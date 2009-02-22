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GeForce GTS 240'ın şematik görüntüleri yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki günlerde Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT 2009 fuarında yeniden isimledirme stratejisinin yeni halkasını duyurması ve GeForce 9800GT modelini GeForce GTS 240, GeForce 9800GTX+ modelini de GeForce GTS 250 olarak isimlendirmesi beklenen Nvidia cephesinde detaylar netleşmeye devam ediyor.

Nvidia'nın GeForce GTS 240 modeline yönelik şematik görüntüler gün ışığına çıktı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç vereceği ekran kartı P361 (D10P2) kodlu baskılı devre tasarımını kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x parlal işlem birimine sahip olacakğı belirtilen kart, 3+1 fazlı güç tasarımını kullanacak.

Grafik işlemcisinin 675MHz, paralel işlemcilerinin 1674MHz ve belleklerinin de 1950MHz'de çalışacağı belirtilen GeForce GTS 240 üzerinde 6-pinli PCIe konnektörü de yer alıyor. Çift kartlı SLI teknolojisiyle uyumlu olan GeForce GTS 240 ayrıca CUDA ve PhysX teknolojilerine destek verecek ve PureVideo HD teknolojisiyle HD videolar için hızlandırma yapabilecek.

GeForce 9800GT'de olduğu gibi çift DVI ve HDTV konnektörleriyle gelecek olan GeForce GTS 240'ın tasarım anlamındaki en öneml farklılığının güç tasarım bölümünde olduğu belirtiliyor. Üreticilerin CeBIT fuarında tanıtmaya hazırlandığı GeForce GTS 240 modelinin fuarı takiben satışa sunulması planırken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor fakat 9800GT'den daha ucuz olabileceği iddia ediliyor.

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mav1li 10 yıl
Nvidia g80i 5 senede geliştirdi. Öyle hemen bırakmak olmaz. Biraz daha suyunu sıkıp seneye gts 330 adı altında piyasaya çıkartmak lazım.
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darbelux 10 yıl
Fırın çalışıyor, Nvidia ekmek fabrikası...
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Batuist 10 yıl
ne mübarek bir gpu imiş.. 3.nesil ismine kavuşacak... bari 40nmye geçirmiş olsalardıda en azından kayda değer bir değişiklikten dolayı isim değiştirdik deselerdi.. nvidia yı kurtaran gpu oldu 8 serisi...
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tiCCky 10 yıl
acaba hangi eski kartı tekrar yapmışlar :D
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Uzaktan Kumandan 10 yıl
Orjinalden alıntı: tiCCky

acaba hangi eski kartı tekrar yapmışlar :D


ve GeForce 9800GT modelini GeForce GTS 240, GeForce 9800GTX+ modelini de GeForce GTS 250 olarak isimlendirmesi beklenen Nvidia cephesinde detaylar netleşmeye devam ediyor.




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kaldı ki sadece isim değişikliğine giden bir kartın şematik görüntüsü hangi mantıkla yapılır???
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