Gigabyte maliyet odaklı yeni dizüstü bilgisayar modeli E1500'ü duyurdu

Son kullanıcılar arasında daha çok anakart ve ekran kartlarıyla tanınan Gigabyte, arka arkaya duyurduğu yeni dizüstü bilgisayar modelleriyle, bu alanda yatırımlarını hızlandırmış gibi görünüyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla, giriş seviyesine konumlandırdığı düşük maliyetli yeni dizüstü bilgisayar modeli E1500'ü de detaylandırdı.

15.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip olan sistem, gücünü Intel'in mobil serisi Pentium işlemcisinden alıyor. Tercihe bağlı olarak 2GB veya 4GB bellek kapasitesiyle alınabilen dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak Intel'in çipsete entegre GMA 4500M IGP'si ile geliyor.

Depolama sürücüsü olarak 250GB, 320GB ve 500GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulan E1500'de, optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer veriliyor. Çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP dahili internet kamerası, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi ve 4 hücreli pil gibi detaylara sahip olan E1500, Windows 7 Home Premium ile sunuluyor.

Gigabyte tarafından maliyet odaklı model olarak nitelendirilen giriş seviyesi odaklı E1500'ün son kullanıcı fiyatı ise henüz açıklanmadı.