RX 6900 XT yakından görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının RDNA2 mimarisinden beklentisi büyük. Fiyat ve performans dengesiyle sistem toplayacakların Ampere’nin tanıtımının ardından daha bir heyecanla beklediği RX 6000 ailesinin en kaslı modeli görüntülendi.

Ekran kartını Fortnite haritasına yerleştiren AMD donanımseverler tarafından tepki çekedursun üst seviye RDNA2 mimarili kart daha detaylı bir şekilde paylaşılmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz gün Jay’in paylaştığı videoda şimdiye kadarki en canlı halini gördüğümüz modelin daha detaylı görselleri paylaşıldı.

Ön yüzünü daha önceden gördüğümüz modelin arka yüzünde sadece soğutucu bloğu tutacak materyale yer kalacak şekilde kaplayan arka plaka dikkat çekiyor. AMD RX 5000 ailesinde arka plakayı RX 5700 XT’ye has tutmuştu.

İlginizi Çekebilir

RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı

Tam Boyutta Gör

Bununla birlikte yeni tasarımda eleştirilen bir nokta da AMD’nin kırmızı renkte ısrarcılığı. RTX 2080 Ti Founders Edition’a benzer hatlara sahip yan tarafta kırmızı bir çizgiye yer veren firma umarız bu tarafı siyah/koyu bir temayla günceller.

Bolca R logosu

Son olarak AMD’nin Radeon’un R’sini vurgulamak için neden bu kadar R harfine yer verdiği ise itici bulunuyor. Zira firma 3 fanın tamamında büyük puntolu R harfi konumlandırdığı gibi arka plakayı da boş geçmemiş.

Öyle ki geçtiğimiz gün paylaştığımız RX 6800/6700 olduğu düşünülen 2 fanlı modelde eksilen bir fana rağmen kartın ön yüzünde bir hayli dikkat çeken R logosuna yer verilmişti.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı"

RX 5700 ailesinden farklı olarak stok soğutucunun daha enli yapısı da dikkat çekiyor. Son olarak modelin I/O arayüzünde ise render görsellerinde olduğu gibi 2 DP, 1 HDMI ve 1 USB Type-C arayüzünü görüyoruz.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6900xt-leaks-in-new-photos

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.