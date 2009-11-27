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Gameloft, Android platformuna geri dönüyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gameloft, Android platformuna geri dönüyor
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Mobil oyun pazarının güçlü isimlerinden Gameloft, Apple'ın AppStore platformu kadar kazançlı olmadığı gerekçesiyle Android platformuna olan ilgisini azaltacağını açıklamıştı.

Ancak firma yaptığı yeni bir açıklamayla birlikte ikinci jenerason Android telefonlar (Motorola Droid ve Sony Ericsson XPERIA X10) için yüksek tanımlı oyunlar lanse edeceğini duyurdu. Gameloft'un geri dönüşünde hangi nedenlerin etkili olduğu sorusuna şu an için net bir cevap verilemese de firmanın geri dönüşü Android platformunun yaygınlaşabilmesi adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.


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eCCo 10 yıl
lise yıllarındayken 7110 ve 5110 un yılanının verdiği zevki şu anda tellerdeki hic bi oyun veremiyo bide ngage ilk cıktığında 2 kişi fifa oynamasi super oluyodu bluetooth la =)
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eggman 10 yıl
2 jenerasyon dediği HTC Hero ya update gelmiş halide sayılacakmı ? :)
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Davidoffmath 10 yıl
Gülüyorum sadece
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