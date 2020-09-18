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    Gigabyte RTX 3000 Super modellerini doğruladı

    Uzakdoğulu bilgisayar bileşenleri üreticisinin oyun kodu doğrulama ekranında listelenen modelleri RTX 3000 Super kartlarını gün yüzüne çıkardı. Nvidia Big Navi'ye karşı hazırlıklarını sürdürüyor.
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    Metehan Göktaş
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    Gigabyte RTX 3000 Super modellerini doğruladı
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    RTX 3000 modellerinin bellek kapasitesi tanıtımdan bu güne tartışılıyor. Kullanıcılar arasında AMD’nin cevabına göre daha yüksek bellek kapasitesine sahip bir serinin daha geleceği görüşü hakim olduğu gibi haberler de bunu destekliyor.

    Gigabyte’ın Watch Dogs Legion kodu onaylama ekranında listelenen ekran kartları arasında hali hazırda piyasada bulunmayan modellerin yer alması RTX 3000 Super ailesini yeniden gündeme getirdi.

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    RTX 3000 Super

    RTX 3060S, RTX 3070S ve RTX 3080S olarak listelenen özellişmiş tasarım kartlardan RTX 3060S için 8 GB bellek listelenirken RTX 3070S’in 16 GB bellekle yerini aldığı görülüyor. RTX 3080 çözümleri ise beklendiği üzere 20 GB bellek kapasitesini vurgulayacak şekilde 20GD olarak adlandırılmış.

    Gigabyte RTX 3000 Super modellerini doğruladı
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    Ayrıca henüz adlandırma konusu netlik kazanmış değil. RTX 3000 ailesini takip edecek modellerin aynı CUDA sayısıyla ve daha fazla bellekle gelecek Super kartlar olacağı iddia edildiği gibi Ti son ekiyle sunulabileceği de konuşuluyor.

    Bir diğer paylaşıma göre ise yalnızca daha yüksek kapasiteli bellekle gelecek Super'in ardından CUDA sayısında da artışın yaşanacağı Ti ailesi gelebilir.

    Gigabyte RTX 3000 Super modellerini doğruladı
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    Ayrıca Bkz. "RX 6900 XT yakından görüntülendi"

    Son olarak Gigabyte’ın listesi son 2 aydır paylaşılan bellek konfigürasyonlarını doğrularken RTX 3070 Super’de tamamı açık halde yani 5888 yerine 6144 CUDA çekirdeğine yer verilmesinin beklendiğini ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/gigabyte-confirms-geforce-rtx-3060-8gb-rtx-3070-16gb-and-rtx-3080-20gb Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Zero Limit 1 sa.
    Artık fiyatına göre 3080 20 GB olmazsa 3070 16 GB da güzel çözüm olur.
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    emirhanayh (emirhan ayhan) 1 sa.
    Param cok demiyorsaniz rdna2yi gormeden bu seriye bulasilmaz 3070 gibi net bi 4k kartina 8gb bellek koymuslar bugun 1080pde bile 5-6gb vram kullanimi oluyor birak 4kyi ilerde 1440pde bile vram yetersiz kalabilir.
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    V4LKyR 1 sa.
    Şahsen ben bir ekran kartı için bu kadar para dökeceksem, CUDA işlemci sayısının 2'nin katları olmasını isterdim.

    8192, 16384, 32768 gibi. Şu aşamada 16384 CUDA işlemcili modeli bekliyorum.
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