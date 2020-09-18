Gigabyte RTX 3000 Super modellerini doğruladı

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RTX 3000 modellerinin bellek kapasitesi tanıtımdan bu güne tartışılıyor. Kullanıcılar arasında AMD’nin cevabına göre daha yüksek bellek kapasitesine sahip bir serinin daha geleceği görüşü hakim olduğu gibi haberler de bunu destekliyor.

Gigabyte’ın Watch Dogs Legion kodu onaylama ekranında listelenen ekran kartları arasında hali hazırda piyasada bulunmayan modellerin yer alması RTX 3000 Super ailesini yeniden gündeme getirdi.

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RTX 3060S, RTX 3070S ve RTX 3080S olarak listelenen özellişmiş tasarım kartlardan RTX 3060S için 8 GB bellek listelenirken RTX 3070S’in 16 GB bellekle yerini aldığı görülüyor. RTX 3080 çözümleri ise beklendiği üzere 20 GB bellek kapasitesini vurgulayacak şekilde 20GD olarak adlandırılmış.

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Ayrıca henüz adlandırma konusu netlik kazanmış değil. RTX 3000 ailesini takip edecek modellerin aynı CUDA sayısıyla ve daha fazla bellekle gelecek Super kartlar olacağı iddia edildiği gibi Ti son ekiyle sunulabileceği de konuşuluyor.

Bir diğer paylaşıma göre ise yalnızca daha yüksek kapasiteli bellekle gelecek Super'in ardından CUDA sayısında da artışın yaşanacağı Ti ailesi gelebilir.

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Ayrıca Bkz. "RX 6900 XT yakından görüntülendi"

Son olarak Gigabyte’ın listesi son 2 aydır paylaşılan bellek konfigürasyonlarını doğrularken RTX 3070 Super’de tamamı açık halde yani 5888 yerine 6144 CUDA çekirdeğine yer verilmesinin beklendiğini ekleyelim.

https://videocardz.com/newz/gigabyte-confirms-geforce-rtx-3060-8gb-rtx-3070-16gb-and-rtx-3080-20gb

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