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GeForce GTX 285'in saat hızları netleşiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 285'in saat hızları netleşiyor
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Nvidia'nın lansmana artık sayılı günler kalan GeForce GTX 285 modeliyle ilgili olarak yeni detaylar gelmeye devam ediyor. AMD'nin Deneb kod adlı Phenom II işlemcileri gibi Ocak ayı içerisinde Las Vegas'da yapılacak CES 2009 fuarında duyurulması beklenen kartın saat hızları da netleşiyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç vereceği yeni model satılmakta olan GeForce GTX 280 modeline göre daha yüksek frekanslara sahip olacak gibi görünüyor.

512-bit bellek veri yolu desteği, 240x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR3 belleğe sahip olacağı söylenen yeni modelin grafik işlemcisinin 648MHz, paralel işlem birimlerinin 1476MHz ve belleklerinin de 1242MHz'de (efektif olarak 2484MHz) görev yapacağı iddia ediliyor. Mukayese edebilmek açısından GeForce GTX 280'de ise aynı hızların 602/1296/1107MHz olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Saat hızları açısından özellikle paralel işlemci frekansı ile öne çıkan GeForce GTX 285, 55nm üretim teknolojisinin katkısı ile güç tüketimi açısından çok daha avantajlı olacak. Zira ısıl güç tasarımı 236 watt olan 65nm GT200 GPU'lu GeForce GTX 280'in aksine 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 285'de aynı değerin 189 watt seviyesine çekildiği konuşulmakta.


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OverClocK1ng 10 yıl
Söylediğin şeye bak. Geçiyormuş. 199$ lık kart ile yukarıdaki kartı kıyaslaman hata. Sen önce elma ile Karpuzu değil armutu kıyasla ondan sonra değerlendirelim arkadaşım...
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Bekleyen derviş muradına ermiş :D ama nezamana kadar bekleriz orası mechul :)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
GDDR5 55nm ekran kartım var şimdi nie bu kartı alıyımki?
nvidiadan 45nm ve GDDR5 li bi ekran kartı bekliyodum ama bu haberle annadmki daa çok bekleriz
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

GDDR5 55nm ekran kartım var şimdi nie bu kartı alıyımki?
nvidiadan 45nm ve GDDR5 li bi ekran kartı bekliyodum ama bu haberle annadmki daa çok bekleriz

65nm gddr3 lü kart senn kartını geçiyor hemde butun teknolojiler geri olmasına rağmen
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St Batuhan 10 yıl
Ne kadar igrenc hızlar bunlar niye 648 de tutarlarda 650 ye cıkarmazlar 2mhz cok büyük bir ısı yaratmaz cekecegi gücü fazla arttırmaz :(
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: St Batuhan

Ne kadar igrenc hızlar bunlar niye 648 de tutarlarda 650 ye cıkarmazlar 2mhz cok büyük bir ısı yaratmaz cekecegi gücü fazla arttırmaz :(

BUNU onların yüzüne söyleme sakın seni ıssırasınlar
o 2 mhz ile bişeyler değişiyorki yapmıyorlar
en iyi aldığı değeri veriyorlardır
fiyatlar düşüyorsa iyi bişey bu gtx 2** serisi ve 48** serisi düşsede alsak
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Godolphin 10 yıl
240x paralel işlemcimi bu nvidia ne yapmaya çalışıyor
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CeFurkan 10 yıl
frekanslarda cok fark yok
belki overclock potansiyelinde fark olusur
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ozzzy222 10 yıl
yani şimdi ati gddr5 çıkartmış milletin gözü ya yeni bişeylere bakıyor yada çıkacaksa gddr6 ya nvıdıa ddr3 çıkarırsa millet isyan eder
yada ati gddr5 çıkarsın biz 3 çıkarır yine geçerizmi demek istiyorlar nedir
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