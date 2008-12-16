GeForce GTX 285'in saat hızları netleşiyor

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Nvidia'nın lansmana artık sayılı günler kalan GeForce GTX 285 modeliyle ilgili olarak yeni detaylar gelmeye devam ediyor. AMD'nin Deneb kod adlı Phenom II işlemcileri gibi Ocak ayı içerisinde Las Vegas'da yapılacak CES 2009 fuarında duyurulması beklenen kartın saat hızları da netleşiyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç vereceği yeni model satılmakta olan GeForce GTX 280 modeline göre daha yüksek frekanslara sahip olacak gibi görünüyor.

512-bit bellek veri yolu desteği, 240x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR3 belleğe sahip olacağı söylenen yeni modelin grafik işlemcisinin 648MHz, paralel işlem birimlerinin 1476MHz ve belleklerinin de 1242MHz'de (efektif olarak 2484MHz) görev yapacağı iddia ediliyor. Mukayese edebilmek açısından GeForce GTX 280'de ise aynı hızların 602/1296/1107MHz olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Saat hızları açısından özellikle paralel işlemci frekansı ile öne çıkan GeForce GTX 285, 55nm üretim teknolojisinin katkısı ile güç tüketimi açısından çok daha avantajlı olacak. Zira ısıl güç tasarımı 236 watt olan 65nm GT200 GPU'lu GeForce GTX 280'in aksine 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 285'de aynı değerin 189 watt seviyesine çekildiği konuşulmakta.