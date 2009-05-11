Gigabyte pasif soğutmasıyla dikkat çeken GeForce 9800GT modelini duyurdu

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Donanım dünyasının önde gelen üreticilerinden Tayvan merkezli Gigabyte, pasif soğutmasıyla dikkat çeken GeForce 9800GT tabanlı yeni ekran kartını tanıttı. Performans ve sessizliği bir arada arzulayan kullanıcıların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan GV-N98TSL-1GI kod adlı model, kartı boydan boya kaplayan ve ısı iletim teknolojisini temel alan pasif soğutmasıyla merak uyandırmayı başarıyor. Çift slot tasarıma sahip olan DirectX 10 destekli kartın, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç aldığı belirtiliyor.

Bellek kapasitesi 1GB (GDDR3) olarak belirlenen yeni modelin grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlem birimleri 1500MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor. 112x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan Silent-Cell soğutmalı yeni modelin UDV serisi dahilinde hazırlandığı ve bu çerçevede, bakır yoğunluğu arttırılan özel baskılı devre, Samsung/Hynix üretimi bellek yongası ve Japon kapasitör kullanım gibi detaylarla donatıldığı bildiriliyor.

Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor. Üzerinde DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerinin bulunduğu kartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

