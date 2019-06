GeForce 9600GT geldi, GeForce 8800GS'ye yol göründü

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Nvidia, GeForce 9600GT'nin lanse edileceği güne (bugün) kadar meydanı ATi'nin fiyat/performans oranı ile dikkat çeken HD 3850 modeline bırakmamak için geçici model olarak sınırlı sayıda da olsa 8800GS modelini hazırlamıştı. 192-bit bellek veri yolu, 384/768MB GDDR3 bellek alternatifleri ve fiyatıyla dikkat çekici bir model olan GeForce 8800GS, Nvidia'nın orta segmentte yer alan yeni gözbebeği GeForce 9600GT'nin çıkması ile birlikte EOL (End of Lifetime) sürecine giriyor. Pek çok detayını ve teknik özelliklerini sizler ile daha önceki haberlermizde paylaştığımız GeForce 8800GS'nin fiyatı an itibariyle yurt dışında yaklaşık 130 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. GeForce 9600GT'den yaklaşık 30 Avro daha ucuz olan ama performansının da daha düşük olduğu ifade edilen GeForce 8800GS ömrünü tamamlarken malesef an itibariyle yaygın anlamda ülkemiz pazarına giriş yapmış değil. GeForce 8800GS'nin görevini başarıyla yerine getirip getirmediği Nvidia'nın açıkladığı rakamlardan sonra belli olacak.