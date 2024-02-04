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    Çin mobil oyun pazarını domine ediyor

    Mobil oyun dünyasında Çinli firmalar toplam gelirin üçte birinden fazlasına hâkim duruma geldi. En çok gelir elde eden 100 firmanın 52’si Çinlilerden oluşuyor.  
    Çin
    Pek çok alanda liderliği eline geçiren Çin’in önünde hiçbir engel duramıyor. Yıllar önce oyun sektörüne devasa yatırımlar yapan Çin, karşılığını fazlasıyla alıyor. Özellikle mobil oyun sektöründe büyük bir dominasyon var.

    Mobil oyun pazarında Çin etkisi

    Açıklanan raporlara göre global oyun pazarı 2023 yılında 166 milyar dolar gelir üreterek rekor kırdı. Önceki yıla göre yüzde 6 civarında bir artış yaşanırken mobil oyun dünyası ise 85.76 milyar dolar ile gelirin yarısından fazlasına imza attı.

    Oyun dünyasında büyük bir etkiye sahip olan Tencent gibi Çinli firmalar, mobil oyun pazarında da söz sahibi. 2023 yılında 32 milyar dolar civarında gelir elde eden Çinli geliştiriciler, yurt dışı gelirlerinde ise 16.36 milyar dolar ile yüzde 5.65 civarında düşüş yaşadı.

    Yurt dışında Güney Kore, Japonya ve ABD gelirlerin yarısından fazlasına katkı yaptı. Ağırlıklı olarak strateji oyunları geliştiren Çinli firmaların gündelik tarzda oyunları ise 3 yılda yüzde 5.1 pazar payına yükseldi.

    En çok gelir üreten 100 global mobil oyun firmasının 52 tanesi Çinli. Tencent Games ise 14 milyar doları geçen gelir ile listenin ilk sırasında. Bununla birlikte Çinli firmalar artan rekabet ve yetenek eksikliğinden muzdarip. Uzun dönem sürdürülebilirlik konusunda ısrarcı olan Çinli firmalar bununla birlikte kullanıcı kazanmak için daha fazla harcama yapmaya başladı. Bu da rekabet konusunda gelecekte sıkıntı oluşturabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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