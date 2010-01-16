Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5670 modelini tanıttı

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Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5670 modelini duyurdu. GV-R567OC-1GI kod adını taşıyan özel tasarımlı yeni ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunu kullanıyor ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Ultra Durable VGA tasarımını temel alan ve bu sayede yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 785MHz (standart model 775MHz), bellekleri de 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, Crossfire X desteğiyle çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor. Eyefinity ve Unified Video Decoder 2.0 gibi yeni nesil ATi teknolojilerini de destekleyen kart üzerinde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Fiyat listelerindeki yerini almaya başlayan kartın yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı yaklaşık 110$.