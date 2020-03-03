Yeni Porsche 911 Turbo S, 650 beygir güçle geri döndü

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Son haftalarda yürütülen yoğun teaser kampanyası ve sızıntı görselleriyle sıkça karşımıza çıkan yeni Porsche 911 Turbo S sonunda resmi olarak tanıtıldı. 911 ailesinin en tepesindeki isim, Coupe ve Cabriolet gövde tipiyle sahneye çıktı.

Yeni Porsche 911 Turbo S, tam da beklendiği gibi kendisini ailenin diğer üyelerinden ayıran belirgin detaylarla geldi. Daha agresif bir ön tampon ve yanlardaki karakteristik hava girişleri ile dörtlü egzoz çıkışına ve aktif arka spoyler’a ev sahipliği yapan arka bölümü bu detaylar arasında gösterebiliriz.

Yeni Porsche 911 Turbo S, selefine kıyasla önde 45 mm arkada ise 20 mm daha geniş. Ayrıca aracın ağırlığında da 50 kg artış yaşanmış fakat bu durum ekstra güçle telafi edilmiş. Aracın kaputu altında çift turbo 3.8 litre altı silindirli Boxer motor görev yapıyor. 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen motor, 650 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. Yani selefine kıyasla 70 beygir daha güçlü.

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Yeni Porsche 911 Turbo S’te, merkezde ve arkada sınırlı kaydırmalı diferansiyele sahip dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Standart olarak sunulan aktif süspansiyon sistemi de arka aks yönlendirme sistemiyle kombine edilmiş. Yeni 911 Turbo S, 0-100 km/s hızlanmasını 2.7 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 8.9 saniyede, yani selefinden 1 saniye daha kısa sürede tamamlıyor.

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Yeni Porsche 911 Turbo S’in maksimum hızı, her iki gövde tipinde de 330 km/s olarak açıklandı. Araç bu hıza ulaştığında, ön tamponun altında ve arkada bulunan aktif spoyler’lar birlikte çalışarak 100 kg bastırma kuvveti uyguluyor. Bu da yeni 911 Turbo S’in yola daha sıkı tutunmasını sağlıyor.

Kabin kısmında orijinal 930 Turbo’yu anımsatan özel dikişleriyle dikkat çeken yeni Porsche 911 Turbo S’te GT spor direksiyon, modele özel grafiklere sahip ekranlar, Bose Surround Sound ses sistemi ve çok daha fazlası yer alıyor. Aracın yerden yüksekliğini 10 mm kadar azaltan spor şasi ve yeni spor egzoz sistemi gibi pek çok seçenek de yeni 911 Turbo S’in opsiyon listesinde yer alıyor.

Yeni Porsche 911 Turbo S’in bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor. 911 Turbo S Coupe’nin başlangıç fiyatı 216 bin 396 euro, Cabriolet’in başlangıç fiyatı ise 229 bin 962 euro olarak açıklandı.

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