GeCube Radeon HD 2600 Pro AGP satışa çıkıyor

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DirectX 10 destekli en güçlü grafik çözümü olan Radeon HD 2600 Pro AGP sonunda satışa çıkıyor. AMD-ATi'nin önde gelen partnerlerinde biri olan GeCube'ün Radeon HD 2600 Pro AGP modeli raflardaki yerini almaya başladı. GeCube'ün yeni ekran kartı üzerinde 512MB GDDR2 bellek yer alıyor. Call Of Juarez oyununun da kutu içeriğine dahil edildiği kartın gpu hızı 600MHz, bellek hızı ise 800MHz olarak belirlenmiş durumda. Tabi Radeon HD 2600 Pro AGP modelinin bir önemli avantajı da sahip olduğu UVD teknolojisi. Bu sayede Blu Ray ve HD DVD gibi yüksek çözünürlüklü videolar donanım tabanlı hızlandırılabiliyor. Sadece bu özellik bile nipseten eski sayılabilecek AGP sistemlerin değerlendirilmesi için önemli. Bu arada kartın üzerinde 2 adet DVI ve 1 adet te HDTV desteki tv çıkışının yer aldığını ifade edelim. DirectX 10 ve Shader Model 4 destekli en güçlü yada en azından şimdilik en güçlü grafik çözümü olan Radeon HD 2600 Pro AGP modeli kendini göstermeye başladı. Elimize ulaşan bir diğer yeni bilgiye göre AMD-ATi son bir hamle ile 2007 yılını AGP açısından Radeon HD 2600XT AGP modeli ile de kapatabilir. GeCube Radeon HD 2600 Pro AGP'nin yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 130$ civarında olacak.