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GeForce 9600GT geldi, GeForce 8800GS'ye yol göründü

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce 9600GT'nin lanse edileceği güne (bugün) kadar meydanı ATi'nin fiyat/performans oranı ile dikkat çeken HD 3850 modeline bırakmamak için geçici model olarak sınırlı sayıda da olsa 8800GS modelini hazırlamıştı. 192-bit bellek veri yolu, 384/768MB GDDR3 bellek alternatifleri ve fiyatıyla dikkat çekici bir model olan GeForce 8800GS, Nvidia'nın orta segmentte yer alan yeni gözbebeği GeForce 9600GT'nin çıkması ile birlikte EOL (End of Lifetime) sürecine giriyor. Pek çok detayını ve teknik özelliklerini sizler ile daha önceki haberlermizde paylaştığımız GeForce 8800GS'nin fiyatı an itibariyle yurt dışında yaklaşık 130 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. GeForce 9600GT'den yaklaşık 30 Avro daha ucuz olan ama performansının da daha düşük olduğu ifade edilen GeForce 8800GS ömrünü tamamlarken malesef an itibariyle yaygın anlamda ülkemiz pazarına giriş yapmış değil. GeForce 8800GS'nin görevini başarıyla yerine getirip getirmediği Nvidia'nın açıkladığı rakamlardan sonra belli olacak.
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tankir 10 yıl
arkadaslar ne dediginizin farkındamısınız :) 8800GS HD3870 e overclockla hatta overclocksuz denk gelmeye yetişik bir kart bütçe olarak gayet uygun ve güncel tüm oyunları medium ayarda açabilir bence küçümsemeyinki bu kart 8800GT nin Default ayarlarıyla denk olabilecek güçte.. 9600gt ilede pek bi farkı yok
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MÜŞAVİR 10 yıl

Orjinalden alıntı: tankir

arkadaslar ne dediginizin farkındamısınız :) 8800GS HD3870 e overclockla hatta overclocksuz denk gelmeye yetişik bir kart bütçe olarak gayet uygun ve güncel tüm oyunları medium ayarda açabilir bence küçümsemeyinki bu kart 8800GT nin Default ayarlarıyla denk olabilecek güçte.. 9600gt ilede pek bi farkı yok


Yorumların tarihine bakın önce. Bu yorumlar yazıldığında Türkiyede ne kullanan vardı nede Türkiye pazarında vardı bu kart. Sonradan geldi elimize ki (ben dahil) çok kullanan oldu, hala da kullanılıyor. Ve kim ne derse desin aa ve af açmadığınız sürece bu kart 1280*1024 çözünürlük dahil altı çözünürlüklerde kesinlikle 512MB 9600GT'ten daha iyi bir kart.
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mamad 11 yıl
Bu kart hakkında fazla bilgim yoktu. Çok merak etmiştim kartı ama gerek kalmadı...
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reason666 11 yıl
Herhalde şimdiye kadar EOL si en erken giren ekran kartı budur NVIDIA nın....
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OPTİMİST 11 yıl
8800GS ölü doğmuştu zaten
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Albatros83 11 yıl

Orjinalden alıntı: reason666

Herhalde şimdiye kadar EOL si en erken giren ekran kartı budur NVIDIA nın....



+1. 9600 ün erken çıkmasıyla zaten görevi belli bir fiyat aralığını doldurmak olan 8800GS nin sonu haliylen çok çabuk oldu...
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