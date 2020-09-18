Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti

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GPU devinin RTX 3080 çözümünü satışa sunmasından önce ortaya atılan iddialar gerçekleşti. Zira Nvidia’nın RTX 3000 ailesinde başlangıçta çok kısıtlı bir stokla karşımıza çıkacağı ve asıl özelleştirilmiş tasarım modellerin önümüzdeki yılın başlarına kalacağı ortaya atılmıştı.

Donanım dünyası son 1 gün içerisinde RTX 3080 almak için bilgisayar başında nöbet tutan, sürekli olarak satın alma ekranını yenileyen kullanıcıların kartların satışa sunulmasıyla birlikte tükenen stokla karşılaşmasını konuşuyor.

Öyle ki donanımseverler özellikle de %100’e kadar performans artışı sunacağı iddia edilen RTX 3080’in incelemelerle birlikte 4K’da dahi bu seviyeyi yakalayamaması da bunun üzerine çareyi eklenince dertlerini eğlenceli görseller yoluyla Nvidia ile dalga geçmekte buldu.

RTX 3080'in ilk inceleme sonuçları

Test sonuçlarına baktığımızda ise özetlemek gerekirse RTX 3080-RTX 2080 kıyaslaması 2K'da %47 farkla, 4K'da ise %68 farkla RTX 3080 lehine.

Burada RTX 3080'i Turing modelleriyle kıyaslarken dikkat edilmesi gereken önemli bir noktanın altını çizelim. RTX 3080 konumlandırıldığı segment itibariyle RTX 2080 Ti'ın yerini almış durumda. Dolayısıyla RTX 3080'in getirisini konuşurken RTX 2080 ile kıyaslama yapmak tam olarak doğru sonuçlara ulaşmamızı engelleyecektir.

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RTX 3080'in olması gerektiği gibi RTX 2080 Ti ile yapılan kıyaslamasında ise Turing modeline 4K'da %31 üstünlük kuran Ampere kartı 2K'da ise %21 farkla önde bulunuyor. Söz konusu testlerin güncel 14 oyunda Ryzen 9 3950X ile yapıldığını ekleyelim.

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Nvidia'dan resmi açıklama geldi

Diğer taraftan sosyal medya üzerinde çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine Nvidia’dan resmi açıklama gecikmedi. GPU devine göre beklenmedik düzeyde bir talep söz konusu.

Ayrıca yeşil ekip belirtilen saatte kartların satışa sunulduğunun altını çizerken al-satçılar ve botlara karşı ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtmiş.

Kullanıcıların eleştirilerine göz gezdirdiğimizde ise çoğunluk Nvidia’nın açıklamasını samimi bulmuyor. Çok basit bir test ekranı eklenerek botlar engellenebileceği gibi al-satçıların da istenseydi engellenebileceği görüşü hakim.

Diğer taraftan tanıtımın ardından paylaşılan sızıntıya göre Nvidia’nın AMD’nin Big Navi hamlesine önlem olarak Ampere’yi beklenenden önce piyasaya sürmek durumunda kaldığı ve bu nedenle de başlangıçta yeterli stokla giriş yapılamayacağı öne sürülmüştü.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 5000 ailesinde çekirdek sayıları aynı devam edebilir"

Son olarak RDNA2 mimarili kartları bekleyen kullanıcılarsa soluğu AMD’nin subreddit’inde almış durumda. Bununla birlikte RX 6000 serisiyle sistemini güncellemek isteyen kullanıcılar açtıkları hızla popüler başlık altında kırmızı ekibi Nvidia’nın stok macerasını örnek göstererek peşin peşin uyarıyor. Umarız AMD yeterli stokla karşımıza çıkar.

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