Nissan, en köklü fabrikalarından birini kapatma kararı aldı

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Tam Boyutta Gör Nissan, Japonya’daki en köklü üretim tesislerinden biri olan Oppama fabrikasının 2027 mali yılının sonunda kapatılacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta söz konusu fabrikada elektrikli araç üretimi için Nissan ve Foxconn arasında görüşmeler yürütüldüğü belirtilmişti.

1961 yılında üretime başlayan ve yaklaşık 2.400 kişiye istihdam sağlayan Oppama fabrikası, şirketin yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle kapanacak. Bu karar, Nissan’ın yeniden yapılanma sürecini kapsayan Re:Nissan planının bir parçası olarak alındı.

Fabrika şu anda Note ve Note Aura modellerini üretiyor. Geçmişte ise Bluebird, Cube, Juke ve ilk nesil Leaf gibi birçok modelin üretim merkezi olmuştu. Üretimin sona ermesiyle birlikte bu modellerin üretimi 1976 yılında açılan Nissan Motor Kyushu tesisine kaydırılacak.

Her ne kadar üretim duracak olsa da Oppama kampüsü tamamen kapanmıyor. Nissan Araştırma Merkezi, çarpışma testi tesisi ve liman gibi tesisler faaliyetlerini sürdürecek. Nissan, fabrikanın geleceği için farklı kullanım senaryolarını değerlendireceklerini ve çalışanlarla sendika arasında görüşmeler yapılacağını açıkladı.

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Şirket, bu kararın üretim kapasitesi, maliyet verimliliği ve yatırım potansiyeli açısından en etkili çözüm olduğunu belirtiyor. Re:Nissan planı kapsamında küresel üretim kapasitesi 3,5 milyondan 2,5 milyona (Çin hariç) düşürülecek. Ayrıca dünya genelinde üretim tesisi sayısının 17’den 10’a indirilmesi hedefleniyor. Amaç, fabrikaların kullanım oranını %100’e yaklaştırmak.

Nissan CEO’su Ivan Espinosa, bu sürecin zorlu ama gerekli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün, Nissan için zor ama gerekli bir karar aldık. Ne benim için ne de şirket için kolay olmadı ama bunun şu anki zorlukları aşmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına hayati bir adım olduğuna inanıyorum.”

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Nissan, en köklü fabrikalarından birini kapatma kararı aldı

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