Çin mobil oyun pazarını domine ediyor

Pek çok alanda liderliği eline geçiren Çin’in önünde hiçbir engel duramıyor. Yıllar önce oyun sektörüne devasa yatırımlar yapan Çin, karşılığını fazlasıyla alıyor. Özellikle mobil oyun sektöründe büyük bir dominasyon var.

Mobil oyun pazarında Çin etkisi

Açıklanan raporlara göre global oyun pazarı 2023 yılında 166 milyar dolar gelir üreterek rekor kırdı. Önceki yıla göre yüzde 6 civarında bir artış yaşanırken mobil oyun dünyası ise 85.76 milyar dolar ile gelirin yarısından fazlasına imza attı.

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Oyun dünyasında büyük bir etkiye sahip olan Tencent gibi Çinli firmalar, mobil oyun pazarında da söz sahibi. 2023 yılında 32 milyar dolar civarında gelir elde eden Çinli geliştiriciler, yurt dışı gelirlerinde ise 16.36 milyar dolar ile yüzde 5.65 civarında düşüş yaşadı.

Yurt dışında Güney Kore, Japonya ve ABD gelirlerin yarısından fazlasına katkı yaptı. Ağırlıklı olarak strateji oyunları geliştiren Çinli firmaların gündelik tarzda oyunları ise 3 yılda yüzde 5.1 pazar payına yükseldi.

En çok gelir üreten 100 global mobil oyun firmasının 52 tanesi Çinli. Tencent Games ise 14 milyar doları geçen gelir ile listenin ilk sırasında. Bununla birlikte Çinli firmalar artan rekabet ve yetenek eksikliğinden muzdarip. Uzun dönem sürdürülebilirlik konusunda ısrarcı olan Çinli firmalar bununla birlikte kullanıcı kazanmak için daha fazla harcama yapmaya başladı. Bu da rekabet konusunda gelecekte sıkıntı oluşturabilir.

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