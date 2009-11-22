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Gameloft, Android'e olan ilgisini azaltacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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23
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Gameloft, Android'e olan ilgisini azaltacak
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Android her ne kadar adından bahsettirse de, mobil oyun devi Gameloft'u yeterince tatmin edememiş görünüyor. Firmanın finansal direktörü Alexandre de Rochefort'e göre birçok üretici gibi Android'e olan ilgilerini azaltacaklarını açıkladı.

Düzenlenen bir konferansta konuşan Alexandre de Rochefort, Google'ın hazırlanan içerikleri almak için kullanıcıyı etkileyemediğini ve üreticilerin çoğunun bu yüzden Android platformunda istedikleri geri dönüşü alamadıklarını söyledi. Apple'ın bu konuda oldukça başarılı olduğunu düşünen Gameloft'un finansal direktörü, geride bıraktığımız çeyrekte iPhone'un firmanın gelirlerinin %13'üne tekabül ettiğini ve bunun Android'den kazandıklarından yaklaşık 400 kat daha fazla olduğunu da belirtti.


<a href="http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSTRE5AJ1EU20091120">Reuters</a> Yorum Yaz
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bedewjin 9 yıl
Bu durumu bununla açıklayan biliriz Apple gameloft u tehdit etti.tabi iPhone flash sorunu yüzünden kullanıcıyı bu şekilde esir almaya çalışıyor
Bende nexus one kullanicisiyim farmvil poker mynet video Facebook video sınırsız kullanıyorum iPhone berbat i. Sattığım okadar seviniyorum ki
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anelka39 9 yıl

bedewjin

Bu durumu bununla açıklayan biliriz Apple gameloft u tehdit etti.tabi iPhone flash sorunu yüzünden kullanıcıyı bu şekilde esir almaya çalışıyor
Bende nexus one kullanicisiyim farmvil poker mynet video Facebook video sınırsız kullanıyorum iPhone berbat i. Sattığım okadar seviniyorum ki


Bende de nexus var ben kullanamıyorum kardeş android için flash çıktımı ki?
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DH Misafiri 9 yıl
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anelka39 9 yıl

DH Misafiri

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Kardeş her ne yapmak istediysen çıkmamış
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bodyman700 10 yıl
Forever IPOD+Jailbreak :P
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dynner 10 yıl
Hero ile android bir gelişim içine girdi zaten sıkı durun on numara uygulamalar geliyor yakında
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nehuse 10 yıl
Apple her şeyden para çıkartmayı düşünen bir firma telefonunuzdaki mp3 leri zil sesi bile yapamıyorsunuz satın almanız lazım.Elbette bu mantık 3. parti firmalarında işine geliyor.Andoridde şu an genel durum daha çok free uygulamalar üzerine benim gibi iphone kısıtlamalarına gıcık olanlar android li telefon alıyor.Bu tip insanlarda ıvır zıvıra para vermeye alışık değil oyuna da para verilir ama verdiği parayı haketmesi lazım.Bir çok free oyun varken para vermek için esaslı bir sebep olmalı.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Apple PSP'nin yerini almak istio bundan sora hedef PS3 :D Apple oyun konsolu çıkarsa şaşırmam
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CaSsErDoDo 10 yıl
onu bunu bırak apple ne kadar ödedi gameloft onu söyle:D
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Mert 10 yıl
iPhone'u ön plana çıkaran özelliklerin en önemlilerinden biri uygulama çeşitliliği.Apple bunu kaybetmemek için elinden geleni yapmalı/yapıyor da zaten.
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.i. 9 yıl
...
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ManoMachine 9 yıl

dodocan

onu bunu bırak apple ne kadar ödedi gameloft onu söyle:D


budur
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Davidoffmath 10 yıl
Daha dur ya android yeni çıkmış piyasaya hemen iphoneOS ile kapışmasını mı bekliyorlar ne açgözlülermiş...Altı üstü yaptıkları oyununun aynısını androide uyarlamıcaklar mı 400kat az para gelsede genede gelse yetmiyo heralde...
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marikanwap 10 yıl

Davidoffmath

Daha dur ya android yeni çıkmış piyasaya hemen iphoneOS ile kapışmasını mı bekliyorlar ne açgözlülermiş...Altı üstü yaptıkları oyununun aynısını androide uyarlamıcaklar mı 400kat az para gelsede genede gelse yetmiyo heralde...

iPhoneOS 2007'de Android 2008'de çıktı. iPhone'un 3 modeli var. Android'e sahip ise 15'e yakın model var... Artık düello zamanı geldi:)
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realbrutal 10 yıl
androidin çöktüğü nokta bu olsa gerek...
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