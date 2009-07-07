Gigabyte P55-UD6: Core i5 işlemciler için performans ve hız aşırtma çözümü

Geçtiğimiz ay gerçekleşen Computex 2009 fuarı ile birlikte anakart üreticileri arasında yeni bir rekabetin fitili ateşlenmiş oldu. Haberlerimizde de sık sık belirttiğimiz üzere, Intel önümüzdeki aylarda Lynnfield kod adını verdiği Core i5 işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor. Yeni işlemciler Intel adına son derece önemli çünkü firma yüksek maliyetleri nedeniyle Core i7 işlemci ailesiyle yapamadığını yeni modellerle ile gerçekleştirmeyi ve Nehalem mimarisini son kullanıcılar arasında yaygınlaştırmayı hedefliyor. Core i7 ile kıyaslandığında üç kanal yerine çift kanal bellek desteği ve QPI yerine DMI veri yolu teknolojisi gibi detaylarla ayrılan Core i5 işlemciler tahmin edilebileceği üzere platform geçiş maliyetleriyle Core i7 ailesine alternatif oluşturacak çünkü Intel, P55 tabanlı çözümlerle anakart maliyetlerini aşağı çekmeyi ve geçiş maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

Küresel ekonomik krizin iyiden iyiye varlığını hissettirdiği bir dönemde lanse edilen Core i7 işlemci ailesi, sunduğun yüksek performansa rağmen özellikle platform geçiş maliyetleriyle eleştrilmişti. Çünkü LGA1366 formundaki yeni nesil işlemciler, kendi maliyetlerinin yanı sıra üç kanal DDR3 bellek kiti ve tek alternatif olarak X58 yonga setli anakart gereksinimleriyle kullanıcılara ciddi bir maliyet yükü gerektirebiliyordu. Core i7 işlemciler için yüksek maliyetli X58 anakartların tek alternatif olması, platform bazında eleştrilen en önemli noktalardan biriydi çünkü yonga setinin anakart üreticilerine maliyeti ve tek alternatif olması nedeniyle genellikle "high-end" odaklı çözümlerin hazırlanması, kullanıcıların anakart güncellemesi için en azından işlemcilerin lanse edildiği dönemde ortalama 250$'ı gözden çıkarmasını gerektiriyordu. Peki Core i5 işlemci ailesiyle bu durum değişecek mi ?

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Mevcut bilgilere göre Core i5 işlemci ailesi pazara 196$'dan başlayan fiyatlar ile giriş yapacak ve modeline göre fiyatlandırma da değişecek. Ancak Core i5 platformunda maliyeti aşağı çekecek asıl detay anakartlar olacak. Çünkü P55 ile çift yongalı (Kuzey-Güney köprüleri) tasarımı bir kenara bırakan Intel, P55 olarak bilinen PCH (Platform Control Hub) yonga tasarımına geçiyor. Yonga seti tarafında değişen tasarımla birlikte maliyetlerin düşmesi, üreticilerin daha uygun fiyatlı anakartlar hazırlamasını da olanak tanıyacak. Çünkü hem yonga edinim maliyeti aşağı çekilmiş olacak hem de tek yongaslı tasarımdan ötürü kısmen daha basit soğutma çözümleri kullanılabilecek. Eldeki veriler ışığında, Core i5 işlemciler için hazırlanan P55 anakartların, 100$'dan başlayan fiyatlarla pazara sunulabileceği belirtiliyor ancak pazarda liderliğe oynayan üreticiler özel çözümler üzerinde de çalışıyorlar.

Anakart üretiminde endüstriye yön veren isimlerden birisi olan Gigabyte, P55 yonga setli yeni anakart gamını tanıttı. Tamamı Ultra-Durable III teknolojisiyle hazırlanan yeni anakart serisinin en iddialı modeli olan P55-UD6'yı görüntüledik. Yüksek performans odaklı modellerini genellikle DQ-6 serisi altında sunan yeni yeni Extreme serisini de kullanıcılarla buluşturan firmanın UD6 olarak tanımladığı yeni performans kategorisinin ilk temsilcisi P55-UD6 olacak. Computex 2009 fuarında yakından görme fırsatı yakaladığımız anakart baskılı devre tasarımı ve komponent renkleriyle Gigabyte'ın geleneksel dizayn anlayışını korurken, anakart üzerinde dikkat çekici önemli yenilikler de bulunuyor. LGA1156 formundaki Core i5 işlemciler için hazırlanan P55-UD6 modelini, en azından şimdiye kadar tanıtılan diğer pek çok P55 modelinden ayıran dikkat çekici bir farkı da bulunuyor.

