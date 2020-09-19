Gigabyte Blower fanlı RTX 3090’ını duyurdu

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Blower fan denilince akla ilk gelenler yüksek gürültü seviyesi ve sıcaklıklar oluyor. Nvidia tarafında blower tasarımı çoktandır tercih edilmezken AMD en son RX 5700 serisinde kullanmıştı. Son sızıntılara göre AMD dahi bu tasarımdan vazgeçeceğe benziyor. Buna karşın Gigabyte bu konuda ısrarcı.

Blower fanlı RTX 3090

Uzakdoğulu bilgisayar bileşenleri üreticisi Gigabyte yaptığı duyuruyla RTX 3090 Turbo modelini görücüye çıkardı. Kartın en dikkat çeken özelliği ise blower tip fan içeren soğutucu bloğu.

Ayrıca kart diğer çözümlerin aksine yalnızca 2 slot kaplayıp genişlik başlığında da I/O panelini aşmıyor. RTX 3090 Turbo’nun şu ana kadarki en kısa 3090 modellerinden birisi olduğunu da ekleyelim.

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Belki daha düşük TDP seviyelerinde bu tasarım kabul edilebilir olsa da 350 watt TDP’ye sahip RTX 3090’da böylesi bir tercih uzaktan bakınca bile baş ağrıtmaya başlıyor. Özellikle de 1500 dolarlık fiyat etiketine sahip bir kartı alacakların bütçesini düşünecek olursak pek mantıklı durmuyor.

En son referans tasarım fiyato 1200 dolardan satışa sunulan RTX 2080 Ti’da OEM üreticilere özel üretilen blower soğutuculu kartlara rastlamıştık.

Genellikle referans PCB üzerinde inşa edilen Turing çözümleri fan kavisi ayarı ve bir nebze undervolt edilerek stabil bir şekilde kullanılabiliyordu. Burada RTX 2080 Ti’ın TDP’sinin 220 watt olduğunu da hatırlatalım.

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Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti"

Son olarak Gigabyte’ın 2x8-pinlik güç konnektörünü uç tarafına dik şekilde konumlandırdığı RTX 3090 Turbo’nun fiyatı henüz açıklanmış değil. Yine de en uygun fiyatlı 3090’lardan birisi olacağını söylemek mümkün.

https://videocardz.com/newz/gigbyte-geforce-rtx-3090-turbo-is-the-first-ampere-blower-type-design

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