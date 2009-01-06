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GeForce GTX 280'in fiyatı düşmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,7b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 280'in fiyatı düşmeye başladı
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8 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen fakat gelen bilgilere göre Nvidia tarafından resmi duyurusunun 15 Ocak'ta gerçekleştirileceği belirtilen GeForcve GTX 285 modeli için geris ayımın başlamasıyla birlikte Haziran ayından bu yana pazarda olan GeForce GTX 280 için yeni bir fiyat indirimi söz konusu olabilir. Zira Nvidia, 55nm GT200b GPU'sunu kullanan GeForce GTX 285 modelini daha iyi konumlandırlabilmek hem de eldeki mevcut GeForce GTX 280 stoğunu ertilebilmek için yeni bir fiyat indirimine yeşil ışık yakacak gibi görünüyor.

Tek grafik işlemcili ekran kartı pazarının an itibariyle en hızlı modeli olarak kabul gören GeForce GTX 280'in fiyatı yurt dışında düşmeye başladı. Popüler elektronik ticaret sitelerinden biri olan Newegg'de GeForce GTX 280, yaklaşık 315$'dan başlayan fiyatlarla listeleniyor. Üstelik bahsi geçen fiyatın MSI'ın fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen N280GTX-T2D1G OC kod adlı modeli olduğunu da belirtelim.

Yine Newegg üzerinde farklı markaların GeForce GTX 280 tabanlı ekran kartlarına 320$ seviyesinden başlayan fiyatlar ile ulaşaiblmek mümkün. 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip olan GeForce GTX 280 için Newegg'deki hareketliliğin global pazara ne zaman yansıyacağı bilinmemekle birlikte GTX 285 ile fiyatların düşeceği yönünde bir beklentinin olduğunu da belirtelim. Tabii rakibindeki hareketliliğe, AMD-ATi'nin HD 4800 serisinde yeni bir indirimle yanıt vermesi de beklenebilir.


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f33l_ 10 yıl
bilgisayasr parçalarını kademeli kademeli almanı tavsiye ederim sana.. iki tane almana gerek yok gtx280 cok rahat yeter..
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mhamadko 10 yıl
amerikada GIGABYTE 4870 fiyati 169$ newegg te , burda fiyatlar yansimiyorki

bakiyorum tr de en ucuz 4870 240$ + kdv (farka bakin yani)


burda 169$ zorla 4850 aliriz
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: mhamadko

amerikada GIGABYTE 4870 fiyati 169$ newegg te , burda fiyatlar yansimiyorki

bakiyorum tr de en ucuz 4870 240$ + kdv (farka bakin yani)


burda 169$ zorla 4850 aliriz

pahalı parçaları yurtdışında almak en iyisi tabi tanıdık varsa ve gümrükte halledecek birisini bulursan trdeki fiyatın nerdeyse yarısını getiriosun
yemediğin kazık yanına kar kalıyo
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mhamadko 10 yıl
vaybeee . nvidia nin piyasadaki en iyi karti (EVGA marka ) 325$ yurtdisinda newegg te, hatta 305$ (($304.99 after $20.00 Mail-In Rebate )

BFG markasi ise $324.99 ($294.99 after $30.00 Mail-In Rebate )
ATI olmasa boyle gunler ve boyle fiyatlar gormezdik
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iscanthere 10 yıl
yani kısaca yaşasın rekabet
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StreamRolleR 10 yıl
ya devri kapandı gt280 in alla alla gt300 artık
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lapry 10 yıl
güzel haber.Her indirim haberi güzeldir zaten
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gordon01 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

ya devri kapandı gt280 in alla alla gt300 artık

1 sene daha beklersin 40nm gt300 için bence , daha arada 40nm gt212 var
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Fear Dot Com 10 yıl
EVGA lın bence ben Evga kullanıcısıydım en kalitelisi evga
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Şu anda zaten yurt dışında MSI 290 dolardan alınabiliyor 280.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bu fiyatlar bize yansıyana kadr GTX 380 çıkar nvidianın indirimi anca stok eritme ihtiyacı duyunca olur.
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mav1li 10 yıl
200$ a 4870 varken 320$a fanatikler yada bilmeyenler alır. Arada %15 başarım farkı var. En fazla 250$ olursa mantıklı olarak tercih edilebilir.
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fat1453 10 yıl
Hadi bakalım darısı yurdum insanına olsun.Evet,muhakkak bizede yansıyacak;fakat bize hem daha sonra, hemde daha az indirmle olur.
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eric13 10 yıl
bu oclu kartlar hatalı çıkıyor en iyisi default modeleri alın
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seven44 10 yıl
Başka yapacak bişi yok zaten sıkıysa ındırmesın.gelsın yenı kartlar.
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