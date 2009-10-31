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Gigabyte: 6 çekirdekli Intel işlemciler BIOS güncellemesi ile kullanılabilecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte: 6 çekirdekli Intel işlemciler BIOS güncellemesi ile kullanılabilecek
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Geçtiğimiz hafta içerisinde dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte'ın araştırma-geliştirme departmanında görevli mühendislerle sohbet etme fırsatı yakaladık. Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemcilerini ve tek çip tasarımına sahip P55 yonga setini pazara sunan Intel, LGA1366 formundaki Bloomfield platformu ile birlikte yapısal anlamda farklılıklar gösteren iki farklı platformu eş zamanlı olarak sunmaya başladı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi genel pazarda Lynnfield platformunu yaygınlaştırmak isteyen Intel, Core i7 900 serisi işlemciler ve X58 yonga setinden oluşan Bloomfield platformunu ile yüksek performans segmentine konumlandırmayı hedefliyor.

P55 çipsetli anakartların sahip olduğu maliyet avantajı ve yeni işlemciler için daha da ileri götürülen Turbo özelliği ile pazarda hızla yaygınlaşmaya başlayan Lynnfield platformu, sahip olduğu teknik bazı farklılıklara karşın Bloomfield platformu için şimdiden tehdit unsuru oluşturmaya başladı bile. Ancak Intel önümüzdeki yıl ile birlikte platformla arasındaki ayrım çizigisini daha da kalınlaştırmayı planlıyor. Zira firmanın hazırlık çalışmaların devam eden, Gulftown kod adlı 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri sadece LGA1366 formunda olacak ve X58 çipsetli anakartlarla kullanılabilecek. Tabii bu noktada, önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde lanse edilecek 6 çekirdekli işlemcilerin satılmakta olan X58 çipsetli mevcut anakartlarla uyum sıkıntısı yaşayıp yaşamayacakları sorusu da akıllara gelmiyor değil.

6 çekirdekli Gulftown işlemci ailesi için resmi açıklama yapan ilk üreticilerden birisi Gigabyte oldu ve yaptığımız görüşme esnasında firma mühendisleri, X58 çipsetli güncel anakartlarında 6 çekirdekli Gulftown işlemci ailesi için donanımsal herhangi bir engel olmadığını, kullanıcıların BIOS güncellemesi ile Gulftown işlemci ailesine geçiş yapabileceğini belirttiler. Bu önemli zira 6 çekirdekli işlemciler ilk defa lanse edileceği için anakartların güç tasarımlarında işlemciler ile uyum sıkıntısı olup olmayacağı yönünde bazı sorular zaman zaman gündeme gelmiyor değil. X58-Extreme modelinin SATA-III ve USB 2.0 teknolojileriyle donatılmış 2. jenerasyonunu tanıtan Gigabyte, güncel Intel çipsetleri için yeni model çalışmalarının devam ettiğini açıklarken, model bazlı spesifik bir bilgi ise şu an için açıklamadılar.


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OSINOS 10 yıl
Gigabyte ; anakart olayında bence diğerlerinden kalitesiyle ve stabilitesiyle ayrılan bir marka. Son kullandığım ep35-ds3L ve şu an kullandığım ep45-ud3p kartlarda stabilite adına herhangi bir problem yaşamadım. OC stabiliteside var tabiki. O açıdan çalışmalarını takdirle karşılıyorum.. Haber için teşekkürler.
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yigitahi 10 yıl
Güzel haber.Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
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fx57 10 yıl
@TomCruise, toplantılar Paris'te olduğu için Gigabyte merkez ofisten (Tayvan) iki üst düzey mühendisini getirmişti. @Father Torque, evet sağdaki benim :)
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Christian Troy 10 yıl
koskoca gigabyte 3 kişiden oluşuyor heralde.
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Father Torque 10 yıl
Yok, sağdakinin bizim FX57 olması lazım, aslında iki kişiler
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