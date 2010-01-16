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Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5670 modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,9b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5670 modelini tanıttı
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Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5670 modelini duyurdu. GV-R567OC-1GI kod adını taşıyan özel tasarımlı yeni ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunu kullanıyor ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Ultra Durable VGA tasarımını temel alan ve bu sayede yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 785MHz (standart model 775MHz), bellekleri de 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, Crossfire X desteğiyle çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor. Eyefinity ve Unified Video Decoder 2.0 gibi yeni nesil ATi teknolojilerini de destekleyen kart üzerinde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Fiyat listelerindeki yerini almaya başlayan kartın yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı yaklaşık 110$.


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daywallker 9 yıl
güzel yapmışlar ama soğutucu kendinden geçmiş biraz daha simetrik olsa ne güzel imiş :D
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coupant 9 yıl
Gigabyte da avatar'ın etkisinde kalmış sanırım. Tasarım oldukça uçuk olmuş.
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Mete Can Karahasan 9 yıl
512mb 99$, 1gb 109$. Dün sorsanız tahmin edebilirdim. Hd5670 alacak meraklısı kişi 1gb modelden şaşmamalı.
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CoreXXX 9 yıl
10 mhz de biraz az olmuş yani buna hızaşırtma denmez bence):)
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Batuist 9 yıl
Haber yapmaya değmicek bir konu bu yaa... Hız aşırtmasından bahsetmeyiniz bari gigabyte yeni bir kart çıkartmış deyin. cümle arasında da GPU standart modelden 10MHz daha hızlı deyin şuna.. Haberi açmadan tamam herhalde haber yapıldığına göre adamlar %50 artırmışlardır hızı.. deymez yaa kalite düşürmeye.. bana chip dergisinin internetteki haber başlıklarını anımsattı.. çok salak bir site.. abartı ve boş..
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baysan240 9 yıl
rahatlarına baksınlar 108 dolara alırsın 4770 ini paşa paşa kullanırsın ilk rakamı 5 diye bu kadar para istenmezki canım
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RaptorFX 9 yıl
ati basmamış mı gaza bu sefer =)
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ariftanis 9 yıl
kanatlanip ucacak gibi
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djduke 9 yıl
ya oyunlarda performasnlı olmadıktan sonra bu kartları yapıolar bazı uyanık pc satıcılarıda milleti kandırıyo 1 gb ekran kartı var die üstünde halbuki kart patates 1 gb olsa ne yararı var. hd 3870 kullanıcısydım 512 mb lık... arkadaşlar muhabbet ederken dediki pc kurdum 1 gb ekran kartı taktım.. dedim vay bee...ama model söyleyemedi o an.. bi gün onalra gittim bi baktım hd 2600 pro hyper memory :D dedim senin 1 gb lık kart bu mu.. benim 512 senin 1 gb döver be dedim :D oyunlarda acayip kasıodu.. neyse demek istediğimi zaten anlayan anladı.. iyi günler.
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Trecc11 9 yıl
5670 lerin kralı
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talh4wk 9 yıl
tasarıma bak :)
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NecroCyber-777 9 yıl
en kral 5670 gigabyteınki duruyor çok klas olmuş.Gigabyte olunca kalite belli oluyor
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yenerbalcı 9 yıl
yuh yurtdışı fiyatı 110 usd

POWERCOLOR - HD5750 1GB PCS 1 GB RADEON 5750 700/4600 MHZ ....142 usd ( TC fiyatı )
teknofiyat.com/...
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