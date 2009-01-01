Gigabyte EX58-UD5 video inceleme

Gigabyte EX58-UD5 üzerinde Örnek anlatımlı :) Intel Core i7 hız aşırtma.

Çıktı çıkacak derken Core i7 işlemciler ve X58 yonga setli anakartların satışına başlandı. Bir çok yenilik içeren işlemcilerde hız aşırtma için yöntem aynı olsa da değişen terimler kafa karıştırıyor.

Bu videomuzda Gigabyte'ın X58 yonga setli anakartı EX58-UD5'i inceliyor ve sonrasında bı anakart üzerinde Core i7 920 işlemciyi sınırlarına kadar hız aşırtarak teste devam ediyoruz.

Eğer Core i7'ler ile hız aşırtma nasıl oluyor merak ediyorsanız bu video bir çok sorunuza cevap niteliği taşıyor!