Yeni BMW M3'ün beklenen tasarımı şimdiden tartışma yarattı: İşte görüntüler

Yeni tasarımda en dikkat çekici değişiklik aracın ön kısmında karşımıza çıkıyor. Mevcut modeldeki devasa ızgaraların aksine, yeni M3 daha küçük böbrek ızgaraya sahip olacak. Bu dokunuş, güncel tasarımdaki büyük ızgaraları beğenmeyenler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yılan gözünü andıran yeni gündüz farları ve tamponun yanlarındaki dikey hava girişleri otomobile teknolojik ve fütüristik bir sertlik katmış.
"Bu tasarıma gözünüzü alıştırın"
Otomobile yan profilden baktığımızda, klasikleşmiş sportif silüetin korunduğunu görüyoruz. Gövdeye gömülü kapı kolları ise aerodinamiği destekleyen modern bir detay olarak araca daha teknolojik bir karakter kazandırıyor. Hazırlanan gerçekçi görsellerde, yeni nesil spor sedan parlak sarı renkte ve kontrast siyah detaylarla betimlenmiş. Tavan, dikiz aynaları, yan etekler ve jantlar gibi parçalarda kullanılan siyah detaylar, aracın sportif çizgisini ön plana çıkarıyor.