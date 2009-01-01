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Gigabyte EX58-UD5 video inceleme

10 yıl
137,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gigabyte EX58-UD5 üzerinde Örnek anlatımlı :) Intel Core i7 hız aşırtma.

Çıktı çıkacak derken Core i7 işlemciler ve X58 yonga setli anakartların satışına başlandı. Bir çok yenilik içeren işlemcilerde hız aşırtma için yöntem aynı olsa da değişen terimler kafa karıştırıyor.

Bu videomuzda Gigabyte'ın X58 yonga setli anakartı EX58-UD5'i inceliyor ve sonrasında bı anakart üzerinde Core i7 920 işlemciyi sınırlarına kadar hız aşırtarak teste devam ediyoruz.

Eğer Core i7'ler ile hız aşırtma nasıl oluyor merak ediyorsanız bu video bir çok sorunuza cevap niteliği taşıyor!


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mirut 9 yıl
bu karta 2 tane gtx295 ile quad sli yapmak mümkün mü??
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dwain 9 yıl
Arkadaşlar ben bir sorun farkettim anakartta. Sistemim imzamdaki gibi. Ancak ramleri 1600 mhz e getirdiğim zaman ki ramler normalde 1600 mhz 6 gb değil de bazen 4 gb görüyor. Ama bazen 6 gb da görüyor. 1333 mhz yapınca böyle bir sorun olmuyor...

Neden olabilir sizce? Bütün bios versiyonlarını denedim bios update yaparak ama hepsinde aynıydı.. Ramlerin yerini değiştirerek baktım hepsi de çalışıyor... Ama 1600 deyken çoğu zaman 4 gb görüyor. Ha 4 gb gördüğünde bios ekranında windows da bazen 6 gb olarak görebiliyor 4 gb görülmesine rağmen.

Nedir ne değildir anlamadım. Bir fikri olan?
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mesutismail 10 yıl
X58 UD3R sini bekliyorum oda fena değil
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ibbetuhim 10 yıl
teşekkürler
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nehalemde oc çok daha karmaşık oluyo galiba..
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BERGX 10 yıl
tsklerr insanın alası geliyor valla

bence cook pahalı i7lerde buda ddr3 lerde nereye kadar boyle gıdecek .....
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acr 10 yıl
benim makinedemi sorun var videodamı videoyu izleyemiyorum
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TuVNeRa 10 yıl
Bir de GA X58 EXTREME incelemesi olsa iyi olurdu.
Bu arada Vatan Bilgisayar sadece 15 günde iyi fiyat kırmış

vatanbilgisayar.com/...
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xbizx 10 yıl
Donanimhaber'in video incelemeleri gerçekten çok güzel.Alamıyoruz ama seyretmeklede yetiniyoruz ya bu video incelemelerde olmasaydı:):)
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neronomicon 10 yıl
abi bravo cok hızlı anlatmışsın
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comancher 10 yıl
amd cepesinden Phenom II deneb kod adlı işlemciler geliyo..o zaman bu siteler intel i unutup efsane amd yi anlatacak :))
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StreamRolleR 10 yıl
RAMPAGE 2 EXTREME DE İSTİYORUZ mesut çevik kardeş
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StreamRolleR 10 yıl
off arkadaşım 1-2 amd kullanıcısı var die koskoca site amd mi yayınlıcak intel her zaman için tabiki
arada çıkıntılar oluo bole :D
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Mshome66 10 yıl
Bu sitede AMD neden incelenmiyor?
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