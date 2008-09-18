Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte GeForce GTX 260 OC modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,4b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gigabyte GeForce GTX 260 OC modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın 216 paralel işlem birimine sahip "güçlendirilmiş" GeForce GTX 260 modelini duyurmasına paralel olarak firmanın iş ortakları da yeni modellerini arka arkaya lanse ediyorlar. Sektörün lider isimlerinden Gigabyte da paralel işlemci takviyesine sahip GeForce GTX 260 OC modeliyle kullanıcılara yeni bir alternatif sunuyor.

Firmanın yeni modeli Nvidia'nın 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200 gpu'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolunu destekleyen ekran kartı üzerinde 896MB GDDR3 bellek yer alıyor. Yeni modelin saat hızları ise gpu için 576MHz, paralel işlemciler için 1242MHz ve bellekleri içinse 1998MHz olarak belirlenmiş.

DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteği sunan yeni model, Nvidia'nın ciddi yatırım yaptığı ve yapmaya devam ettiği CUDA ile PhysX teknolojileriyle de uyumlu. 2 veya 3 kartlı sistem kurmak için SLI olanağı da tanıyan Gigabyte GeForce GTX 260 OC, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

AMD-ATi'nin GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modeliyle sıkı bir mücadeleye tutuşacak olan Gigabyte'ın GTX 260 OC modelinin önümüzdeki günlerde ülkermiz pazarına da giriş yapması beklenirken ürünün fiyatı hakkında şu an için açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AndryTR 11 yıl
Neden yeni nesil nVidia kartların tamamı bu tarz bir soğutucuya sahip?

Gigabyte iyi bir üretici. Aslında en fazla bedava oyunu verenlerden biriydi ama galiba artık o da vazgeçti
Güzel kart olmuş. Fiyatı ne kadar olacak acaba...

Haber için teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 11 yıl
nvidia cılar iyi çalışıyor. Ama Türkiye'ye gelmiyor. Aticiler yavaş çalışıyor yine Türkiyeye gelmiyor. Herkese selam onboard'a devam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pkart 11 yıl
BRAVA BRAVA
BFG MAXCORE'U CIKARDI BUNLAR DAHA YENI


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl FaceBreaker (Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu 11 yıl Kitap Tanıtımı: Kullanışlı Web Siteleri Yaratma! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim