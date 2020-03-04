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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gelmiş geçmiş en hızlı Koenigsegg tanıtıldı: Jesko Absolut

    Koenigsegg, zaten tam bir canavar olan milyon dolarlık süper otomobili Jesko'nun daha da ateşli versiyonunu tanıttı. Jesko Absolut, aerodinamik revizyonlarıyla 500 km/s sınırını zorlamaya geliyor.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Gelmiş geçmiş en hızlı Koenigsegg tanıtıldı: Jesko Absolut
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    İsveçli süper otomobil üreticisi Koenigsegg, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında tanıttığı yeni Jesko Absolut ile otomotiv tarihinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Jesko Absolut, adından da anlaşılacağı üzere geçtiğimiz yıl tanıtılan milyon dolarlık süper otomobil Jesko’nun daha ateşli bir versiyonu.

    Jesko Absolut’un “şimdiye dek üretilen en hızlı Koenigsegg” olduğunu belirten İsveçli üretici, bu canavardan daha hızlı bir seri üretim “yol” aracı yapmayacaklarının altını çizdi. Jesko Absolut’un maksimum hızı henüz açıklanmadı fakat 500 km/s sınırını zorlayabileceği iddiaları ortalıkta dolaşıyor. Tabii bu hıza ulaşılabilmesi için sadece aracın yeteneği değil, zemin koşulları ve lastiklerin de buna uygun olması büyük önem taşıyor.

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    Standart Jesko üzerinde yapılan aerodinamik iyileştirmeler, ön yüzey alanı 1.88 m2 olan Jesko Absolut’un 0.278 gibi etkileyici bir hava sürtünme katsayısına sahip olmasını sağlamış. Söz konusu aracın 250 km/s hızda 800 kg, 275 km/s’de 1000 kg olmak üzere maksimum 1400 kg bastırma kuvvetine sahip olduğu açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Porsche 911 Turbo S, 650 beygir güçle geri döndü"

    Jesko Absolut’un aerodinamik iyileştirmeleri arasında ön kaput üzerindeki hava deliğinin ve tampon kenarındaki kanatçıkların kaldırılmış olması yer alıyor. Ayrıca, arkadaki devasa kanat yerine F-15 savaş uçaklarındaki gibi çift yüzgeç şeklinde açılandırılmış yüksek hız stabilizörleri kullanılmış. Bunun yanı sıra arka tarafta 325/30 lastiklerle çevrili 21 inç kapalı jantlar kullanılmış. Daha kompakt bir ön süspansiyon da Jesko Absolut ile standart Jesko’nun farkları arasında.

    Tabii ki Jesko Absolut’un yüksek hıza ulaşması için tek kriter aerodinamik değil. Araçta Jesko’dan alınan 5.0 litre çift turbo V8 motor bulunuyor. E85 yakıtla 1600 beygir güç ve 1500 Nm tork üreten motor, 95 oktan benzinle 1280 beygir güç çıkışına sahip. Söz konusu motorun elektronik diferansiyel ve 9 ileri şanzımanla kombine edildiğini de belirtelim.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jowiyaga (Samet Cengiz) 2 hf. en beğenilen
    Arap prensleri için bir oyuncak daha.
    Yanıtla +21
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    faniseyler (halit özdemir) 2 hf.
    "Ama motoru yerli değil" diyen İsveçli var mıdır acaba?
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    tokatli6061 (ismail durmus) 2 hf. faniseyler
    İsveç'liler Türk değil o yüzden hiiiçbirinin aklına gelmez
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    kaç kuruş yakıyor acaba?
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf.
    5.0 litre çift turbo V8 motor bulunuyor. E85 yakıtla 1600 beygir güç ve 1500 Nm tork üreten motor, 95 oktan benzinle 1280 beygir güç çıkışına sahip.



    LPG lisini de isterik bunun 😁
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf.
    paran var aldın diyelim nerde sürecen. istanbulda boş yol az, diyelim buldun hız limiti 143 km. sürekli hız cezası yer bunu alan. merak ettim bizim trafik polisleri 500 km yapan arabaya ne ceza yazarlar acaba. hız arttıkca katlanıyor ya:)
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 2 hf.
    4 kişilik Gemera çok daha ilgi çekici. 2 Lt 3 silindirli içten yanmalı motor ve 3 adet elektrik motoru ile 1.700 Beygir güç... Dört kişilik oturma alanı ile...

    Muazzam...
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    faniseyler (halit özdemir) 2 hf.
    "Ama motoru yerli değil" diyen İsveçli var mıdır acaba?
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    ferrari091 (Aykut Aktaş) 2 hf.
    benim de 100 hp 301 kalkışta iyi kaçıyor
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    SPeaky 2 hf.
    Bu ne ya tövbeler tövbesi araba mı bu
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 2 hf. en beğenilen
    Arap prensleri için bir oyuncak daha.
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