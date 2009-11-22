Gameloft, Android'e olan ilgisini azaltacak

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Android her ne kadar adından bahsettirse de, mobil oyun devi Gameloft'u yeterince tatmin edememiş görünüyor. Firmanın finansal direktörü Alexandre de Rochefort'e göre birçok üretici gibi Android'e olan ilgilerini azaltacaklarını açıkladı.

Düzenlenen bir konferansta konuşan Alexandre de Rochefort, Google'ın hazırlanan içerikleri almak için kullanıcıyı etkileyemediğini ve üreticilerin çoğunun bu yüzden Android platformunda istedikleri geri dönüşü alamadıklarını söyledi. Apple'ın bu konuda oldukça başarılı olduğunu düşünen Gameloft'un finansal direktörü, geride bıraktığımız çeyrekte iPhone'un firmanın gelirlerinin %13'üne tekabül ettiğini ve bunun Android'den kazandıklarından yaklaşık 400 kat daha fazla olduğunu da belirtti.

<a href="http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSTRE5AJ1EU20091120">Reuters</a>