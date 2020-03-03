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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Porsche 911 Turbo S, 650 beygir güçle geri döndü

    Yeni 911 Turbo S, geliştirilmiş sürüş dinamikleri ve daha güçlü motoruyla bugün sahneye çıktı. Yeni 911 Turbo S Coupe ve Cabriolet'in tasarımı, özellikleri ve fiyatı haberimizde:
    2 hf.
    2,9b
    1
    15
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Porsche 911 Turbo S, 650 beygir güçle geri döndü
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    Son haftalarda yürütülen yoğun teaser kampanyası ve sızıntı görselleriyle sıkça karşımıza çıkan yeni Porsche 911 Turbo S sonunda resmi olarak tanıtıldı. 911 ailesinin en tepesindeki isim, Coupe ve Cabriolet gövde tipiyle sahneye çıktı.

    Yeni Porsche 911 Turbo S, tam da beklendiği gibi kendisini ailenin diğer üyelerinden ayıran belirgin detaylarla geldi. Daha agresif bir ön tampon ve yanlardaki karakteristik hava girişleri ile dörtlü egzoz çıkışına ve aktif arka spoyler’a ev sahipliği yapan arka bölümü bu detaylar arasında gösterebiliriz.

    Yeni Porsche 911 Turbo S, selefine kıyasla önde 45 mm arkada ise 20 mm daha geniş. Ayrıca aracın ağırlığında da 50 kg artış yaşanmış fakat bu durum ekstra güçle telafi edilmiş. Aracın kaputu altında çift turbo 3.8 litre altı silindirli Boxer motor görev yapıyor. 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen motor, 650 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. Yani selefine kıyasla 70 beygir daha güçlü.

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    Yeni Porsche 911 Turbo S’te, merkezde ve arkada sınırlı kaydırmalı diferansiyele sahip dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Standart olarak sunulan aktif süspansiyon sistemi de arka aks yönlendirme sistemiyle kombine edilmiş. Yeni 911 Turbo S, 0-100 km/s hızlanmasını 2.7 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 8.9 saniyede, yani selefinden 1 saniye daha kısa sürede tamamlıyor.

    Yeni Porsche 911 Turbo S, 650 beygir güçle geri döndü
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    Yeni Porsche 911 Turbo S’in maksimum hızı, her iki gövde tipinde de 330 km/s olarak açıklandı. Araç bu hıza ulaştığında, ön tamponun altında ve arkada bulunan aktif spoyler’lar birlikte çalışarak 100 kg bastırma kuvveti uyguluyor. Bu da yeni 911 Turbo S’in yola daha sıkı tutunmasını sağlıyor.

    Kabin kısmında orijinal 930 Turbo’yu anımsatan özel dikişleriyle dikkat çeken yeni Porsche 911 Turbo S’te GT spor direksiyon, modele özel grafiklere sahip ekranlar, Bose Surround Sound ses sistemi ve çok daha fazlası yer alıyor. Aracın yerden yüksekliğini 10 mm kadar azaltan spor şasi ve yeni spor egzoz sistemi gibi pek çok seçenek de yeni 911 Turbo S’in opsiyon listesinde yer alıyor.

    Yeni Porsche 911 Turbo S’in bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor. 911 Turbo S Coupe’nin başlangıç fiyatı 216 bin 396 euro, Cabriolet’in başlangıç fiyatı ise 229 bin 962 euro olarak açıklandı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    talharo123 2 hf. en beğenilen
    Onceki nesil turbo s sacma sapan gidiyordu zaten,bu ne bicim gidiyordur ya offffff. Otv kdv pu Allah sizi bildigi gibi yapsin.
    Yanıtla +5
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    ahmtıl (ahmet yıldırım) 2 hf.
    offff..para çok olunca adam şaşırıyor...bundan da almam lazım ..evin garajından lambodan ferrariden yer kalmadı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    buna tüp takılır mı!!!!!!!!!!!!!!!
    offff..para çok olunca adam şaşırıyor...bundan da almam lazım ..evin garajından lambodan ferrariden yer kalmadı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! buna t...
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    Yanıtla +4
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    Aliminati (Ali Barak) 2 hf.
    Keşke 1.5 Benzinliside çıksa
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    münzevii (Uğur Yalçın) 2 hf.
    Arkası çok modern bir tasarıma sahipken önü şaşılacak derecede klasik.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz Porsche yine yapmış yapacağını
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    rwo (rwo ) 2 hf.
    Cebinde 229bin TL olanTürk ile 229bin Euro olan Alman oto galeriye gidiyor bizim gariban Türk Fiat 500X le dışarı çıkarken Alman Prosche 911 TurboS ile çıkıyor yorum sizin.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 2 hf.
    Süper spor otomobiller arasında ikinci bir araca gerek duyurmayan tek markadır Porsche. RS serisi hariç tüm modelleri günlük kullanıma son derece uygundur.

    Her zaman Lamborghini ci olmuşumdur ancak bir gün 3-5 milyon TL lik bir servetim olursa kesinlikle Porsche den başka bir bir şey düşünmem.
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    cocainbar (ismail bey) 2 hf.
    1al 3öde kampanyasi devam ediyormu?
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    onurfredy (onur kuru) 2 hf.
    Çok garip bu arabayı alabilenin tek arabası bu olmuyor
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 2 hf.
    indiragandi ettikleri tüyü bitmemiş yetim hakları sayesinde bir kısım malum çocuklar bunu da eklerler koleksiyonlarına, yan vere vere makas ata ata videolar çekip instagram'da story yaparlar.
    Yanıtla +2
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf.
    Çok güzel ama bir mucize olmazsa hiçbir zaman sahip olamayacağım.
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    ahmtıl (ahmet yıldırım) 2 hf.
    offff..para çok olunca adam şaşırıyor...bundan da almam lazım ..evin garajından lambodan ferrariden yer kalmadı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    buna tüp takılır mı!!!!!!!!!!!!!!!
    Yanıtla +4
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    talharo123 2 hf. en beğenilen
    Onceki nesil turbo s sacma sapan gidiyordu zaten,bu ne bicim gidiyordur ya offffff. Otv kdv pu Allah sizi bildigi gibi yapsin.
    Yanıtla +5
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    2917 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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