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    Gigabyte Blower fanlı RTX 3090’ını duyurdu

    Maliyeti nedeniyle tercih edilen blower fanlı referans ekran kartları Nvidia tarafında terkedileli uzun süre geçti. Buna karşın üreticiler uygun fiyatı nedeniyle bu soğutucu tasarımından vazgeçmiyor.
    2 sa.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Gigabyte Blower fanlı RTX 3090’ını duyurdu
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    Blower fan denilince akla ilk gelenler yüksek gürültü seviyesi ve sıcaklıklar oluyor. Nvidia tarafında blower tasarımı çoktandır tercih edilmezken AMD en son RX 5700 serisinde kullanmıştı. Son sızıntılara göre AMD dahi bu tasarımdan vazgeçeceğe benziyor. Buna karşın Gigabyte bu konuda ısrarcı.

    Blower fanlı RTX 3090

    Uzakdoğulu bilgisayar bileşenleri üreticisi Gigabyte yaptığı duyuruyla RTX 3090 Turbo modelini görücüye çıkardı. Kartın en dikkat çeken özelliği ise blower tip fan içeren soğutucu bloğu.

    Ayrıca kart diğer çözümlerin aksine yalnızca 2 slot kaplayıp genişlik başlığında da I/O panelini aşmıyor. RTX 3090 Turbo’nun şu ana kadarki en kısa 3090 modellerinden birisi olduğunu da ekleyelim.

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    Gigabyte Blower fanlı RTX 3090’ını duyurdu
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    Belki daha düşük TDP seviyelerinde bu tasarım kabul edilebilir olsa da 350 watt TDP’ye sahip RTX 3090’da böylesi bir tercih uzaktan bakınca bile baş ağrıtmaya başlıyor. Özellikle de 1500 dolarlık fiyat etiketine sahip bir kartı alacakların bütçesini düşünecek olursak pek mantıklı durmuyor.

    En son referans tasarım fiyato 1200 dolardan satışa sunulan RTX 2080 Ti’da OEM üreticilere özel üretilen blower soğutuculu kartlara rastlamıştık.

    Genellikle referans PCB üzerinde inşa edilen Turing çözümleri fan kavisi ayarı ve bir nebze undervolt edilerek stabil bir şekilde kullanılabiliyordu. Burada RTX 2080 Ti’ın TDP’sinin 220 watt olduğunu da hatırlatalım.

    Gigabyte Blower fanlı RTX 3090’ını duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti"

    Son olarak Gigabyte’ın 2x8-pinlik güç konnektörünü uç tarafına dik şekilde konumlandırdığı RTX 3090 Turbo’nun fiyatı henüz açıklanmış değil. Yine de en uygun fiyatlı 3090’lardan birisi olacağını söylemek mümkün.



    https://videocardz.com/newz/gigbyte-geforce-rtx-3090-turbo-is-the-first-ampere-blower-type-design Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    estf (hakan artan) 2 sa. en beğenilen
    kim jet motorlu 3090 istemez ki? (gürültü olarak)
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    HWS (Özgür Ersin) 53 dk.
    Soru: Gigabyte bu kartı yapmakla neyi amaçlamaktadır?Cevap: Ateş seni çağırıyor :D
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    ibo-wan 1 sa.
    İki dolar tasaruf için dünyanın en eski ve en kötü tasarımını en iyi karta koymak neyin kafası?!
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    Evil.Morty 1 sa.
    iyimser şekilde bakarak, su soğutma kullanacak kişiler için maliyetten kısmak için yapılmış gibi duruyor.
    Ben dahil herkes su soğutma yaptığında stok soğutucular hiç çalışmadan kutuya giriyor .
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa.
    Aman diyim güzel kardeşlerim, arkadaşlarım. Blower tipi kartlardan uzak durun. Gerek msi 1080 aero gerekse asus1080 turbo görmüş birisi olarak rtx 3090 blower ne menem bir karardır, ne büyük yanlıştır aman aman. 6 ayda uçağa dönen fanından durulmaz, ısınma nedeniyle camlaşan macununu temizlemekten iflah olmazsınız. Her dakika kasadan gelen yüksek sesten paranoyak olur, tozdan tıkandı mı acep der, throttling mi yedik diye içiniz içinizi kemirir. Velev ki 350w lık bir kart hemide blower. Korkulu rüyanızs döner, verdiğiniz paraya pişman eder hayata küstürür yiğitlerim. Dimedi demeyesiniz...



    (ironi ile karışık uyarı yazısıdır. gereksiz yorumlara mahal vermemek adına uyarmak zorunda kalıyoruz peşinen şu yaştan sonra)
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. BekirHan
    Ben 2 yıldan fazla 1080 Aero kullanmıştım. En yüksek 78 derece görmüştüm. Her hangi bir sıkıntı olmamıştı.
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    Jon_Kar 1 sa.
    Blower fanli ekran karti alinmaz

    2 sene sonra ram ve vrm ler asiri sicaktan dolayi yanar



    3 fanli ekran karti almak lazim
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    Extreme37 (Enes D.) 1 sa.
    Bu kart tek kullanımlık herhalde 1 2 saatte yapacağınızı yapın süre dolunca alev alıyor
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 sa.
    artık, varsa öteki tarafta izin verirlerse elimize alırız yoksa bu güzide ülkede maalesef karın bile doymuyor
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    estf (hakan artan) 2 sa. en beğenilen
    kim jet motorlu 3090 istemez ki? (gürültü olarak)
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa. estf
    pc acılıs saatini sabah 6 kur ekran kartı kaldırsın :D
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    yusufepik1313 1 sa. estf
    hocam sesi böyle olsa giderim yanına 1 saat dinlerim



    https://www.youtube.com/watch?v=Oj4w7i-TqsE&feature=youtu.be
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