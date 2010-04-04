GeForce GTX 470, Sıvıt Azot ile 1170MHz GPU hızına ulaştı

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GeForce GTX 480'den sonra serinin bir alt temsilcisi olan GeForce GTX 470 de profesyonel hız aşırtmacıların ellerinde Sıvı Azot ile tanışmaya başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistörden oluşan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, Shamino rumuzunu taşıyan dünyaca ünlü hız aşırtmacı Peter Tan'ın çalışmalarında 1170MHz GPU hızına çıkartıldı.

Standart olarak 607MHz GPU, 3358MHz bellek ve 1215MHz paralel işlemci çalışma frekanslarına sahip olan GeForce GTX 470, LN2 yani Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışma sonucunda 1170MHz GPU hızına çıkartıldı. Ulaşılan saat hızında 3DMark Vantage Performance testini de tamamlayan GeForce GTX 470, 4071MHz'de çalıştırılan Xeon 5640 işlemcili sistemde 24873 puanlık GPU skoru almayı başardı.

Sıvı Azot ile gerçekleştirilecek GeForce GTX 470 hız aşırtma çalışmasının detaylarına ulaşmak içinburaya tıklayabilirsiniz.