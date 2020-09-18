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    Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti

    Yeşil ekibin aşırı kısıtlı düzeyde sunduğu stoklar bir saniye bile dayanmadı. Yaklaşık 2 haftadır RTX 3080 alma hayali kuranlar ise üzücü sonuçla karşılaştı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti
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    GPU devinin RTX 3080 çözümünü satışa sunmasından önce ortaya atılan iddialar gerçekleşti. Zira Nvidia’nın RTX 3000 ailesinde başlangıçta çok kısıtlı bir stokla karşımıza çıkacağı ve asıl özelleştirilmiş tasarım modellerin önümüzdeki yılın başlarına kalacağı ortaya atılmıştı.

     

    Donanım dünyası son 1 gün içerisinde RTX 3080 almak için bilgisayar başında nöbet tutan, sürekli olarak satın alma ekranını yenileyen kullanıcıların kartların satışa sunulmasıyla birlikte tükenen stokla karşılaşmasını konuşuyor.

    Öyle ki donanımseverler özellikle de %100’e kadar performans artışı sunacağı iddia edilen RTX 3080’in incelemelerle birlikte 4K’da dahi bu seviyeyi yakalayamaması da bunun üzerine çareyi eklenince dertlerini eğlenceli görseller yoluyla Nvidia ile dalga geçmekte buldu.

    RTX 3080'in ilk inceleme sonuçları

    Test sonuçlarına baktığımızda ise özetlemek gerekirse RTX 3080-RTX 2080 kıyaslaması 2K'da %47 farkla, 4K'da ise %68 farkla RTX 3080 lehine.

     

    Burada RTX 3080'i Turing modelleriyle kıyaslarken dikkat edilmesi gereken önemli bir noktanın altını çizelim. RTX 3080 konumlandırıldığı segment itibariyle RTX 2080 Ti'ın yerini almış durumda. Dolayısıyla RTX 3080'in getirisini konuşurken RTX 2080 ile kıyaslama yapmak tam olarak doğru sonuçlara ulaşmamızı engelleyecektir.

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    RTX 3080'in olması gerektiği gibi RTX 2080 Ti ile yapılan kıyaslamasında ise Turing modeline 4K'da %31 üstünlük kuran Ampere kartı 2K'da ise %21 farkla önde bulunuyor. Söz konusu testlerin güncel 14 oyunda Ryzen 9 3950X ile yapıldığını ekleyelim.

    Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti
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    Nvidia'dan resmi açıklama geldi

     Diğer taraftan sosyal medya üzerinde çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine Nvidia’dan resmi açıklama gecikmedi. GPU devine göre beklenmedik düzeyde bir talep söz konusu.

    Ayrıca yeşil ekip belirtilen saatte kartların satışa sunulduğunun altını çizerken al-satçılar ve botlara karşı ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtmiş.

     

    Kullanıcıların eleştirilerine göz gezdirdiğimizde ise çoğunluk Nvidia’nın açıklamasını samimi bulmuyor. Çok basit bir test ekranı eklenerek botlar engellenebileceği gibi al-satçıların da istenseydi engellenebileceği görüşü hakim.

     

    Diğer taraftan tanıtımın ardından paylaşılan sızıntıya göre Nvidia’nın AMD’nin Big Navi hamlesine önlem olarak Ampere’yi beklenenden önce piyasaya sürmek durumunda kaldığı ve bu nedenle de başlangıçta yeterli stokla giriş yapılamayacağı öne sürülmüştü.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 5000 ailesinde çekirdek sayıları aynı devam edebilir"

     Son olarak RDNA2 mimarili kartları bekleyen kullanıcılarsa soluğu AMD’nin subreddit’inde almış durumda. Bununla birlikte RX 6000 serisiyle sistemini güncellemek isteyen kullanıcılar açtıkları hızla popüler başlık altında kırmızı ekibi Nvidia’nın stok macerasını örnek göstererek peşin peşin uyarıyor. Umarız AMD yeterli stokla karşımıza çıkar.



