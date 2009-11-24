GeIL Black Dragon serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan GeIL, oyuncular için hazırladığı Gaming serisi bellek çözümlerini yeni modellerle genişletiyor. Firma yaptığı açıklama ile Black Dragon serisi yeni DDR3 kitlerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Çift kanal bellek desteği sunan platformlar için hazırlanan yeni bellek kitleri, 2x 1GB, 2x 2GB ve 2x 4GB gibi üç farklı kapasite seçeneği ile kullanıma sunuluyorlar.

Modeline göre 1066MHz - 2133MHz arasında değişen hızlara sahip olan bellek kitlerinde zamanlamalar da yine modeline göre değişkenlik gösteriyor. Siyah renkli özel baskılı devreleri ve Kırmızı LED'leri ile dikkat çeken Black Dragon serisi çift kanal DDR3 bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulacakları açıklanırken, son kullanıcı fiyatları hakkında henüz herhangi bir bilgi olmadığını da belirtelim.

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