İşte dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

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Tam Boyutta Gör Sohar Max, 400.000 DWT (detveyt) kapasitesindeki devasa bir cevher taşıma gemisi (VLOC), rüzgar enerjisi teknolojisini en büyük ölçekte kullanan gemi olarak tarihe geçti. İngiltere merkezli Anemoi Marine Technologies tarafından sağlanan bu yenilikçi teknoloji, Sohar Max’a beş adet dev rotor yelkeninin kurulmasıyla hayata geçirildi.

Yenilikçi yelkenler gemilerde daha fazla yer ediniyor

Rotor yelkenlerinin kurulumu, Çin’in COSCO Zhoushan tersanesinde Ekim 2024'te tamamlandı. Sohar Max’a yerleştirilen her biri yaklaşık 35 metre uzunluğunda ve yaklaşık 5 metre çapında olan rotor yelkenleri, geminin enerji verimliliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu yelkenler, geminin gücünü rüzgarla artırarak yakıt tüketimini yüzde 6 oranında azaltmayı ve karbon salınımını yılda 3.000 ton kadar düşürmeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Anemoi Marine Technologies, bu teknolojiye ek olarak, yelkenlerin yatay konumdan dikey konuma katlanarak geminin yükleme-boşaltma işlemlerine herhangi bir olumsuz etki yapmamasını sağlayacak özel katlanabilir dağıtım sistemini de kurdu.

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Sohar Max, bu yenilikçi sistemin testlerine başladığı ilk seferini Brezilya'nın Tubarao limanına yaparak test sürecini başlattı ancak testler gelecekteki seferlerle devam edecek. Projede Brezilyalı madencilik devi Vale S.A., Ummanlı armatör Asyad ve İngiltere merkezli rotor yelken sağlayıcısı Anemoi yer alıyor.

Rotor yelkenleri, gemi sahiplerinin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir teknoloji olarak giderek daha fazla benimseniyor. Bu teknoloji, kompakt yapısının yanında gemilere büyük bir itiş gücü sağlayarak, CII (Karbon Yoğunluğu Göstergesi) ve EEDI/EEXI gibi uluslararası emisyon azaltma standartlarına uyum sağlamalarına olanak tanıyor. Bu arada Vale, benzer bir sistemi farklı VLOC gemisine daha uygulayacağını, bu projenin de 2025 sonlarına doğru tamamlayacağını açıkladı.

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