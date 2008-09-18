Gigabyte GeForce GTX 260 OC modelini duyurdu

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Nvidia'nın 216 paralel işlem birimine sahip "güçlendirilmiş" GeForce GTX 260 modelini duyurmasına paralel olarak firmanın iş ortakları da yeni modellerini arka arkaya lanse ediyorlar. Sektörün lider isimlerinden Gigabyte da paralel işlemci takviyesine sahip GeForce GTX 260 OC modeliyle kullanıcılara yeni bir alternatif sunuyor.

Firmanın yeni modeli Nvidia'nın 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200 gpu'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolunu destekleyen ekran kartı üzerinde 896MB GDDR3 bellek yer alıyor. Yeni modelin saat hızları ise gpu için 576MHz, paralel işlemciler için 1242MHz ve bellekleri içinse 1998MHz olarak belirlenmiş.

DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteği sunan yeni model, Nvidia'nın ciddi yatırım yaptığı ve yapmaya devam ettiği CUDA ile PhysX teknolojileriyle de uyumlu. 2 veya 3 kartlı sistem kurmak için SLI olanağı da tanıyan Gigabyte GeForce GTX 260 OC, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

AMD-ATi'nin GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modeliyle sıkı bir mücadeleye tutuşacak olan Gigabyte'ın GTX 260 OC modelinin önümüzdeki günlerde ülkermiz pazarına da giriş yapması beklenirken ürünün fiyatı hakkında şu an için açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.