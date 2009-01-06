GeForce GTX 280'in fiyatı düşmeye başladı

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8 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen fakat gelen bilgilere göre Nvidia tarafından resmi duyurusunun 15 Ocak'ta gerçekleştirileceği belirtilen GeForcve GTX 285 modeli için geris ayımın başlamasıyla birlikte Haziran ayından bu yana pazarda olan GeForce GTX 280 için yeni bir fiyat indirimi söz konusu olabilir. Zira Nvidia, 55nm GT200b GPU'sunu kullanan GeForce GTX 285 modelini daha iyi konumlandırlabilmek hem de eldeki mevcut GeForce GTX 280 stoğunu ertilebilmek için yeni bir fiyat indirimine yeşil ışık yakacak gibi görünüyor.

Tek grafik işlemcili ekran kartı pazarının an itibariyle en hızlı modeli olarak kabul gören GeForce GTX 280'in fiyatı yurt dışında düşmeye başladı. Popüler elektronik ticaret sitelerinden biri olan Newegg'de GeForce GTX 280, yaklaşık 315$'dan başlayan fiyatlarla listeleniyor. Üstelik bahsi geçen fiyatın MSI'ın fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen N280GTX-T2D1G OC kod adlı modeli olduğunu da belirtelim.

Yine Newegg üzerinde farklı markaların GeForce GTX 280 tabanlı ekran kartlarına 320$ seviyesinden başlayan fiyatlar ile ulaşaiblmek mümkün. 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip olan GeForce GTX 280 için Newegg'deki hareketliliğin global pazara ne zaman yansıyacağı bilinmemekle birlikte GTX 285 ile fiyatların düşeceği yönünde bir beklentinin olduğunu da belirtelim. Tabii rakibindeki hareketliliğe, AMD-ATi'nin HD 4800 serisinde yeni bir indirimle yanıt vermesi de beklenebilir.