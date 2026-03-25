Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Volkswagen Polo resmi tanıtımından önce sızdırıldı: Renault 5'in en büyük kabusu

    Volkswagen'in merakla beklenen elektrikli modeli ID. Polo resmi tanıtımından önce internete sızdırıldı. Yayınlanan fotoğraflar yeni otomobilin ön yüzünü kamuflajsız şekilde gösteriliyor.

    Elektrikli Volkswagen Polo resmi tanıtımından önce sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Otomobil dünyasının merakla beklediği Volkswagen ID. Polo, 29 Nisan 2026'da yapılması planlanan resmi tanıtımından yaklaşık bir ay önce internete sızdırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yeni elektrikli hatchback modelinin hem standart hem de GTI versiyonunun ön tasarımlarını gözler önüne seriyor.

    Yeni ID. Polo, 2023 yılında sergilenen ID. 2all Concept modeline sadık kalmış. Aracın ön bölümünde, her iki far grubunu logoya kadar kesintisiz bir şekilde bağlayan boydan boya LED şerit yer alıyor. Muhtemelen şeridin merkezindeki Volkswagen logosu da aydınlatmalı bir yapıda olacak. Genel görünüm ise beklenenden daha klasik. Öyle ki aracın silueti, mevcut Polo'dan ziyade Volkswagen Golf çizgilerine daha yakın duruyor.

    Elektrikli Volkswagen Polo resmi tanıtımından önce sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    İç mekanda fiziksel tuşlara geri dönüş

    Modelin 4.053 mm uzunluğa, 1.816 mm genişliğe ve 1.530 mm yüksekliğe sahip olacağı doğrulanmıştı. Aks mesafesi ise 2.600 mm olarak açıklanıyor. Kompakt boyutlarına rağmen 435 litrelik bagaj hacmiyle Golf'ten daha geniş bir yükleme alanı sunacak. Bu değer gerçekten de daha büyük bazı hatchback modelleri bile geride bırakabilecek seviyede.

    Volkswagen, ID. Polo'da tamamen yenilenmiş bir iç mekanla karşımıza çıkacak. İç mekan görüntüleri daha önce gösterilmişti. Alman marka önceki elektrikli modellerinde eleştiri alan dokunmatik kontrollerden vazgeçerek kullanıcı dostu bir yaklaşıma yönelmiş durumda. Direksiyon üzerindeki fiziksel tuşlar, dört ayrı cam kontrol düğmelesi ve klima için ayrılmış fiziksel tuşar kullanıcı deneyimini daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

    Elektrikli Volkswagen Polo resmi tanıtımından önce sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknolojik tarafta 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ile 12.9 inçlik devasa bir multimedya ekranı bulunurken, ön konsol ve kapı içlerinde kullanılan bolca döşemeli yüzeylerle kalite algısının artırılması hedeflenmiş. Öncen çekişli MEB+ platformu üzerine inşa edilen ID. Polo farklı ihtiyaçlara hitap etmek üzere 116 beygirden başlayıp 226 beygire kadar uzanan dört farklı güç seçeneği ile sunulacak. Serinin en güçlü versiyonu olan GTI ise özel gövde kiti, sertleştirilmiş süspansiyon ve elektro-hidrolik diferansiyel kilidi (VAQ) ile gelecek.

    Elektrikli Volkswagen Polo resmi tanıtımından önce sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Batarya seçenekleri ve menzil

    Volkswagen ID. Polo'da 37 kWh'lik LFP (lityum demir fosfat) ve 52 kWh'lik NMC (nikel manganez kobalt) olmak üzere iki farklı batarya seçeneği olacak. Büyük batarya ile WLTP standardına göre yaklaşık 450 km menzil hedefleniyor. Şarj performansı batarya tipine göre değişkenlik gösterecek. 37 kWh'lik giriş versiyonu 90 kW şarj hızına ulaşabilirken, 52 kWh'lik versiyon 130 kW'a (23 dakikada %10-80 dolum) kadar çıkabilecek.

    İspanya'nın Martorell kentindeki fabrikada CUPRA Raval ile aynı hatta üretilecek olan Volkswagen ID. Polo'nun, teşvikler hariç 25.000 euro'nun altında bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu rekabetçi fiyatlandırma sayesinde ID. Polo, Renault 5 ve benzeri rakipleri için pazardaki en dişli rakiplerden biri olacak.

    Kaynakça http://worldscoop.forumpro.fr/t5907p425-2026-volkswagen-id-polo https://www.reddit.com/r/Volkswagen/comments/1s31tsh/id_polo_gti_leaked/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    R-10 2 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muhtara gelen tebligat sorgulama sevgili olmadığı halde kıskanan erkek ecc tur güvenilir mi electrolux bulaşık makinesi yorumları alkol kokusunu ne geçirir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum