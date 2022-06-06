Gigabyte AORUS Model S 12th konsollara rakip olacak

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Bugün oturma odasında konsollara rakip olma iddiasıyla pek çok oyuncu kasası piyasaya çıkıyor ve iddialı özellikler sunuyor. Bazıları ise biraz daha konsol tasarımına benzeyerek oyuncuların gözlerine aşina olmaya çalışıyor.

Gigabyte AORUS Model S 12th neler sunuyor?

Gigabyte AORUS Model S 12th oyuncu kasası 190mmx189mmx400mm ölçülerine sahip ve Xbox Series X tasarımından ilham almış. Orijinal konsoldan bir miktar daha büyük ancak PlayStation 5 ile aynı yükseklikte. Toplamda 14 litrelik bir hacmi var.

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Soketli Intel Core i7-12700K işlemcisi barındıran kasada LGA1700 soketli Z690 çipseti yer alıyor. 750W 80 PLUS Gold güç kaynağı sistemi beslerken 32GB DDR5 4800MHz RAM, NVMe 2TB SSD,GeForce RTX 3070 ekran kartı, çeşitli bağlantı portları gibi detaylar bulunuyor.

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Gigabyte’ın özel soğutma çözümü alt ve üst kısımda iki özel fan barındırıyor. Bunların ortasında ısı dağıtıcı ve dağıtım boruları yer alıyor. Ekran kartı ve işlemci bu kompleksin iki yanına entegre edilmiş. 3 yönlü hava akışı ile 40dB gürültü seviyesinde 84CFM besleme yapılabiliyor. Gigabyte AORUS Model S 12th oyuncu kasası için henüz bir fiyat açıklanmadı. Gigabyte ayrıca Ryzen 9 5900X ve NVIDIA RTX 3080 ekran kartlı bir versiyonunu da hazırlıyor.

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Gigabyte AORUS Model S 12th tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı