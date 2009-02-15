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Gigabyte, nForce 720D yonga setli yeni anakartını kullanıma sundu

10 yıl
13,3b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, nForce 720D yonga setli yeni anakartını kullanıma sundu
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Anakart dünyasının önde gelen isimlerinden Gigabyte, AMD'nin Soket AM3 formundaki yeni işlemcilerine de destek sunan nForce 720D yonga setli yeni anakartını kullanıma sundu. Firmanın Ultra Durable III Classic serisi dahilinde hazırladığı GA-M720-US3 kod adlı yeni anakart, özellikle AMD tabanlı ve maliyet odaklı yeni bir sistem toplamayı düşünen kullanıcıları hedef alıyor.

Gigabyte'ın yeni anakart ısıl güç tasarımı 140 Watt'a kadar olan yani satılmakta olan güncel AMD işlemcilerinin tamamıyla kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 16GB'a kadar DDR2 1200MHz+ bellek desteği sunan anakart, nForce 720 yonga setinin tek çip tasarımından ötürü serinin diğer üyelerine göre kısmen daha basit bir pasif soğutma ünitesi kullanıyor.

Harici ekran kartlarının kullanımı için bir adet PCIe 2.0 x16 slotuna ek olarak 4 adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotuyla donatılan GA-M720-US3 kod adlı yeni anakart, Easy Energy Saver teknolojisiyle güç tasarrufu ve enerji verimliliği de sağlayabiliyor. Farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II konnektörüyle gelen anakart üzerinde ayrıca 8 kanal HD ses desteği de bulunuyor.

Giriş seviyesinde konumlandırılan ve maliyet gözetilerek hazırlanan US3 serisi anakartın tamamında olmasa bile işlemci çevresinde katı kapasitörler kullanıldığını söyleyebiliriz. Bakır katman sayısı arttırılan baskılı devre tasarımına ve çift BIOS özelliğin gibi detaylarla gelen anakart, Gigabit ethernet özelliğine de sahip. Gigabyte'ın satışına başladığı GA-M720-US3, Avrupa fiyat listelerine 65 Avro seviyesinden giriş yaptı.
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hayrullahs 9 yıl
arkadaşlar anakartı yeni aldım fakat üzerinde şu an 667 ddr2 ram var performansı nasıl etkiler bilgisi olan varmı eski anakartıma göre performans düştü ram'den dolayımı
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bende aldım bu anakarttan. üzerine 5 tane sata hdd takamıyorum. mutlaka 5 inden birini görmüyor? bu konu hakkında bilgisi olan var mı acaba?
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.: mds :. 9 yıl
4 pci slot akıllıca olmuş, PCIe slotları yok edin gitsin boşa kalabalık...
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akrep34 9 yıl
Bu kartı aldıktan sonra çok sorun yaşadım. Çok ısınıyor.. bana gelen mi öyle yoksa genel olarak mı bir sıkıntı var bilemiyorum. Yani 2 sonra kart çalışmadı. Garantiye gönderdik bakalım sonuç ne olucakk :)
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OverClocK1ng 10 yıl
Şahane anakart. Hem ucuz hem de özellikleri gayet iyi bence...
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maviay1980 10 yıl
Dual bios olması gayet iyi.DDR2 1200+ Desteklediğinden mesela ddr2 667 de sorun çıkartırmı bilemiyom.Bu kart en az 1066ddr2 ister oc. olması için zaten 16 gb destekli kartlarda vistada 1-2 gb olması çok bişey etkilemiyo.89$+kdv yi gözden çıkaracaz desene bu kartı aldık mı!
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Huzur_02 10 yıl
fiyatına göre süper bi anakart
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
canavar gibi kart işte daha ne olsun gigabyte her yönüyle iyi ürünler çıkarıyor buda onu kullanıcı dostu yapıyor bana göre
100 dolar altı her ürün güzeldir bundan sonra kriz var
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max975 10 yıl
güzel amd için güzel gelişme
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01Mrt 10 yıl
mATX olsa güzel olurdu benim için, ayrıca HDMI ve optik çıkış olması güzel olmuş...
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FaTeeH 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

mATX olsa güzel olurdu benim için, ayrıca HDMI ve optik çıkış olması güzel olmuş...

yazıyı iyi okuduğundan eminmisin? Nerde hdmi çıkış olduğu yazıyor. ekran kartı yokki kartta dolayısıyla matx olması mantıklı değil.
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