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Bilindiği üzere Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 işlemcileri, Core i7 jenerasyonundan farklı olarak üç kanal yerine çift kanal entegre bellek kontrolcüsü (IMC) ile geliyor. Dolayısıyla şimdiye kadar tanıtılan P55 anakartlarda, X58 anakartlardan farklı olarak 6 yerine 4 adet DIMM slotu bulunuyordu. Ancak Gigabyte'ın P55-UD6 modelinde aynı X58 anakartlarda olduğu gibi tam 6 adet DDR3 DIMM slotu bulunuyor ve bu durum açıkçası merak uyandırmayı da başarıyor. Çünkü Intel'in bazı Core i5 işlemcilerini, Core i7 çatısıa altında lanse etmeyi planladığı uzunca bir süredir konuşuluyor. Gigabyte'ın de 6 bellek slotuna sahip yeni bir anakart hazırlaması, Core i7 olarak lanse edilecek LGA1156 formundaki Lynnfield işlemcilerin üç kanal bellek desteği mi sunacak sorusunun akıllarda oluşmasına neden oluyor. P55-UD6 ilk bakışta özellikle bu detayı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Extreme serisi dahilinde herhangi bir model hazırlanmaz ise Gigabyte'ın muhtemelen en gelişmiş P55 anakartı unvanını taşıyacak olan P55-UD6, yeni soğutucu tasarımıyla da merak uyandırıyor. Gigabyte yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre soğutucu tasarımında otomobil motorlarındaki blok tasarımının göz önüne alındığı belirtiliyor. Ayrıca Gigabyte, baskılı devre oranı arttırılan 2oz PCB kullanımı, Japon üretimi katı kapasitörler ve halkaya eklenen yeni soğutucu tasarımı ile anakartın yük altındaki uzun süreli kullanımda bile serin çalışacağını belirtiyor. Yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için 24 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart aynı zamanda 6 adet fan konnektörü ile soğutma konusundaki iddiasını da ortaya koyuyor. Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan P55-UD6, çoklu ekran kartı kurulumları için ATi Crossfire X ve Nvidia 3-Way SLI desteği de sunuyor.

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Core i5 işlemcilerin tamamıyla uyumlu olacak P55-UD6'nin dikkat çeken bir diğer önemli özelliği ise SATA-III (SATA 6Gbps) desteği. P55 yonga seti ile zaten doğal SATA-II desteği sunan anakart ayrıca kullanılan harici yonga ile SATA-III ara birimine de destek veriyor. Bu sayede kullanıcılar, SATA-III uyumlu yeni sürücüler ile çok daha yüksek veri transfer hızlarına ulaşabilecekler. SATA ara birimine değinmişken kart üzerinde Power over eSATA konnektörleri olduğunu da belirtelim. Bilindiği üzere eSATA ara birimi ile harici depolama sürücülerinden USB ve FireWire'a kıyasla daha yüksek hızda içerik transfer edebilmek mümkün. Ancak transfer hızındaki avantajına rağmen uyumlu cihazlar için eSATA portu üzerinden güç sağlanamadığı için genellikle ikinci bir kablo bağlantısına gereksinim duyuluyordu. İşte Power over eSATA ile bu dezavantaj da ortadan kaldırılıyor.

Gigabyte P55-UD6 üzerinde yer alan Power over eSATA portlarıyla aynı kablo üzerinden hem içerik hem de güç sağlanakarak uyumlu cihazların daha efektif kullanımına olanak tanınması hedefleniyor. Diğer özellikleri arasında Çift Gigabit LAN, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabyte'ın ilk defa Computex 2009 fuarında tanıttığı SMART6 isimli sistem kontrol yazılımına destek gibi özelliklerin yer aldığı P55-UD6, profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç, reset ve CMOS Clear butonları ile birlikte DeBUG LED gibi detaylara da sahip. Core i5 işlemcilerin lansmanıyla eş zamanlı olarak pazara sunulması beklenen Gigabyte P55-UD6'nın fiyatı hakkındaysa şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.