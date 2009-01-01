Gigabyte EX58-UD5 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Gigabyte EX58-UD5 üzerinde Örnek anlatımlı :) Intel Core i7 hız aşırtma.
Çıktı çıkacak derken Core i7 işlemciler ve X58 yonga setli anakartların satışına başlandı. Bir çok yenilik içeren işlemcilerde hız aşırtma için yöntem aynı olsa da değişen terimler kafa karıştırıyor.
Bu videomuzda Gigabyte'ın X58 yonga setli anakartı EX58-UD5'i inceliyor ve sonrasında bı anakart üzerinde Core i7 920 işlemciyi sınırlarına kadar hız aşırtarak teste devam ediyoruz.
Eğer Core i7'ler ile hız aşırtma nasıl oluyor merak ediyorsanız bu video bir çok sorunuza cevap niteliği taşıyor!
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Neden olabilir sizce? Bütün bios versiyonlarını denedim bios update yaparak ama hepsinde aynıydı.. Ramlerin yerini değiştirerek baktım hepsi de çalışıyor... Ama 1600 deyken çoğu zaman 4 gb görüyor. Ha 4 gb gördüğünde bios ekranında windows da bazen 6 gb olarak görebiliyor 4 gb görülmesine rağmen.
Nedir ne değildir anlamadım. Bir fikri olan?
bence cook pahalı i7lerde buda ddr3 lerde nereye kadar boyle gıdecek .....
Bu arada Vatan Bilgisayar sadece 15 günde iyi fiyat kırmış
vatanbilgisayar.com/...
arada çıkıntılar oluo bole :D