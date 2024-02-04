Çin mobil oyun pazarını domine ediyor

Mobil oyun pazarında Çin etkisi
Açıklanan raporlara göre global oyun pazarı 2023 yılında 166 milyar dolar gelir üreterek rekor kırdı. Önceki yıla göre yüzde 6 civarında bir artış yaşanırken mobil oyun dünyası ise 85.76 milyar dolar ile gelirin yarısından fazlasına imza attı.
Oyun dünyasında büyük bir etkiye sahip olan Tencent gibi Çinli firmalar, mobil oyun pazarında da söz sahibi. 2023 yılında 32 milyar dolar civarında gelir elde eden Çinli geliştiriciler, yurt dışı gelirlerinde ise 16.36 milyar dolar ile yüzde 5.65 civarında düşüş yaşadı.
Yurt dışında Güney Kore, Japonya ve ABD gelirlerin yarısından fazlasına katkı yaptı. Ağırlıklı olarak strateji oyunları geliştiren Çinli firmaların gündelik tarzda oyunları ise 3 yılda yüzde 5.1 pazar payına yükseldi.
En çok gelir üreten 100 global mobil oyun firmasının 52 tanesi Çinli. Tencent Games ise 14 milyar doları geçen gelir ile listenin ilk sırasında. Bununla birlikte Çinli firmalar artan rekabet ve yetenek eksikliğinden muzdarip. Uzun dönem sürdürülebilirlik konusunda ısrarcı olan Çinli firmalar bununla birlikte kullanıcı kazanmak için daha fazla harcama yapmaya başladı. Bu da rekabet konusunda gelecekte sıkıntı oluşturabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.