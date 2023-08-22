Gemi emisyonlarını yüzde 30 azaltan yelken geliştirildi

Emisyonları azaltan yeni tip yelken
WindWings yelkeninin geliştiricileri, denizcilik sektörü 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmaya çalışırken, teknolojinin kargo gemilerini yaklaşık yüzde 30 oranında karbondan arındırabileceğini tahmin ediyor. Tahmini azalma, alternatif yakıtlarla eşleştirildiğinde daha yüksek olabilir. Pyxis Ocean’ın kargo gemisi her biri 37,5 m boyunda iki WindWing yelkenine sahip. Rüzgar türbinleri ile aynı malzemelerden yapılan ve kargo gemilerinin güvertelerine eklenebilen bu yelkenler, eski gemilerin çevresel etkilerini azaltmaları için seçenek sunuyor. İlk defa açık denizde test edilen bu teknoloji şimdilerde Çin'den Brezilya'ya giden rotada ilerliyor.
Rüzgar enerjisi bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olma potansiyeline sahip, ancak benimsenmesi zor. Denizcilik veri firması Clarksons Research'ün genel müdürü Stephen Gordon BBC'ye yaptığı açıklamada, bu teknolojiyi kullanan gemi sayısının son 12 ayda iki katına çıktığını söyledi ancak bu veri küçük bir tabandan geliyor. Uluslararası denizcilik filosunda ve 110.000'den fazla gemiden oluşan yeni inşa sipariş defterinde, bugün rüzgar destekli teknolojiye sahip 100'den az gemi kaydı bulunuyor. Bunlar denizcilik için daha bağlayıcı kuralların gerekliliğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.