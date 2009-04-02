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Gigabyte HD4890 1GB video inceleme

10 yıl
140,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ATI, yeni ekran kartı HD4890 ile GTX285'e meydan okuyor!

Ekran kartları arenasında tansiyon hiç düşmüyor. ATI'ın fiyat performans lideri HD4800 serisi karşısında bir çok revizyona giden Nvidia, GTX275 ile HD4870 i alt etmeyi hedefliyor. ATI ise HD4890 ile GTX285'i gözüne kestirmiş durumda.

Bu videomuzda Gigabyte'ın HD4890 1GB ekran kartını inceliyor ve HD4890'ı sınıfındaki kartlarla karşılaştırıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KaptanVecihi 9 yıl
Arkadaşlar bu kartlara overclock u üzerindeki stok fanla mı atıyorlar ? Yoksa özel soğutma mı kullanıyorlar ?
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gonuldagi 9 yıl
Bu Asus un aynısı Sadece üzerinde Gigabyte yazıyor bunada voltaj filan veriliyormu bilmem ama ekran kartlarıda ayak altına düştü desenize insan renklerini bari değiştirirde kimse çakmaz.
PowerColer HD4890 da zeroterm soğutucu kullanılmış fiyatıda bunlardan cazip ses sıkıntınız olmaz ben Asus almıştım pişman oldum kart zor ısınıyor ama ısınıncada jet motoru gibi fan sesi var.Belki bu fanlar çalıştıkca düzeliyordur bilk miyorum ilk kullanıyorum böyle çift slot kaplayan ekran kartı :D
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zildjiann 10 yıl
hd 4890cf performansı daha iyi.Fakat incelemede de belirtildiği üzere 2 karttan çıkan sesin insanın tahammül sınırlarını zorladığı yönünde.Özel ses yalıtımlı kasa kullanılmasını bile tavsiye etmişler.
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XuRCuVaS 10 yıl
2*HD 4890 ile gtx295 in arasında fazla bi fark yok bence gtx295 almak dha mantıklı
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BadboyTurk 10 yıl
HD 4890 CF ile GTX295 'in fiyatı aynıyken performansı daha iyi olan HD 4890 CF tercihi en mantıklısı bence. Tabi bazıları güç tüketimini hemen dile getirecektir. Ancak bu tür bir üst düzey karta/kartlara sahip kişilerin güç tüketimini çok fazla umursadığını sanmıyorum (Benim görüşüm). Bence HD 4890 CF'nin GTX295 ile karşılaştırmasındaki tek dezavantajı güç tüketimidir.
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XuRCuVaS 10 yıl
2*HD 4890 ile gtx295 in arasında fazla bi fark yok bence gtx295 almak dha mantıklı
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ilkertezcan 10 yıl
Video izlenmiyor. donanimhaber.com/... adresi 404 hatası veriyor. img.donanimhaber.com/... olmalı.
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Yux[H]ell!cA 10 yıl
Video açmıyor bende:(
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alito 10 yıl
eh artık sıra hd5800 serisine gelmistir umarım yaz sonuna hd5800 serisini bekliyorum artık. tek gpu lularda 40nm, dx11, havok, daha yüksek paralel işlemci ve bellek hızı olmadan almam abi.
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isk0rpit 10 yıl
900 ytl = playstation 3 :D
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Fettah34 10 yıl
@ecarpar
Nvidia'nin AA arttıkça farkı açması diye bir şey yok...
4xAA da Nvidia daha az başarım kaybederken, 8xAA ya geçilince Ati daha az başarım kaybediyor...
Bu durum oyununa göre değişmekle birlikte gene görünüm bu şekilde...
4xAA da Nvidia başarılı, 8xAA da Ati...
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ecarpar 10 yıl
Pembe dizigibi valla gtx 275 inkarşısında zor duruma düşen 4850 nedir bu ya!! halen diyuorum 8800 larımızı kullanamdık ne kartı :) Nvidia önden gidiyor gene bu kartta oyun oynamak için Çözünürlüğünüzü 640x480 e çekip Anri Alizing seçeneklerinide kapatırsınız olur biter ohh sonra değmesinler 300 $ lık keyfe. Malesef aksi henüz kanıtlanamadı Nvidia Pixel ve AA arttıkça arayı açıyor. atinin ucuz olucam politikasınıda bozmuş olduğunu düşünürsek o para bu karta verilmez.
AYnen arkadaşımında dediği gibi para var huzur var.
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