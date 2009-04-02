Gigabyte HD4890 1GB video inceleme

ATI, yeni ekran kartı HD4890 ile GTX285'e meydan okuyor!

Ekran kartları arenasında tansiyon hiç düşmüyor. ATI'ın fiyat performans lideri HD4800 serisi karşısında bir çok revizyona giden Nvidia, GTX275 ile HD4870 i alt etmeyi hedefliyor. ATI ise HD4890 ile GTX285'i gözüne kestirmiş durumda.

Bu videomuzda Gigabyte'ın HD4890 1GB ekran kartını inceliyor ve HD4890'ı sınıfındaki kartlarla karşılaştırıyoruz.