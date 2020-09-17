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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RX 6900 XT yakından görüntülendi

    AMD’nin yaklaşan üst seviye ekran kartının tasarımı detaylanmaya devam ediyor. Model bu sefer yakından görüntülendi. Firma bizi R logosuna doyurmakta kararlı.
    1 sa.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 6900 XT yakından görüntülendi
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    Donanım dünyasının RDNA2 mimarisinden beklentisi büyük. Fiyat ve performans dengesiyle sistem toplayacakların Ampere’nin tanıtımının ardından daha bir heyecanla beklediği RX 6000 ailesinin en kaslı modeli görüntülendi.

    Ekran kartını Fortnite haritasına yerleştiren AMD donanımseverler tarafından tepki çekedursun üst seviye RDNA2 mimarili kart daha detaylı bir şekilde paylaşılmaya devam ediliyor.

    Geçtiğimiz gün Jay’in paylaştığı videoda şimdiye kadarki en canlı halini gördüğümüz modelin daha detaylı görselleri paylaşıldı.

    Ön yüzünü daha önceden gördüğümüz modelin arka yüzünde sadece soğutucu bloğu tutacak materyale yer kalacak şekilde kaplayan arka plaka dikkat çekiyor. AMD RX 5000 ailesinde arka plakayı RX 5700 XT’ye has tutmuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı

    RX 6900 XT yakından görüntülendi
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    Bununla birlikte yeni tasarımda eleştirilen bir nokta da AMD’nin kırmızı renkte ısrarcılığı. RTX 2080 Ti Founders Edition’a benzer hatlara sahip yan tarafta kırmızı bir çizgiye yer veren firma umarız bu tarafı siyah/koyu bir temayla günceller.

    Bolca R logosu

    Son olarak AMD’nin Radeon’un R’sini vurgulamak için neden bu kadar R harfine yer verdiği ise itici bulunuyor. Zira firma 3 fanın tamamında büyük puntolu R harfi konumlandırdığı gibi arka plakayı da boş geçmemiş.

    Öyle ki geçtiğimiz gün paylaştığımız RX 6800/6700 olduğu düşünülen 2 fanlı modelde eksilen bir fana rağmen kartın ön yüzünde bir hayli dikkat çeken R logosuna yer verilmişti.

    RX 6900 XT yakından görüntülendi
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    Ayrıca Bkz. "RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı"

    RX 5700 ailesinden farklı olarak stok soğutucunun daha enli yapısı da dikkat çekiyor. Son olarak modelin I/O arayüzünde ise render görsellerinde olduğu gibi 2 DP, 1 HDMI ve 1 USB Type-C arayüzünü görüyoruz.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6900xt-leaks-in-new-photos Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Altyazar (yusuf ) 49 dk. en beğenilen
    ya sen şimdi bırak logoyu falan, 3070 performansını 3070'den ucuz verecen mi onu de
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Timeguard 6 dk. (düzenlendi)
    Çip kısmı büyük gibi geldi gözüme.





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    Epirus 11 dk. (düzenlendi)
    Tanıtım: 28 Ekim

    Bugün: 17 Eylül



    Kabaca 40 gün.



    40 gün boyunca 40 kere Maşallah dedirtecek bir hazırlık yapmışlar mıdır acaba?



    ***



    AMD'nin Grafik Kartı pazar payı sadece 1 çeyrekte %25'ten %20'ye düştüğü için performansına göre fiyatı mecburen daha iyi olmak zorunda. Pratikte ne olur=?





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    https://wccftech.com/nvidia-geforce-gpus-gain-major-market-share-versus-amd-radeon-in-q2-2020/
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 21 dk.
    Daha egzos çıkışı için ızgara açılmamış nihai sürüm olmayan kart için şurası şöyle burasının baldırı çıplak şurasında kaşı var diye kozmetik "kusur" bulmaya çalışmak enteresan bir "haber" cilik olmuş.
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 27 dk.
    AMD 3070 ayarındaki kartı 100dolar ucuza verse nvida alt seviyeda bozguna urar
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    gently weeps (kaan tuncel) 30 dk.
    İnceleme yapıyor sanki yok tipini beğenmedim yok heryerinde R harfi var yok beyaz olmamış siyah yap. Böyle haber mi olur la?
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    Jon_Kar 35 dk.
    6900xt nin 3080 seviyesinde bir performansi olsa keske
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    Timeguard 27 dk. Jon_Kar
    Duyuru önümüzde ki ayın 28'inde bunlar önden hani kartlar gösterilmişti ya Nvidia 3080-3090 yanlış hatırlamıyorsam o hesap..
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    Jon_Kar 37 dk.
    AMD pazarlama yapamiyor maalesef



    AMD nin Pazarlama departmanini yenilemesi lazim



    Nvidia kart duyurusunda birsuru şov yapti
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    Altyazar (yusuf ) 49 dk. en beğenilen
    ya sen şimdi bırak logoyu falan, 3070 performansını 3070'den ucuz verecen mi onu de
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    onrerol (onur erol) 40 dk. Altyazar
    radeon kartlarda amd nvidia nin en ust seviye kartlarina cevap veremese de, cikardigi kartlarin ayni performans karsiligindaki nvidia kartlardan daha ucuz oluyordu hep. bu yuzden rx 6900xt rtx 3070 performansi verse bile daha ucuz olur buyuk ihtimal.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    classf2re (Emre Mendelyev) 38 dk. Altyazar
    Değil mi sadede gel Amd
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    Boş yapma beni dinle 33 dk. yeni yorumcu Altyazar
    6900xt 3080 ayarında veya ona yakın olabilir 3070 i rahat geçeceğini düşünüyorum.
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