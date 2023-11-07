Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Microsoft çatısı altına giren Activision Blizzard, 3-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen BlizzCon 2023'te sürpriz duyurular ile karşımıza çıktı. Öyle ki Diablo 4'ün ilk genişleme paketi Vessel of Hatred'ı tanıtan stüdyo, yeni mobil oyunu Warcraft Rumble'ın da erişime açıldığını duyurdu. Son paylaşılan bilgiler ise, gelecekte daha fazla mobil oyunun yolda olabileceğini gösteriyor.

Blizzard: ''Mobil hiper bir büyüme alanı''

Kaçıranlar için yakın tarihte PC ve yeni nesil konsollara çıkış yapan Diablo 4, Activision Blizzard'ın en hızlı satan oyunlarından biri olmayı başardı. Ancak bundan hemen önce, sevilen Activision Blizzard'ın oyunlarının mobil uyarlamaları ile karşılaştık. Bunun özelinde BlizzCon 2023'te soruları yanıtlayan Blizzard başkanı Mike Ybarra ise, ''Mobil bizim için hiper büyüme alanı, IP'lerimizin her yerde olmasını isterim" sözlerini dile getirdi.

Yetkili isim, stüdyonun gelecekte neler planladığına değinmedi. Ancak Diablo Immortal ve COD Mobile gibi yapımların halihazırda rekor kazanç sağladığını belirtelim. Bu aşamada şirketin çok oyunculu yapımlara odaklandığını düşünürsek, Blizzard'ın bir sonraki mobil oyunu Overwatch özelinde olabilir.

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Ancak tüm bunlara rağmen Blizzard, geliştiricilerin "dört saatlik deneyimden 400 saatlik deneyime" kadar tüm fikirlere açık olduğunu söylüyor. Yani mobil oyunlar tek odak noktası olmayacak, ancak Microsoft anlaşmasına giden stratejisinin büyük bir parçası olacak.

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Blizzard açıkladı: Daha fazla mobil oyun yolda olabilir