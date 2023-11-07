Blizzard açıkladı: Daha fazla mobil oyun yolda olabilir

Blizzard: ''Mobil hiper bir büyüme alanı''
Kaçıranlar için yakın tarihte PC ve yeni nesil konsollara çıkış yapan Diablo 4, Activision Blizzard'ın en hızlı satan oyunlarından biri olmayı başardı. Ancak bundan hemen önce, sevilen Activision Blizzard'ın oyunlarının mobil uyarlamaları ile karşılaştık. Bunun özelinde BlizzCon 2023'te soruları yanıtlayan Blizzard başkanı Mike Ybarra ise, ''Mobil bizim için hiper büyüme alanı, IP'lerimizin her yerde olmasını isterim" sözlerini dile getirdi.
Yetkili isim, stüdyonun gelecekte neler planladığına değinmedi. Ancak Diablo Immortal ve COD Mobile gibi yapımların halihazırda rekor kazanç sağladığını belirtelim. Bu aşamada şirketin çok oyunculu yapımlara odaklandığını düşünürsek, Blizzard'ın bir sonraki mobil oyunu Overwatch özelinde olabilir.
Ancak tüm bunlara rağmen Blizzard, geliştiricilerin "dört saatlik deneyimden 400 saatlik deneyime" kadar tüm fikirlere açık olduğunu söylüyor. Yani mobil oyunlar tek odak noktası olmayacak, ancak Microsoft anlaşmasına giden stratejisinin büyük bir parçası olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.