Gigabyte HD4890 1GB video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
ATI, yeni ekran kartı HD4890 ile GTX285'e meydan okuyor!
Ekran kartları arenasında tansiyon hiç düşmüyor. ATI'ın fiyat performans lideri HD4800 serisi karşısında bir çok revizyona giden Nvidia, GTX275 ile HD4870 i alt etmeyi hedefliyor. ATI ise HD4890 ile GTX285'i gözüne kestirmiş durumda.
Bu videomuzda Gigabyte'ın HD4890 1GB ekran kartını inceliyor ve HD4890'ı sınıfındaki kartlarla karşılaştırıyoruz.
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PowerColer HD4890 da zeroterm soğutucu kullanılmış fiyatıda bunlardan cazip ses sıkıntınız olmaz ben Asus almıştım pişman oldum kart zor ısınıyor ama ısınıncada jet motoru gibi fan sesi var.Belki bu fanlar çalıştıkca düzeliyordur bilk miyorum ilk kullanıyorum böyle çift slot kaplayan ekran kartı :D
Nvidia'nin AA arttıkça farkı açması diye bir şey yok...
4xAA da Nvidia daha az başarım kaybederken, 8xAA ya geçilince Ati daha az başarım kaybediyor...
Bu durum oyununa göre değişmekle birlikte gene görünüm bu şekilde...
4xAA da Nvidia başarılı, 8xAA da Ati...
AYnen arkadaşımında dediği gibi para var huzur var.