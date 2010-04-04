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GeForce GTX 470, Sıvıt Azot ile 1170MHz GPU hızına ulaştı

9 yıl
17,2b
1
68
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

GeForce GTX 480'den sonra serinin bir alt temsilcisi olan GeForce GTX 470 de profesyonel hız aşırtmacıların ellerinde Sıvı Azot ile tanışmaya başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistörden oluşan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, Shamino rumuzunu taşıyan dünyaca ünlü hız aşırtmacı Peter Tan'ın çalışmalarında 1170MHz GPU hızına çıkartıldı.

Standart olarak 607MHz GPU, 3358MHz bellek ve 1215MHz paralel işlemci çalışma frekanslarına sahip olan GeForce GTX 470, LN2 yani Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışma sonucunda 1170MHz GPU hızına çıkartıldı. Ulaşılan saat hızında 3DMark Vantage Performance testini de tamamlayan GeForce GTX 470, 4071MHz'de çalıştırılan Xeon 5640 işlemcili sistemde 24873 puanlık GPU skoru almayı başardı.

Sıvı Azot ile gerçekleştirilecek GeForce GTX 470 hız aşırtma çalışmasının detaylarına ulaşmak içinburaya tıklayabilirsiniz.


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fukarakoala 9 yıl
Maalesef abisi gibi buda sıvı azotla gösteri için şişirilmiş değerler harici değildir.105 derece eşik koyup 85-96 arası çalışan bir gpu da overclock yapmak akıl karı değil vede şu anda halen oda ısımız düşük ev kullanıcıları birde yazı düşünsün kasa içi bu kadar dolaşan serbest ısıyı napıcak acep?
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Inalough 9 yıl
GTX + PSU + 1 GALON AZOT masraflar artıyor gittikçe usta
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ALBAY 9 yıl

1337

GTX + PSU + 1 GALON AZOT masraflar artıyor gittikçe usta


Klimayı göremedim
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lj94 9 yıl
adam 1200 küsür mhz ye çıkmış bazıları diyor ki 900-1000 görmez.al işte..
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stradosphere 9 yıl
@sendomi
Senin şu ünlü kartından bir türlü bize gelemedi zaten,her fırsatta her topicte övüyosun arkadaşım,güle güle kullan.Ancak bu kartların oc olamayacağı konusuna birçok kişi katılmış olsa da ,kart oc olmuş işte,amaçta bu zaten max kaç görecek diye.
Sonuçta bu tür bir kart için evet güzel bir skor;ama hava soğutmayla veya su soğutma ile nereye kadar gidilebilir acaba
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sendomi 9 yıl
kartın neresi ünlü kardeşim ati 40nm geçişle beraber iyi oc olan kartlar çıkarmaya başladı,ben pc oyuncusu değilim konsolda takılıyorum ki bu kartıda aslında almayacaktım arada almış oldum dursun kullanırız gün gelir diyeki 1360-768 çözünürlükte iyi işler çıkartıyor,yukarıda benim anlatmak istediğim ise(anlamadığını yada o tarafa vurduğunu düşünerek)kart sıvı azotla oc falan olmamış ramler açıkca takoz bu kadar basit ha gpu gitmiş yine ama kart oc açısından genel olrak takoz ki ısı sorunu var,yeryüzünde bilmeyen yoktur
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Batuist 9 yıl
değer gerçekten çok iyi... lakin markette sıvı azot satılmıyor...
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DeepBlueTR 9 yıl
değer iyi olmasına iyide. sıvı azot ile 5970, 5870 ilede bomba skorlar elde edilir. asıl marifet hava soğutma ile alınabilecek en yüksek skor.
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gerbay 9 yıl
ne CPU testlerinde ne de GPU testlerinde sıvı azot olayı benim için hiç ama hiiiç birşey ifade etmiyor.
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diciotto 9 yıl
2900 xt 2 sene önce 1200 görmüş sıvı azot ile varın siz hesap edin artık .
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Alaska Yolcusu 9 yıl
Sıvı azotla ölüyü bile mezarından kaldırırsın nolcak?
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redline_59 9 yıl
ewdekı musluklardansıvı azot akana kadar
güzel haber tesekkurler.
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HoLY.oNE 9 yıl
heyy yavrum heyy
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Man From Atlantis 9 yıl
gpu 2 katına çıkmış nerdeyse.. sonunda doğru düzgün ram oc'u görmüş olduk bu seride.. 4*1280
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silverdream 9 yıl
Ekran görüntüsünde birşey dikkatimi çekti PhysX de neden tik yok?
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Applejack 9 yıl

silverdream

Ekran görüntüsünde birşey dikkatimi çekti PhysX de neden tik yok?


valid vantage skoru alınması için physx kapatılır..
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car_26 9 yıl

silverdream

Ekran görüntüsünde birşey dikkatimi çekti PhysX de neden tik yok?

aynen ?
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hsyn2802 9 yıl
usta sen ne yaptın ya! 604mhzden 1170mhzye neredeyse %100 hız aşırttırmış karta. karta bak. bide fiyatı alınabilecek cinsten olsa. nerdee..! o kadar yatırım ve çalışma yapmış parasını çıkartacak herhal. artık alınabilecek cazip bir fiyatla gelirde bizde nasipleniriz.
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Sky.Walker 9 yıl
İlk mesaj benden.
Haber için teşekkürler fx57
Gtx 470 de gerçekten yüksek oc potansiyeli var. gpu ve shader ortalama %70 oc olmuş.
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