Gelmiş geçmiş en hızlı Koenigsegg tanıtıldı: Jesko Absolut

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İsveçli süper otomobil üreticisi Koenigsegg, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında tanıttığı yeni Jesko Absolut ile otomotiv tarihinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Jesko Absolut, adından da anlaşılacağı üzere geçtiğimiz yıl tanıtılan milyon dolarlık süper otomobil Jesko’nun daha ateşli bir versiyonu.

Jesko Absolut’un “şimdiye dek üretilen en hızlı Koenigsegg” olduğunu belirten İsveçli üretici, bu canavardan daha hızlı bir seri üretim “yol” aracı yapmayacaklarının altını çizdi. Jesko Absolut’un maksimum hızı henüz açıklanmadı fakat 500 km/s sınırını zorlayabileceği iddiaları ortalıkta dolaşıyor. Tabii bu hıza ulaşılabilmesi için sadece aracın yeteneği değil, zemin koşulları ve lastiklerin de buna uygun olması büyük önem taşıyor.

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Standart Jesko üzerinde yapılan aerodinamik iyileştirmeler, ön yüzey alanı 1.88 m2 olan Jesko Absolut’un 0.278 gibi etkileyici bir hava sürtünme katsayısına sahip olmasını sağlamış. Söz konusu aracın 250 km/s hızda 800 kg, 275 km/s’de 1000 kg olmak üzere maksimum 1400 kg bastırma kuvvetine sahip olduğu açıklandı.

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Jesko Absolut’un aerodinamik iyileştirmeleri arasında ön kaput üzerindeki hava deliğinin ve tampon kenarındaki kanatçıkların kaldırılmış olması yer alıyor. Ayrıca, arkadaki devasa kanat yerine F-15 savaş uçaklarındaki gibi çift yüzgeç şeklinde açılandırılmış yüksek hız stabilizörleri kullanılmış. Bunun yanı sıra arka tarafta 325/30 lastiklerle çevrili 21 inç kapalı jantlar kullanılmış. Daha kompakt bir ön süspansiyon da Jesko Absolut ile standart Jesko’nun farkları arasında.

Tabii ki Jesko Absolut’un yüksek hıza ulaşması için tek kriter aerodinamik değil. Araçta Jesko’dan alınan 5.0 litre çift turbo V8 motor bulunuyor. E85 yakıtla 1600 beygir güç ve 1500 Nm tork üreten motor, 95 oktan benzinle 1280 beygir güç çıkışına sahip. Söz konusu motorun elektronik diferansiyel ve 9 ileri şanzımanla kombine edildiğini de belirtelim.

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