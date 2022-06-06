Gigabyte AORUS Model S 12th konsollara rakip olacak

Bugün oturma odasında konsollara rakip olma iddiasıyla pek çok oyuncu kasası piyasaya çıkıyor ve iddialı özellikler sunuyor. Bazıları ise biraz daha konsol tasarımına benzeyerek oyuncuların gözlerine aşina olmaya çalışıyor.
Gigabyte AORUS Model S 12th neler sunuyor?
Gigabyte AORUS Model S 12th oyuncu kasası 190mmx189mmx400mm ölçülerine sahip ve Xbox Series X tasarımından ilham almış. Orijinal konsoldan bir miktar daha büyük ancak PlayStation 5 ile aynı yükseklikte. Toplamda 14 litrelik bir hacmi var.
Soketli Intel Core i7-12700K işlemcisi barındıran kasada LGA1700 soketli Z690 çipseti yer alıyor. 750W 80 PLUS Gold güç kaynağı sistemi beslerken 32GB DDR5 4800MHz RAM, NVMe 2TB SSD,GeForce RTX 3070 ekran kartı, çeşitli bağlantı portları gibi detaylar bulunuyor.
Gigabyte’ın özel soğutma çözümü alt ve üst kısımda iki özel fan barındırıyor. Bunların ortasında ısı dağıtıcı ve dağıtım boruları yer alıyor. Ekran kartı ve işlemci bu kompleksin iki yanına entegre edilmiş. 3 yönlü hava akışı ile 40dB gürültü seviyesinde 84CFM besleme yapılabiliyor. Gigabyte AORUS Model S 12th oyuncu kasası için henüz bir fiyat açıklanmadı. Gigabyte ayrıca Ryzen 9 5900X ve NVIDIA RTX 3080 ekran kartlı bir versiyonunu da hazırlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.