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Gigabyte pasif soğutmasıyla dikkat çeken GeForce 9800GT modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte pasif soğutmasıyla dikkat çeken GeForce 9800GT modelini duyurdu
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Donanım dünyasının önde gelen üreticilerinden Tayvan merkezli Gigabyte, pasif soğutmasıyla dikkat çeken GeForce 9800GT tabanlı yeni ekran kartını tanıttı. Performans ve sessizliği bir arada arzulayan kullanıcıların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan GV-N98TSL-1GI kod adlı model, kartı boydan boya kaplayan ve ısı iletim teknolojisini temel alan pasif soğutmasıyla merak uyandırmayı başarıyor. Çift slot tasarıma sahip olan DirectX 10 destekli kartın, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç aldığı belirtiliyor.

Bellek kapasitesi 1GB (GDDR3) olarak belirlenen yeni modelin grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlem birimleri 1500MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor. 112x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan Silent-Cell soğutmalı yeni modelin UDV serisi dahilinde hazırlandığı ve bu çerçevede, bakır yoğunluğu arttırılan özel baskılı devre, Samsung/Hynix üretimi bellek yongası ve Japon kapasitör kullanım gibi detaylarla donatıldığı bildiriliyor.

Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor. Üzerinde DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerinin bulunduğu kartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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@nano@ 10 yıl
gigabyte ın pasif soğutma hd4850 si vardı pclabsın yaptığı incelemede(üstüne üfleyen fan yok)kapanmış teste buda öyleyse kalsınn
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cihangir151 10 yıl
arkdaslar 9800 gt nin bir başka versiyonu daha yoldaymış haberler sızdı... desem inanmayın şaka şaka yorumlar hakketten güzel olmuş ama çok güldüm allahta sizi güldürsün :)
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K.Kahriman 10 yıl
g92 gpusu geleceğin fx5xxx serisi gibi olacak demedi demeyin

eline g92 cebine g92 tüm dünyaya g92
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dstk 10 yıl
NVidia yakında depozitolu satmaya başlarsa bu kartları şaşırmam.
Sıkıp sıkıp suyundan bile para kazandılar adamlar bu karttan.
Üretim yok. Değiştir, süsle, sat. :)
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sertacaygun 10 yıl
Bunun 4890'lısını çıkaracaksın, ama üstüne de dehşet bir fan koyacaksın. 3 yuvalık bir kart olacak. Dehşet bir fikirmiş gibi geldi şimdi bana...
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pegasus1881 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Bunun 4890'lısını çıkaracaksın, ama üstüne de dehşet bir fan koyacaksın. 3 yuvalık bir kart olacak. Dehşet bir fikirmiş gibi geldi şimdi bana...

bunlar gıbımı mesela


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alirezzak 10 yıl
Az kaldı b.ku çıkıcak cok az kaldı:D:D
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GoldPunch 10 yıl
Pasif soğutmalı kar almaya nedense cesaret edemiyorum.
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tezman 10 yıl
kartın tarıhı degerı var ama saygı duymak lazım :)
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MrPerFormance 10 yıl
Sağlam bir kasanız yoksa alınacak bşr kart değil gibi görünüyor.
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Trecc11 10 yıl
kasa içi soğutma iyiyse sorun çıkmaz bence
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Reanimate 10 yıl
soğutma bloğu çok büyük iyi hava akımı olan kasada çok kötü soğutma olmaz bunda sanırım.
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Krak3n 10 yıl
Tamam yahu G92 1 asır daha yaşar.Yok Green Editionmuş, yok pasif soğutmaymış böyle gider bu.Maymuna çevirdiler G92'yi yav.Ne zaman helvasını yiyecez?
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safe-e 10 yıl
kıbrısın yaz ortamında bu kartın ömrü fazla uzun olmaz :D:D:D:D:D:D soğuk ülkeler için ideal çözüm olabilir ama
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yusuf1985 10 yıl
bu kartın bir turşu kurulmuş hali cıkmadı yakında oda cıkar
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Playstation 3 10 yıl

Orjinalden alıntı: yusuf1985

bu kartın bir turşu kurulmuş hali cıkmadı yakında oda cıkar





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Hobo. 10 yıl
Bunun üstüne takıcaksın bi tane sessizinden 12'lik. Çalışsın min. devirde. Tadından yenmez.
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