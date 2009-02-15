Gigabyte, nForce 720D yonga setli yeni anakartını kullanıma sundu

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Anakart dünyasının önde gelen isimlerinden Gigabyte, AMD'nin Soket AM3 formundaki yeni işlemcilerine de destek sunan nForce 720D yonga setli yeni anakartını kullanıma sundu. Firmanın Ultra Durable III Classic serisi dahilinde hazırladığı GA-M720-US3 kod adlı yeni anakart, özellikle AMD tabanlı ve maliyet odaklı yeni bir sistem toplamayı düşünen kullanıcıları hedef alıyor.

Gigabyte'ın yeni anakart ısıl güç tasarımı 140 Watt'a kadar olan yani satılmakta olan güncel AMD işlemcilerinin tamamıyla kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 16GB'a kadar DDR2 1200MHz+ bellek desteği sunan anakart, nForce 720 yonga setinin tek çip tasarımından ötürü serinin diğer üyelerine göre kısmen daha basit bir pasif soğutma ünitesi kullanıyor.

Harici ekran kartlarının kullanımı için bir adet PCIe 2.0 x16 slotuna ek olarak 4 adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotuyla donatılan GA-M720-US3 kod adlı yeni anakart, Easy Energy Saver teknolojisiyle güç tasarrufu ve enerji verimliliği de sağlayabiliyor. Farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II konnektörüyle gelen anakart üzerinde ayrıca 8 kanal HD ses desteği de bulunuyor.

Giriş seviyesinde konumlandırılan ve maliyet gözetilerek hazırlanan US3 serisi anakartın tamamında olmasa bile işlemci çevresinde katı kapasitörler kullanıldığını söyleyebiliriz. Bakır katman sayısı arttırılan baskılı devre tasarımına ve çift BIOS özelliğin gibi detaylarla gelen anakart, Gigabit ethernet özelliğine de sahip. Gigabyte'ın satışına başladığı GA-M720-US3, Avrupa fiyat listelerine 65 Avro seviyesinden giriş yaptı.

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