazarının güçlü isimlerinden Gameloft, Apple'ın AppStore platformu kadar kazançlı olmadığı gerekçesiyle Android platformuna olan ilgisini azaltacağını açıklamıştı.Ancak firma yaptığı yeni bir açıklamayla birlikte ikinci jenerason Android telefonlar (Motorola Droid ve Sony Ericsson XPERIA X10) için yüksek tanımlı oyunlar lanse edeceğini duyurdu. Gameloft'un geri dönüşünde hangi nedenlerin etkili olduğu sorusuna şu an için net bir cevap verilemese de firmanın geri dönüşü Android platformunun yaygınlaşabilmesi adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
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