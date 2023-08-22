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    Gemi emisyonlarını yüzde 30 azaltan yelken geliştirildi

    Kargo gemisi emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı hedefleyen yelken açık denizlere doğru yola çıkıyor. Pyxis Ocean tarafından geliştirilen 37 metrelik iki WindWing şu anda test ediliyor.
    Gemi emisyonlarını yüzde 30 azaltan yelken geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Her biri 10 katlı bir bina yüksekliğinde olan sert yelkenlerle donatılmış bir kargo gemisi ilk yolculuğuna çıktı. Pyxis Ocean gemisi, yakıt kullanımını ve nakliye endüstrisinin CO2 emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmak için eski usul rüzgar gücünden yararlanmak üzere BAR Technologies tarafından tasarlanan WindWings yelkenlerini test edecek.

    Emisyonları azaltan yeni tip yelken

    WindWings yelkeninin geliştiricileri, denizcilik sektörü 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmaya çalışırken, teknolojinin kargo gemilerini yaklaşık yüzde 30 oranında karbondan arındırabileceğini tahmin ediyor. Tahmini azalma, alternatif yakıtlarla eşleştirildiğinde daha yüksek olabilir. Pyxis Ocean’ın kargo gemisi her biri 37,5 m boyunda iki WindWing yelkenine sahip. Rüzgar türbinleri ile aynı malzemelerden yapılan ve kargo gemilerinin güvertelerine eklenebilen bu yelkenler, eski gemilerin çevresel etkilerini azaltmaları için seçenek sunuyor. İlk defa açık denizde test edilen bu teknoloji şimdilerde Çin'den Brezilya'ya giden rotada ilerliyor.

    Gemi emisyonlarını yüzde 30 azaltan yelken geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Denizcilik sektörü temmuz ayında sera gazı emisyonlarını "2050 yılına kadar ya da 2050 yılı civarında" net sıfıra indirmeyi kabul etti. Bu anlaşmanın herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor ancak hükümetlere (bağlayıcı) hedeflerini nereye koyacaklarına dair bir sinyal vermesi açısından önem teşkil ediyor. Denizcilik sektörü ve diğer büyük endüstri sektörlerindeki sınırlamalar küresel ısınmayı 1.5 santigrat derecede sabit tutmayı hedefliyor.

    Rüzgar enerjisi bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olma potansiyeline sahip, ancak benimsenmesi zor. Denizcilik veri firması Clarksons Research'ün genel müdürü Stephen Gordon BBC'ye yaptığı açıklamada, bu teknolojiyi kullanan gemi sayısının son 12 ayda iki katına çıktığını söyledi ancak bu veri küçük bir tabandan geliyor. Uluslararası denizcilik filosunda ve 110.000'den fazla gemiden oluşan yeni inşa sipariş defterinde, bugün rüzgar destekli teknolojiye sahip 100'den az gemi kaydı bulunuyor. Bunlar denizcilik için daha bağlayıcı kuralların gerekliliğine işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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