Elektrikli Volkswagen Polo resmi tanıtımından önce sızdırıldı: Renault 5'in en büyük kabusu

Tam Boyutta Gör Otomobil dünyasının merakla beklediği Volkswagen ID. Polo, 29 Nisan 2026'da yapılması planlanan resmi tanıtımından yaklaşık bir ay önce internete sızdırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yeni elektrikli hatchback modelinin hem standart hem de GTI versiyonunun ön tasarımlarını gözler önüne seriyor.

Yeni ID. Polo, 2023 yılında sergilenen ID. 2all Concept modeline sadık kalmış. Aracın ön bölümünde, her iki far grubunu logoya kadar kesintisiz bir şekilde bağlayan boydan boya LED şerit yer alıyor. Muhtemelen şeridin merkezindeki Volkswagen logosu da aydınlatmalı bir yapıda olacak. Genel görünüm ise beklenenden daha klasik. Öyle ki aracın silueti, mevcut Polo'dan ziyade Volkswagen Golf çizgilerine daha yakın duruyor.

İç mekanda fiziksel tuşlara geri dönüş

Modelin 4.053 mm uzunluğa, 1.816 mm genişliğe ve 1.530 mm yüksekliğe sahip olacağı doğrulanmıştı. Aks mesafesi ise 2.600 mm olarak açıklanıyor. Kompakt boyutlarına rağmen 435 litrelik bagaj hacmiyle Golf'ten daha geniş bir yükleme alanı sunacak. Bu değer gerçekten de daha büyük bazı hatchback modelleri bile geride bırakabilecek seviyede.

Volkswagen, ID. Polo'da tamamen yenilenmiş bir iç mekanla karşımıza çıkacak. İç mekan görüntüleri daha önce gösterilmişti. Alman marka önceki elektrikli modellerinde eleştiri alan dokunmatik kontrollerden vazgeçerek kullanıcı dostu bir yaklaşıma yönelmiş durumda. Direksiyon üzerindeki fiziksel tuşlar, dört ayrı cam kontrol düğmelesi ve klima için ayrılmış fiziksel tuşar kullanıcı deneyimini daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Teknolojik tarafta 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ile 12.9 inçlik devasa bir multimedya ekranı bulunurken, ön konsol ve kapı içlerinde kullanılan bolca döşemeli yüzeylerle kalite algısının artırılması hedeflenmiş. Öncen çekişli MEB+ platformu üzerine inşa edilen ID. Polo farklı ihtiyaçlara hitap etmek üzere 116 beygirden başlayıp 226 beygire kadar uzanan dört farklı güç seçeneği ile sunulacak. Serinin en güçlü versiyonu olan GTI ise özel gövde kiti, sertleştirilmiş süspansiyon ve elektro-hidrolik diferansiyel kilidi (VAQ) ile gelecek.

Batarya seçenekleri ve menzil

Volkswagen ID. Polo'da 37 kWh'lik LFP (lityum demir fosfat) ve 52 kWh'lik NMC (nikel manganez kobalt) olmak üzere iki farklı batarya seçeneği olacak. Büyük batarya ile WLTP standardına göre yaklaşık 450 km menzil hedefleniyor. Şarj performansı batarya tipine göre değişkenlik gösterecek. 37 kWh'lik giriş versiyonu 90 kW şarj hızına ulaşabilirken, 52 kWh'lik versiyon 130 kW'a (23 dakikada %10-80 dolum) kadar çıkabilecek.

İspanya'nın Martorell kentindeki fabrikada CUPRA Raval ile aynı hatta üretilecek olan Volkswagen ID. Polo'nun, teşvikler hariç 25.000 euro'nun altında bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu rekabetçi fiyatlandırma sayesinde ID. Polo, Renault 5 ve benzeri rakipleri için pazardaki en dişli rakiplerden biri olacak.