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-issues-a-statement-on-geforce-rtx-3080-going-immediately-out-of-stock https://www.youtube.com/watch?v=csSmiaR3RVE&t=512s Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Soner_o7 (Soner Engin) 20 dk.
    Beyler nvidia bıraksın yeni soğutucu yeni mimari yalanlarını TDP değerlerine bakarsanız 2000 serisinin ısıtılıp itelenmiş hali olduğunu görürsünüz RT core ları da arttı tabi ancak ortada yeni denecek bir muhabbet yok
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    S.T.A.L.K.E.R. 2 dk. Soner_o7
    Usta ülkemizi seviye atlatacak aranan bilgisayar mühendisi siz olabilir misiniz?
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 33 dk. (düzenlendi)
    Her kullanıcı, kredi kartı ve IP ye bir kart alma yetkisi verilse, sadece kendi sitesinden satsa al satçı yalan olur. Onu geçiniz.
    Amazon vs gibi yerlerde zaten abonelik var. Onda da kişi başı 1 adet dersiniz. Oldu bitti. Al-satçının önüne geçmek kolay.
    Nvidia ya da başka üretici için önemli olan "sattım mı? sattım" olduğundan, gerisini çok sallamıyorlar.

    Alıcılar kısmına bakacak olursak, 3080 almak için bu derece heveslilerse ellerinde (en azından bir çoğunda) 2080 ya da benzeri bir kart vardır. 1 hafta bekle al. 1 ay bekle al. Nedir bu acele?!?!?! aldıktan 3 gün sonra çöp olmuyor bu alet. 1 yıl o da en az 1 yıl kullanacaksın bu kartı. Kaldı ki elindeki bile neyine yetmiyor acelen nedir?!?!?!
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    Soğansız Dürüm 17 dk. ardicli2000
    Hocam o kısıtlama gelse bile çözüm olmaz, internette bir dolu bot servisi geziyor bu işlemi yapan. Yapmanız gereken sadece kart bilgilerinizi ve adresinizi vermek, bot sizin için farklı hesaplar açıp farklı iplerden satın alma işlemini otomatik olarak yapıyor, tam çözüm değil. Asıl çözüm düzgün bir bot doğrulaması koymak ancak bu da normal kullanıcıyı bezdiriyor. İki ucu b*klu değnek anlayacağınız. Tek çare adam akıllı stok getirmekti, 50 100 tane değil :/
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    Wilson Fisk 1 sa.
    haziran başında 6500 liraya strix 2080 super alırken aynı paraya 3000 bro demişlerdi.benim kafam basmaz öyle işlere bu bana yeter sonrası konsol demiştim. ne iş ise 6500 liraya 2080 super alanlara acımaya falan başlamışlardı ne ilgileri varsa kartlar çıkmadan önce.bunları diyenlerin şimdi acılarından geçilmiyor.bir ay sonra sırf bu muhahayı yapmak için geldim ama yapmayacam Allahlarından buldular çünkü.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. Wilson Fisk
    Ben forumda sürekli dillendiriyordum böyle bir şeyi. Dolar bir yükselir hayaller suya düşer diye. Zaten bazı kullanıcılar havada panik satışı kokusu var diyorlardı.
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    blackzeros 1 sa.
    2000 serisinin fiyatlari yagli kazikti, o fiyatlarla cikamazdi zaten 3000 ler, 3080 4k %30 fark yapmış 2080 ti'ye, teralops değerlerine bakınca 3070 ile 3080 arasında ki fark %50 ye yakın olmalı bana oyle geliyor ki 3070 2080 ti'den %5-10 arası geri kalma ihtimali hicde az değil, birde ram acisindan ciddi avantaji var 2080ti'nin, millete panikle sattirmaya calistilar kartlari, esas gumburtu onun incelemeleri gelince kopacak gibi.birde bu kartlara atlamayın sakın, big naviden sonra nvidianin daha yuksek ramli modelleri tanitabilcegi soyleniyor.o doğruysa kısa surede ram darbogazına yakalanma ihtimali olan bir karta 7-8 bin vermis olacaksınız.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    Yüzde 100 söylemleri olmadı mı? Yuh ama artık. 2 kat Yüzde yüz demek zaten birader.
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    V4LKyR 1 sa. (düzenlendi)
    YETİŞ YA AMD
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    Soğansız Dürüm 2 sa.
    Dün Nvidia'nın ne kadar şerefsiz olduğunu şirketçe gördük. Öğlenden önce 11'de araştırma yapmaya ve nöbet tutmaya başladık ancak biz araştırıp siteyi inceldikçe, Nvidia'nın tam bir yalancı olduğunu keifettik. Adamların Hollanda için sitelerine satış kısmo koymamışlar bile! Tam bir yalan. Öğlenden sonra yaptığımız analiz için arkadaşın tweetini okuyabilirsiniz: twitter.com/...



