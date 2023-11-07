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    Blizzard açıkladı: Daha fazla mobil oyun yolda olabilir

    Blizzard Entertainment başkanı Mike Ybarra, mobil oyunlara yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Stüdyo gelecekte daha fazla oyunla karşımıza çıkabilir. İşte detaylar...
    Blizzard açıkladı: Daha fazla mobil oyun yolda olabilir Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Microsoft çatısı altına giren Activision Blizzard, 3-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen BlizzCon 2023'te sürpriz duyurular ile karşımıza çıktı. Öyle ki Diablo 4'ün ilk genişleme paketi Vessel of Hatred'ı tanıtan stüdyo, yeni mobil oyunu Warcraft Rumble'ın da erişime açıldığını duyurdu. Son paylaşılan bilgiler ise, gelecekte daha fazla mobil oyunun yolda olabileceğini gösteriyor. 

    Blizzard: ''Mobil hiper bir büyüme alanı''

    Kaçıranlar için yakın tarihte PC ve yeni nesil konsollara çıkış yapan Diablo 4, Activision Blizzard'ın en hızlı satan oyunlarından biri olmayı başardı. Ancak bundan hemen önce, sevilen Activision Blizzard'ın oyunlarının mobil uyarlamaları ile karşılaştık. Bunun özelinde BlizzCon 2023'te soruları yanıtlayan Blizzard başkanı Mike Ybarra ise, ''Mobil bizim için hiper büyüme alanı, IP'lerimizin her yerde olmasını isterim" sözlerini dile getirdi. 

    Yetkili isim, stüdyonun gelecekte neler planladığına değinmedi. Ancak Diablo Immortal ve COD Mobile gibi yapımların halihazırda rekor kazanç sağladığını belirtelim. Bu aşamada şirketin çok oyunculu yapımlara odaklandığını düşünürsek, Blizzard'ın bir sonraki mobil oyunu Overwatch özelinde olabilir.

    Ancak tüm bunlara rağmen Blizzard, geliştiricilerin "dört saatlik deneyimden 400 saatlik deneyime" kadar tüm fikirlere açık olduğunu söylüyor. Yani mobil oyunlar tek odak noktası olmayacak, ancak Microsoft anlaşmasına giden stratejisinin büyük bir parçası olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    arabanın su hortumu patladı ne yapmalıyım fosil buldum ne yapmalıyım aziz yıldırım mafya mı staj mühürlü zarf araç paspas altı neden ıslanır

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