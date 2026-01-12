Yeni BMW M3'ün beklenen tasarımı şimdiden tartışma yarattı: İşte görüntüler

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör BMW'nin ikonik spor sedanı M3, 2028 model yılıyla birlikte önemli bir dönüşüme hazırlanıyor. Aracın ilk render görselleri, Bavyeralı markanın bu kez "ezber bozmaya" kararlı olduğunu gösteriyor. Zira casus fotoğraflar temel alınarak hazırlanan dijital çizimler, "Neue Klasse" (Yeni Sınıf) tasarım döneminden nasibini alacak modelin alışılmış çizgilerinin dışına çıkacağını ner bir şekilde ortaya koydu. Yayınlanan görseller daha şimdiden otomobili tartışmaların odağına taşıdı.

Yeni tasarımda en dikkat çekici değişiklik aracın ön kısmında karşımıza çıkıyor. Mevcut modeldeki devasa ızgaraların aksine, yeni M3 daha küçük böbrek ızgaraya sahip olacak. Bu dokunuş, güncel tasarımdaki büyük ızgaraları beğenmeyenler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yılan gözünü andıran yeni gündüz farları ve tamponun yanlarındaki dikey hava girişleri otomobile teknolojik ve fütüristik bir sertlik katmış.

Tam Boyutta Gör Aracın arka kısmında radikal bir dönüşüm söz konusu. Yeni stop lambaları BMW'nin SUV segmentindeki ağır topları X6 ve XM modellerini anımsatıyor. Bagaj kapağı ve tampon oldukça agresif bir yapıda. Ördek kuyruğu spoyler ve sportif difüzör bu görünümü tamamlıyor. M3'ün o meşhur geniş omuzlu duruşu ise neyse ki korunmuş ve model, genetiğine sadık kalmış.

"Bu tasarıma gözünüzü alıştırın"

Otomobile yan profilden baktığımızda, klasikleşmiş sportif silüetin korunduğunu görüyoruz. Gövdeye gömülü kapı kolları ise aerodinamiği destekleyen modern bir detay olarak araca daha teknolojik bir karakter kazandırıyor. Hazırlanan gerçekçi görsellerde, yeni nesil spor sedan parlak sarı renkte ve kontrast siyah detaylarla betimlenmiş. Tavan, dikiz aynaları, yan etekler ve jantlar gibi parçalarda kullanılan siyah detaylar, aracın sportif çizgisini ön plana çıkarıyor.

Tam Boyutta Gör Render görselleri hazırlayan ve dijital dünyada @kelsonik adıyla tanınan sanatçı, otomotiv çevrelerinde gerçekçi çalışmalarıyla bilinen güvenilir isimlerden biri. Hazırladığı CGI tasarımlar en güncel casus fotoğraflar dikkatle analiz edilerek oluşturuluyor. Dolayısı ile BMW hayranlarının 2028 M3 tasarımı için bu görsellere alışmaya başlamasının iyi olacağı, çünkü gerçek aracın büyük ölçüde bu çalışmalardaki gibi görüneceği vurgulanıyor.