    Ardından saat 4 gibi saçma sapan bir entegrasyon oluşturdular ve ödeme partnerleri yoğunluktan dolayı çöktü ve stoklar yaklaşık 3 3 dakika içinde bitti. Satın alma sırasında sürekli `Rate limit exceeded for API_KEY` hataları ile karşılaştık. Ardından ufak bir scritp yazarak stok gelince haberdar olmak istedik:

    while curl -s 'https://in-and-ru-store-api.uk-e1.cloudhub.io/DR/get-inventory/nl_nl/5438796700' | jq -e '.Product.availableQuantity == 0'; do; done; osascript -e "display notification \"IT'S HERE\!\""



    Ancak bunda da siteye girer girmez tekrar stok bitmişti. İnanılmaz derecede iğrenç bir oyun bu, bir de kendi ortak sitelerini paylaşmışlar ve şala gibi 1500 den 950 Euro'ya inmiş göstererek dandik zotac kart satıyorlar... Neden 3. Parti karta 250 euro daha fazla vereyim ki??? Tam anlamı ile kazıkçılık ve çıkarcılık.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 sa. (düzenlendi)
    Onu bunu bilmem ama pazarlama ve PR ı çok iyi biliyor bu herifler. İnsanları yüzde 100 fark var yüzde 500 fark var deyip gaza getirdiler, gerçek hayatta sonucun öyle olmadığı görülüyor yavaş yavaş.2080, 2080TI sahipleri şu an ne hissediyorlar bilmiyorum, hele ki kartlarını "bir an önce elden çıkaralım da fazla zarar etmeyelim" diye alelacele satanlar.
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    mamad 1 sa. ilkerinanç
    PR'ı iyi bildikleri kesin. Pazarlama tarafı da öyle. Ama %100 veya %500 gibi söylemleri olmadı. Tam da pazarlama tekniği bu dedirtecek şekilde "...e kadar" ifadesini kullanarak 2080'den iki kata kadar daha hızlı dediler. Bunun anlamı, ironik biçimde, 2080'in 2 katı değil demektedir. Ama elbette insanlar bunu anlamak istemiyor. Tabi ki firmalar da bu eğilimi kullanıyorlar. Ama daha feci olan kısmı, bazı mecralarda 3080'in 2080ti'ı katlayacağını düşünenler mevcuttu. Halbuki adam tanıtımda görselle anlattı. 2080ti'ın 33x performans verdiği yerde 3080'in 44x performans vereceğini belirtti. Bunun anlamı, 3080, 2080ti'dan %33-35 kadar hızlı olacak demektir. Ama insanlar ısrarla bu kısmı görmek istemiyorlar. Hemen her seride aynı durum yaşanıyor.Gerçi Turing ve Ampere'de Nvidia da abartılı söylemlere girişiyor. Çünkü kartlar istedikleri ölçüde geliştiremiyorlar bence. Mesela Turing'ler biraz zorlamaydı. Ampere'de ise bu durum daha belirgin hale geldi. Node geçişi ve ama enerji verimliliği çok artmamış. Halbuki sorunlu bir mimari geçiş falan da yok. Veya yeni eklenen özellikler falan da söz konusu değil. Maxwell ve Pascal'daki rahatlık son iki nesildir Nvidia'da görünmüyor. Ha adamlar yine tekel konumunda, ama ellerindeki ürün, rakibin ulaşamayacağı bir konumda görüntüsü de vermiyor.