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    Nissan, en köklü fabrikalarından birini kapatma kararı aldı

    Nissan, yeniden yapılanma stratejisi kapsamında önemli bir karara imza atarak tarihi Oppama fabrikasındaki üretimi 2027 yılında durduracaklarını duyurdu.          

    Nissan, en köklü fabrikalarından birini kapatma kararı aldı Tam Boyutta Gör
    Nissan, Japonya’daki en köklü üretim tesislerinden biri olan Oppama fabrikasının 2027 mali yılının sonunda kapatılacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta söz konusu fabrikada elektrikli araç üretimi için Nissan ve Foxconn arasında görüşmeler yürütüldüğü belirtilmişti.

    1961 yılında üretime başlayan ve yaklaşık 2.400 kişiye istihdam sağlayan Oppama fabrikası, şirketin yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle kapanacak. Bu karar, Nissan’ın yeniden yapılanma sürecini kapsayan Re:Nissan planının bir parçası olarak alındı.

    Fabrika şu anda Note ve Note Aura modellerini üretiyor. Geçmişte ise Bluebird, Cube, Juke ve ilk nesil Leaf gibi birçok modelin üretim merkezi olmuştu. Üretimin sona ermesiyle birlikte bu modellerin üretimi 1976 yılında açılan Nissan Motor Kyushu tesisine kaydırılacak.

    Her ne kadar üretim duracak olsa da Oppama kampüsü tamamen kapanmıyor. Nissan Araştırma Merkezi, çarpışma testi tesisi ve liman gibi tesisler faaliyetlerini sürdürecek. Nissan, fabrikanın geleceği için farklı kullanım senaryolarını değerlendireceklerini ve çalışanlarla sendika arasında görüşmeler yapılacağını açıkladı.

    Şirket, bu kararın üretim kapasitesi, maliyet verimliliği ve yatırım potansiyeli açısından en etkili çözüm olduğunu belirtiyor. Re:Nissan planı kapsamında küresel üretim kapasitesi 3,5 milyondan 2,5 milyona (Çin hariç) düşürülecek. Ayrıca dünya genelinde üretim tesisi sayısının 17’den 10’a indirilmesi hedefleniyor. Amaç, fabrikaların kullanım oranını %100’e yaklaştırmak.

    Nissan CEO’su Ivan Espinosa, bu sürecin zorlu ama gerekli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün, Nissan için zor ama gerekli bir karar aldık. Ne benim için ne de şirket için kolay olmadı ama bunun şu anki zorlukları aşmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına hayati bir adım olduğuna inanıyorum.”

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 1 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 1 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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