@northwood Haberin şu kısmı biraz üfürme olmuş:"Diğer taraftan tanıtımın ardından paylaşılan sızıntıya göre Nvidia’nın AMD’nin Big Navi hamlesine önlem olarak Ampere’yi beklenenden önce piyasaya sürmek durumunda kaldığı ve bu nedenle de başlangıçta yeterli stokla giriş yapılamayacağı öne sürülmüştü."Nvidia'nın bu çıkışı, daha çok konsolların tanıtım ve çıkış dönemini vurma amacı taşıyor. Bu çok belli. Amd ile alakası yok desek yeridir. Çünkü Amd henüz Turing'lere yanıt verebilmiş değil (hatta Pascal'lara bile ne kadar yanıt verebildi, tartışmalı). Önce bir ray tracing işinde durumu ne onu görmek gerek. Diğer taraftan Nvidia'nın yeterli stokla girmesine imkan yoktu. Çünkü çok büyük bir kitle, Turing ailesini pas geçti. Turing hem performans olarak isteneni vermiyordu (ray tracing için) hem de fiyatlar çok yüksekti. Büyük bir kesim de madencilik sebebiyle Pascal kart bulup alamamıştı. 2-6 yıldır kart almak için bekleyen büyük bir kitle var. 3080 tam da bu kitlenin beklediği kart oldu. Custom modeller bile satışa sunulmuşken, yani aslında çıkış için iyi hazırlık yapılmışken beklenti karşılanamadı. Çünkü bu kartı yıllardır bekleyen kitle saldırdı. Nvidia şimdiye kadar yapmadığı bir satışı yapacak üst seviye Ampere'lerle. Daha önce olmayan bir talep var gerçekten. Çünkü bu kadar etken hiç bir araya gelmemişti. Pascal ailesine kadar ekran kartı dünyasının rutini, 1-1,5 yılda yeni seri çıkması, arada performans liderliğinin tazelenmesi gibi şeylerdi. Şimdi ise 2 yılda bir yenilik görür olduk ve arada da pek fazla tazeleme olmuyor. Tüm bunları hesaba katınca, Nvidia'nın milyonlarca kart sunmadığı sürece talebi karşılaması mümkün değildi.Bu arada hiç hesaba katılmayan bir şey de dolar enflasyonu. 700 dolar, son 7 yıldır üst seviyenin fiyat standardı oldu sayılır. Ancak son 7 yılda dolar %15 kadar enflasyona uğradı (yanlış biliyor olabilirim, ortalamasını söylüyorum). Bunun anlamı, 700 dolara çıkan 780ti ile 3080 aynı değerde değil. 3080 daha ucuz veya alınabilir hale geldi. 2013'ün 600 doları gibi bir şey oldu. Ancak bizim gibi 18. dünya ülkelerinde döviz kuru sürekli arttığı, enflasyon sürekli tırmandığı ve üzerine de yeni yeni vergiler geldiği için bu kartlar alınabilir olmaktan çıktı.
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    Cango69 (Azino777 Kavala) 3 sa.
    Sadece ülkemizde değil tüm dünyada fırsatçılar var ve hiç vazgeçmiyorlar
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    ssj (Kamuran TOPRAK) 3 sa.
    Nedir bu Al-satçılardan çekilenler. Virüs gibi her yerdeler....... @Otomobil @ekran kartı @Ps5
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 3 sa. ssj
    İnsan evladı işte, doğasında düzenbazlık var.
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